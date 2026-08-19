Tủ lạnh AI: Khi những tính năng nâng tầm cuộc sống cho người dùng

Không chỉ lưu trữ nhiều hơn, mà quản lý thực phẩm thông minh hơn

Gia đình chị Nguyễn Lê Trang Thanh, anh Nguyễn Đình Sang (Phường An Lạc, TPHCM) sử dụng tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side để vừa có dung tích lưu trữ lớn, vừa giữ lạnh ổn định nhờ AI.

Chị Thanh chia sẻ: “Chiếc tủ lạnh này giữ lạnh tốt, mà lại còn có AI nữa nên đồ ăn tươi hơn mà đỡ hao điện nữa”.

Gia đình Thanh và Sang hài lòng với lựa chọn tủ lạnh Bespoke AI của mình (Ảnh: Samsung).

Công nghệ AI Precise Cooling trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side tự động điều chỉnh chế độ làm lạnh dựa trên thuật toán AI, nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới được cho vào, lưu trữ thực phẩm nóng hoặc điều kiện thời tiết nóng bức.

Điều này bảo vệ thực phẩm tránh bị hư hỏng do nhiệt độ thay đổi đột ngột, giúp giữ độ tươi ngon lâu hơn và bảo toàn hương vị, dinh dưỡng của thực phẩm.

Kích thước lớn và AI tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp gia đình Thanh Sang bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn (Ảnh: Samsung).

Với các gia đình lựa chọn tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa với màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch như anh Trương Hữu Triệu, chị Nguyễn Tường Vi, được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi gia đình ViVi Diary (phường Tân Mỹ, TPHCM), công nghệ “mắt thần” AI Vision Inside còn có khả năng tự động nhận diện thực phẩm được bỏ vào hoặc lấy ra khỏi tủ, cập nhật liên tục số lượng và hạn sử dụng theo thời gian thực.

Chị Tường Vi nói: “Khi tôi bỏ đồ ăn vào thì tủ lạnh có thể quét, nhận diện và nhắc hạn sử dụng, từ đó gợi ý các công thức nấu ăn phù hợp với những món đồ đó luôn”.

Công nghệ mắt thần AI trên tủ lạnh Bespoke AI giúp Vivi luôn nắm được tình hình thực phẩm trong tủ, được gợi ý món ăn để việc nấu nướng tiện lợi hơn (Ảnh: Samsung).

Tiết kiệm chi phí lâu dài với AI trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI

Một trong những lý do quan trọng khiến tủ lạnh Samsung Bespoke AI trở thành thiết bị đáng tiền chính là khả năng tiết kiệm điện hiệu quả.

Gia đình Thanh và Sang cho biết: “Máy nén AI có quán tính lớn hơn những dòng máy khác, cho nên việc tiêu thụ điện ít hơn. Khi kích hoạt tính năng AI, tủ lạnh sẽ thu thập mọi thông tin như hành động mỗi ngày của mình, nhiệt độ bên ngoài và lượng đồ ăn bên trong. Từ đó tủ lạnh sẽ phân tích dữ liệu để tối ưu máy nén và giúp độ lạnh ổn định hơn”.

Khả năng tiết kiệm điện hiệu quả biến tủ lạnh Bespoke AI trở thành thiết bị đáng tiền với nhiều gia đình (Ảnh: Samsung).

Máy nén AI Inverter trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI được cải tiến từ cấu trúc phần cứng, bán kính lớn hơn 4 lần so với máy nén Inverter thông thường nên tiêu thụ ít điện năng hơn, hoạt động bền và ổn định hơn.

Khi kích hoạt chế độ AI Energy qua ứng dụng SmartThings, AI theo dõi và tối ưu điện năng thêm đến 10% thông qua việc thu thập và phân tích các dữ liệu từ thói quen sử dụng của gia đình và môi trường xung quanh.

Tiện ích nhỏ cho “bước nhảy vọt” về trải nghiệm mỗi ngày

Tất bật với cuộc sống bận rộn, các gia đình trẻ luôn ưu tiên sự tiện lợi tối đa trong các công việc thường nhật, từ bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh đến chăm sóc quần áo với máy giặt. Tủ lạnh Bespoke AI mang đến những trải nghiệm hiện đại, hữu dụng, biến mỗi giây phút nấu nướng và chăm sóc gia đình trở nên vô cùng thoải mái.

Gia đình Thanh và Sang bật mí: “Ngoài lấy nước ra thì tủ lạnh còn có thể làm được đến hai loại đá. Một loại là đá viên và một loại là đá mảnh nhỏ. Trước giờ tôi cũng đắn đo lắm, mà giờ nhìn lại mua tủ lạnh Samsung Bespoke AI này thì thấy lợi đủ đường, đúng là đáng mua thật”.

Ngăn lấy nước riêng và khả năng làm nhiều loại đá khác nhau mang đến sự tiện lợi lớn cho các gia đình (Ảnh: Samsung).

Gia đình Vivi Diary đánh giá cao tính năng Auto Open Door và màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch trên tủ lạnh Bespoke AI.

“Chạm một cái là mở nha, không cần phải động tay động chân gì hết, y như cuộc sống trên phim vậy đó”, chị Tường Vi nói về trải nghiệm tương tác với tủ lạnh những lúc phải cầm nhiều thực phẩm cùng lúc.

Màn hình 32 inch trên tủ không chỉ giúp quản lý thực phẩm hiệu quả mà còn cho phép các gia đình thưởng thức chương trình giải trí ngay trong bếp, khiến mỗi bữa ăn trở nên thú vị hơn.

Gia đình Vivi tận hưởng cuộc sống như trên phim với tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa với màn hình AI Family Hub™+ 32 inch (Ảnh: Samsung).

Suốt nhiều năm liền, các tiêu chí như kích thước và khả năng giữ lạnh luôn được ưu tiên khi người dùng lựa chọn tủ lạnh. Tuy nhiên với các gia đình trẻ hoặc người bận rộn, điều họ cần ở một chiếc tủ lạnh không dừng ở đó.

Bespoke AI xuất hiện để giải quyết các nhu cầu đặc thù như tiết kiệm thời gian, năng lượng, quản lý thực phẩm từ xa hiệu quả… trên tủ lạnh, trở thành một thiết bị thông minh, nâng tầm cuộc sống cho người dùng.