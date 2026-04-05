Trung tâm Ứng dụng công nghệ bảo vệ dữ liệu cá nhân giao iCallme phát triển giải pháp chặn lừa đảo

Đây là điều quan trọng trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến và đặc biệt trong kỷ nguyên số, dữ liệu cá nhân trở thành yếu tố cốt lõi, đóng vai trò quyết định trong việc cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả quốc gia.

Thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, trong nửa đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 56 vụ mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô lên đến hơn 110 triệu bản ghi.

iCallme ra mắt ở thời điểm mà người dân Việt Nam hàng ngày nhận được rất nhiều cuộc gọi rác. 6.000 tỷ đồng là con số mà người dùng bị chiếm đoạt trong 11 tháng năm 2025 (theo Bộ Công an) đã cho thấy vấn đề này vẫn là một mối nguy.

Dù các nhà mạng lớn đã đưa ra các cách ngăn chặn số lừa đảo như chặn đầu số, quản lý SIM,... nhưng thực tế cho thấy các giải pháp này được xem là không có tính ứng dụng cao. Hậu quả không chỉ là sự phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là những thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Ứng dụng iCallme cung cấp khả năng nhận diện và cảnh báo theo thời gian thực đối với các số điện thoại có dấu hiệu đáng ngờ. Một trong những điểm khác biệt của iCallme là khả năng cảnh báo trực quan và thông minh.

Khi có cuộc gọi đến, ứng dụng sẽ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại với các nhãn phân loại như "Lừa đảo", "Rác", "Nguy hiểm" hoặc "Đừng nghe máy". Người dùng có thể đưa ra quyết định trước khi nhấc máy, tránh được những rủi ro không đáng có.

Những dữ liệu về số giả mạo được tổng hợp từ hàng triệu tương tác thực tế của người dùng, được cập nhật theo thời gian thực.

Ứng dụng sẽ cảnh báo khi thấy số đáng ngờ (bên trái IOS - phải là Android).

Bên cạnh đó, ứng dụng còn tích hợp tính năng tra cứu thông tin số điện thoại nhanh chóng, giúp người dùng chỉ với vài thao tác đơn giản có thể kiểm tra nguồn gốc một số máy lạ trước khi liên hệ lại. Không chỉ dừng lại ở cảnh báo, iCallme còn trang bị tính năng chặn cuộc gọi đáng ngờ được thiết kế tinh gọn và tiện lợi.

Các số lừa đảo được nhận diện phân loại trong danh sách lịch sử cuộc gọi.

Vì là sản phẩm công nghệ được kết hợp giữa Trung tâm Bảo vệ dữ liệu nên các nhà phát triển ứng dụng coi trọng đến tính đảm bảo dữ liệu cá nhân.

iCallme cam kết bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân, danh bạ và nhật ký cuộc gọi của người dùng. Đại diện nhà phát triển cho biết yếu tố lòng tin của người dùng là tài sản quan trọng và quý giá nhất nên mọi tính năng của iCallme đều được xây dựng với phương châm đặt quyền riêng tư lên hàng đầu.

Việc phát triển và cho ra mắt iCallme không chỉ đơn thuần là câu chuyện của riêng doanh nghiệp mà là tín hiệu tốt cho công tác bảo vệ an toàn không gian mạng hiện nay. Mong muốn của nhà phát triển là sẽ đưa ứng dụng thành công cụ bảo vệ hữu hiệu cho người dân trước những chiêu trò lừa đảo tài chính tinh vi, đặc biệt là những nhóm người tâm lý yếu như người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận với công nghệ.

Đối với người dùng, thông điệp rút ra rất rõ ràng: trong cuộc chiến chống lừa đảo qua điện thoại, mỗi người không chỉ là nạn nhân tiềm năng mà còn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ chung. Việc sử dụng các công cụ chính thống như iCallme, chủ động phản ánh các cuộc gọi đáng ngờ sẽ góp phần làm sạch không gian số, bảo vệ chính mình và cộng đồng.