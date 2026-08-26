Hành trình đưa công nghệ Việt vào chuỗi triển khai AI toàn cầu

Mới đây, startup công nghệ EON Tech (tên thương mại EONSR - eONS reImagined) đã trở thành đơn vị thứ hai tại Việt Nam lọt vào danh sách mạng lưới đối tác toàn cầu OpenAI Partner Network, bên cạnh tập đoàn công nghệ FPT.

Đây không chỉ là cột mốc khẳng định vị thế của một startup Việt mà còn cho thấy các ông lớn công nghệ toàn cầu lựa chọn đối tác dựa trên năng lực triển khai thực chiến thay vì quy mô vốn hay tuổi đời doanh nghiệp.

Phóng viên Dân trí đã có buổi trò chuyện với ông Ngô Gia Khang, Giám đốc Điều hành và ông Đinh Tuấn Huy, Giám đốc Công nghệ của EON Tech để chia sẻ về hành trình này.

Từ startup "5 anh em" đến đối tác chiến lược của OpenAI

EON Tech được thành lập vào tháng 5/2025 với số vốn ban đầu tương đối khiêm tốn. Trong năm đầu tiên, ông và các nhà sáng lập đã phải xoay xở thế nào về mặt tài chính để vừa nuôi đội ngũ kỹ sư, vừa có đủ hạ tầng công nghệ phát triển giải pháp EONSR AI Gateway?

- Ông Khang: Khi không có nhiều nguồn lực về mặt tiền bạc, chúng ta sẽ cần phải bù đắp lại bằng nhiều nguồn lực giá trị khác. Dù EON Tech là một công ty khởi nghiệp nhỏ, nhưng chúng tôi lại có kết nối sâu sắc với những đối tác đều là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Một số đối tác tiêu biểu của EON Tech có thể kể đến như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petro Việt Nam), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hay Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Chúng tôi còn là đối tác cấp cao nhất của Viettel IDC. Việc được hợp tác, làm việc chung với những doanh nghiệp lớn mang lại cho chúng tôi rất nhiều giá trị.

Ông Ngô Gia Khang, Giám đốc Điều hành EON Tech, cho biết đội ngũ nhân sự trong những ngày đầu chỉ có 5 thành viên (Ảnh: Phương Quyên).

Trước khi bước ra khởi nghiệp, tôi đã trải qua quá trình công tác nhiều năm tại các doanh nghiệp và tập đoàn lớn. Những năm tháng này đã giúp chúng tôi hiểu được doanh nghiệp thực sự muốn gì và cần gì từ AI.

Đặc biệt, tôi cũng rất may mắn khi trước đây đã làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số, rất gần với những giải pháp AI mà chúng tôi phát triển. Với lợi thế đã từng làm trong những doanh nghiệp lớn, chúng tôi hiểu được những nỗi đau thầm kín của đối tác.

Tiếp đến là đội ngũ nhân sự trẻ tuổi, nhiệt huyết. Đội ngũ nhân sự của EON Tech đều nằm trong độ tuổi 9x và 10x. Thời gian đầu, chúng tôi chỉ có 5 nhân sự, hay còn gọi vui là “5 anh em siêu nhân”. 15 tháng sau, số lượng nhân sự đã tăng lên hơn 10 lần.

Tôi nhớ lại 10 năm trước khi mới bắt đầu đi làm, thứ vốn liếng mà tôi có chỉ là tuổi trẻ và kiến thức chuyên môn. Thậm chí, kiến thức chuyên môn khi đó vẫn tương đối non. Tuy vậy, khi được giao những việc nhỏ, mình vẫn cố gắng làm thật tốt việc nhỏ đó. Cứ như vậy, từng viên gạch được xây lên và kinh nghiệm bản thân cũng ngày một dày dặn hơn.

Hành trình đó cũng phản ánh trực tiếp vào quá trình khởi nghiệp tại EON Tech. Từ những mối quan hệ và kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi dần tạo dựng được niềm tin cho đối tác. Tôi cho rằng để đạt được thành công, chúng ta không cần đến “một khoảnh khắc Big Bang” nào cả, mà nó đến từ sự bền bỉ.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế nào để đội ngũ lựa chọn việc phát triển một giải pháp mang tính nền tảng như EONSR AI Gateway? Trong hơn 1 năm phát triển, đã có khoảnh khắc nào đội ngũ kỹ sư gặp phải bế tắc lớn đến mức tưởng chừng phải bỏ cuộc chưa, và ông cùng các cộng sự đã vượt qua rào cản đó bằng cách nào?

