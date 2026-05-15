Internet tốc độ cao dần trở thành ưu tiên của người dùng Việt

Tốc độ là thước đo trải nghiệm Internet

Theo We Are Social, năm 2025, Việt Nam có tới 79,8 triệu người sử dụng Internet, tương đương 78,8% dân số. Thời gian online (trực tuyến) ngày càng tăng cũng kéo theo kỳ vọng cao hơn về chất lượng kết nối. Với nhiều người, tốc độ là cảm giác mượt mà trong quá trình sử dụng thực tế.

Theo khảo sát mới nhất từ Q&Me, “tốc độ vượt trội” là tiêu chí được người dùng Việt đánh giá cao nhất khi lựa chọn Internet, đạt 4,1/5 điểm, cao hơn cả giá cước (3,93), chăm sóc khách hàng (3,92) hay thương hiệu (3,86)... Điều này cho thấy người dùng cần một đường truyền đủ nhanh để mọi trải nghiệm diễn ra liền mạch và tức thời.

Không chỉ dừng ở điện thoại thông minh hay laptop, hệ sinh thái kết nối trong mỗi gia đình hiện nay đã mở rộng sang tivi, camera an ninh, robot hút bụi, máy tính bảng, thiết bị học online và hàng loạt thiết bị nhà thông minh.

Khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi tối, nhu cầu về tốc độ Internet cũng trở nên rõ rệt hơn. Đây cũng là lý do nhiều hộ gia đình hiện nay ưu tiên các gói tốc độ cao khi đăng ký wifi thay vì chỉ lựa chọn những gói cơ bản như trước.

Chị Hạnh Dung (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Buổi tối là giờ cao điểm ở nhà tôi. Bố mẹ xem tivi, tôi họp online, con học bài, gia đình mới lắp camera. Có lúc 7-8 thiết bị hoạt động cùng lúc, chỉ cần mạng chập chờn vài giây là mọi thứ gián đoạn ngay. Trước đây, mình chỉ chọn gói đủ dùng, nhưng giờ ưu tiên lớn nhất là tốc độ và sự ổn định để cả nhà dùng cùng lúc mà không bị lag (giật)”.

Không chỉ người dùng phổ thông, Gen Z cũng là nhóm có yêu cầu rất cao về tốc độ Internet. Với thế hệ thường xuyên livestream, sáng tạo nội dung hay chơi game online, việc mạng bị chậm hoặc giật lag có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm.

Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, TPHCM), một TikToker chia sẻ: “Tôi livestream khá thường xuyên nên rất nhạy với tốc độ mạng. Có lần mạng chậm khiến video đứng hình vài giây là tụt tương tác thấy rõ. Nên mình sẵn sàng nâng cấp gói cao hơn để dùng ổn định hơn”.

Người dùng Việt đang trải nghiệm tốc độ Internet tương đương thế giới

Theo số liệu từ Ookla đầu năm 2026, tốc độ Internet băng rộng cố định của Việt Nam đã nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới. Còn dữ liệu từ Numbeo năm 2025 cho thấy mức giá trung bình gói Internet cố định tốc độ từ 60 Mbps trở lên tại Việt Nam chỉ khoảng 8,87 USD/tháng (hơn 200.000 đồng), thuộc nhóm rẻ nhất thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ dễ tiếp cận.

Điều này cho thấy người Việt đang trải nghiệm Internet tốc độ tương đương thị trường phát triển với chi phí thấp hơn đáng kể.

Dù tốc độ Internet liên tục được nâng cấp và nhiều công nghệ mới được triển khai, mặt bằng giá Internet tại Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm dễ tiếp cận. Điều này giúp người dùng có thể trải nghiệm các gói tốc độ cao với mức chi phí hợp lý hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác.

Khảo sát Q&Me cũng cho thấy nhiều người dùng sẵn sàng trả thêm để đổi lấy tốc độ tốt hơn, miễn là trải nghiệm nhận lại đủ rõ rệt và xứng đáng với nhu cầu sử dụng thực tế. 40% người dùng sẵn sàng chi thêm 50.000 - 100.000 đồng/tháng để đổi lấy tốc độ cao hơn và trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Trong bối cảnh đó, FPT liên tục nâng cấp hạ tầng với việc tiên phong triển khai phổ cập Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 và hạ tầng XGS-PON nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng băng thông lớn như livestream, chơi game, xem video 4K hay làm việc trực tuyến.

Hiện doanh nghiệp này cũng cung cấp nhiều gói dịch vụ tốc độ cao từ 1Gbps đến 10Gbps, giúp người dùng tại Việt Nam có thể tiếp cận trải nghiệm Internet tốc độ cao tương đương nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Song song với đầu tư công nghệ, FPT còn triển khai các chương trình nâng cấp băng thông, ưu đãi cho khách hàng mới và khách hàng nâng cấp dịch vụ, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với các gói Internet tốc độ cao.

Đại diện FPT cho biết, kinh nghiệm nhiều năm dẫn đầu về dịch vụ Internet giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với tốc độ và sự ổn định kết nối.

“Thời gian qua, FPT đã chủ động nâng cấp chuẩn Wi-Fi 6 cho hầu hết khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm thực tế khi sử dụng đa thiết bị trong gia đình. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục đầu tư các công nghệ mới như Wi-Fi 7 và hạ tầng XGS-PON để đáp ứng tốt hơn những tác vụ nặng nhất như livestream, chơi game, xem video 4K hay làm việc trực tuyến”, đại diện FPT chia sẻ.

FPT còn khẳng định vị thế khi dẫn đầu bảng xếp hạng Internet cố định tại Việt Nam theo tiêu chuẩn khắt khe của nPerf (Pháp). Việc nhiều năm liên tiếp dẫn đầu Internet cố định tại Việt Nam, với tốc độ download (tải) trung bình vượt 220 Mbps là minh chứng rõ cho năng lực làm chủ công nghệ lõi và khả năng duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán của doanh nghiệp.