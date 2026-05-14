Quạt tháp tự điều chỉnh gió về đêm: Giải pháp bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ

Bài toán chọn quạt thông minh của các gia đình trẻ

Vừa chuyển về căn hộ chung cư tại Hà Nội, chị Thu quyết định thay chiếc quạt cánh cũ bằng một chiếc quạt tháp thông minh.

"Trước đây, vào ban đêm tôi bật quạt số 3 con ngủ ngon, nhưng gần sáng trời dịu lại mà quạt vẫn thổi nguyên mức đó, sáng dậy con nghẹt mũi, thở khò khè. Tôi muốn tìm chiếc quạt biết tự giảm gió về đêm, để không phải dậy chỉnh tay", chị Thu chia sẻ.

Khảo sát thị trường, chị Thu nhận ra sự phân hóa giữa hai nhóm sản phẩm. Một bên là các dòng quạt thông minh cao cấp giá từ 5 đến hơn 12 triệu đồng, vượt tầm với nhiều gia đình trẻ. Bên còn lại là các dòng quạt tháp giá vài trăm nghìn đồng, thường có ít cấp gió và gia công hạn chế, dễ rung lắc và ồn khi chạy cấp cao.

Cảm biến SmartWind 12 cấp: Tự điều chỉnh tốc độ gió theo nhiệt độ phòng

Bộ đôi quạt tháp Fujihome SmartWind TF-21L-DC và TF-21HL-DC định vị ở phân khúc trung cao cấp của thị trường quạt cảm biến nhiệt. Điểm khác biệt cốt lõi là công nghệ cảm biến SmartWind: máy tự đọc nhiệt độ phòng và điều chỉnh qua 12 cấp tốc độ gió, không cần con người can thiệp.

Phòng nóng, quạt tự tăng cấp gió. Đêm khuya hay gần sáng nhiệt độ hạ, quạt tự giảm về mức gió ngủ, hạn chế thổi mạnh gây cảm lạnh.

Ông Đỗ Duy Đức, Chủ tịch tập đoàn NewAge, đơn vị sở hữu thương hiệu Fujihome, chia sẻ: "Chúng tôi thiết kế SmartWind hướng đến gia đình trẻ tại Việt Nam, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi, vốn nhạy cảm với chênh lệch nhiệt độ khi sử dụng quạt qua đêm".

Chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và sáng sớm là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ dễ nghẹt mũi, khò khè khi quạt thổi mạnh suốt đêm. Tính năng tự cảm biến của SmartWind vì thế hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Động cơ BLDC Inverter 30W giúp tiết kiệm chi phí điện

Bộ đôi sử dụng động cơ BLDC Inverter công suất 30W, điều khiển vô cấp qua 12 cấp tốc độ. Lưu lượng gió đạt 824 m³/h, phù hợp căn phòng dưới 25m².

Theo tính toán của hãng, với thời gian sử dụng 10 giờ mỗi ngày và giá điện bậc 3 EVN 2.380 đồng/kWh, quạt tiêu thụ khoảng 21.000 đồng tiền điện mỗi tháng. So với quạt cánh AC 65W truyền thống, mức chênh lệch chi phí điện vào khoảng gần 300.000 đồng mỗi năm.

Độ ồn từ 20dB, tốc độ gió 7,5 m/s và lồng sóc an toàn

Tiếng ồn và rung lắc là điểm yếu thường gặp ở các dòng quạt tháp giá rẻ. Fujihome sử dụng kỹ thuật cơ khí cân bằng động cho cánh quạt, phân bổ trọng lượng trên trục quay để hạn chế rung chấn ở cấp tốc độ cao.

Kết hợp với động cơ BLDC không chổi than, độ ồn vận hành chỉ từ 20dB ở mức gió thấp nhất. Tốc độ gió thực đo 7,5 m/s, hai chỉ số thuộc nhóm tốt trong phân khúc quạt tháp cảm biến nhiệt cao cấp. Cửa gió cột dài, đảo chiều trái phải 90 độ giúp luồng gió tỏa đều khắp phòng. Máy có 4 chế độ gió (thường, tự nhiên, gió ngủ, Auto), hẹn giờ 12 tiếng và điều khiển từ xa.

Thiết kế lồng sóc đóng kín giúp cánh quạt ẩn hoàn toàn trong thân máy, an toàn với trẻ nhỏ và thú cưng, đồng thời ít bám bụi hơn quạt cánh hở, chỉ cần lau khe gió 2 đến 3 tuần một lần. Bộ đôi còn tích hợp lọc không khí Ionizer tạo ion âm, hỗ trợ giảm bụi mịn và khử mùi trong phòng.

Hai phiên bản 91cm và 109cm, bảo hành tới 3 năm

Fujihome SmartWind có hai phiên bản, thiết kế tối giản, hai màu trắng tinh khôi phối bạc và đen phối vàng đồng. TF-21L-DC cao 91cm, phù hợp phòng ngủ, khu vực sofa hoặc các không gian sinh hoạt trên mặt sàn. TF-21HL-DC cao 109cm, phù hợp khu vực bàn ăn, bàn làm việc và các không gian sử dụng có mặt cao.

Bộ đôi SmartWind phân khúc trung cao cấp với mức giá dễ tiếp cận với đa số gia đình Việt. Mức giá thực tế còn có thể thấp hơn đáng kể khi áp dụng các chương trình khuyến mãi tại đại lý và sàn thương mại điện tử.

Fujihome áp dụng bảo hành 24 tháng cho quạt và 36 tháng cho động cơ BLDC Inverter, dài hơn chuẩn phân khúc 12 tháng. Sản phẩm còn kèm bảo hiểm MIC trị giá 1 tỷ đồng, hệ thống bảo hành toàn quốc thuộc tập đoàn NewAge.

Với bộ tính năng cảm biến nhiệt 12 cấp, động cơ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm và lọc Ionizer, bộ đôi SmartWind là một lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình Việt đang tìm quạt tháp cảm biến nhiệt ở mức giá dễ tiếp cận.