- Ông Khang: Khi nói về việc “làm AI”, mỗi người sẽ có những nhận định và góc nhìn khác nhau. Đối với EON Tech, chúng tôi may mắn khi đi từ chuyển đổi số, nên hiểu bản chất gốc rễ của mọi công nghệ đều nhằm gia tăng hiệu suất. Do đó, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định nhiệm vụ là đem AI vào trong những việc thường nhật để giúp các tập đoàn tối ưu hiệu suất làm việc.

Trong các công việc hàng ngày, hầu hết mọi người đều cần một trợ lý cá nhân hỗ trợ. Từ cấp chuyên viên tới các cấp lãnh đạo cao, rất nhiều công việc mang tính chất lặp đi lặp lại. Khi đó, chúng ta sẽ cần một trợ lý AI để hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn.

Khi tất cả mọi người đều sử dụng AI, doanh nghiệp sẽ phát sinh nhu cầu quản lý AI tập trung. Đây là lý do chúng tôi tập trung vào vấn đề AI Gateway. Đúng như tên gọi, đây là “bộ phận một cửa”.

Vậy tại sao lại cần cánh cổng này? Đầu tiên, khi có quá nhiều người sử dụng AI, doanh nghiệp sẽ gần như không thể kiểm soát chi phí phát sinh. Tiếp đến, doanh nghiệp cần sự minh bạch khi nhân viên sử dụng AI. Và cuối cùng, giải pháp này giúp doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa sức mạnh tập thể.

Vì thế, EON Tech đầu tư toàn bộ nguồn lực để phát triển Gateway vì chúng tôi biết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ này. Dù vậy trên thực tế, chúng tôi cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau.

Đầu tiên là vấn đề về tài chính. Mọi chi phí trong doanh nghiệp đều là tiền, và chúng tôi không thể cứ lạc quan về “một túp lều tranh” được. Đơn cử như vấn đề về đầu tư hạ tầng, chúng tôi không thể ngay lập tức đầu tư một cách ồ ạt như những ông lớn khác trong ngành. Khả năng tối ưu chi phí cũng trở nên khó khăn hơn vì quy mô nhỏ sẽ khó có thể làm được việc này.

Thay vào đó, chúng tôi phải sử dụng giải pháp cuốn chiếu và bù đắp bằng chính sự tháo vát của bản thân. Bù lại, chính những khó khăn này cũng dạy cho đội ngũ của chúng tôi trở nên linh hoạt hơn trong các tình huống.

Khó khăn thứ hai đến từ bản thân doanh nghiệp là một công ty khởi nghiệp non trẻ. Đó là ban đầu đối tác lấy gì để tin mình. Rất may mắn khi tôi đã có những mối quan hệ chất lượng, là kết quả của những năm tháng đi làm công. Những khách hàng này đã đồng hành và đặt niềm tin vào chúng tôi ngay trong thời điểm công ty chưa có gì để tin. Điều đó quý giá hơn bất cứ lượng tiền đầu tư ban đầu nào.

Những thách thức lớn nhất mà EON Tech phải đối mặt trong quá trình thẩm định năng lực từ phía OpenAI để đạt được danh hiệu này? Việc trở thành đối tác Select Partner giúp EON Tech có những lợi thế nào?

- Ông Huy: Chúng tôi không thể nói thay được các tiêu chí đánh giá của OpenAI khi lựa chọn EON Tech làm đối tác. Từ phía EON Tech, chúng tôi nhận thấy mình có thể nâng cao trình độ của đội ngũ thông qua hợp tác này. Chúng tôi không xem đây là một đặc quyền. Thay vào đó, đội ngũ tập trung vào việc nâng cao trình độ và tay nghề thông qua những tài liệu, chương trình đào tạo và hướng dẫn từ phía OpenAI.

Ông Đinh Tuấn Huy, Giám đốc Công nghệ của EON Tech (Ảnh: Phương Quyên).

Khi trở thành OpenAI Select Partner, chúng tôi có cơ hội tiếp cận sớm hơn với những cập nhật mới về công nghệ so với người dùng và doanh nghiệp thông thường. Bài toán quan trọng nhất là với những công nghệ từ OpenAI, chúng ta có thể ứng dụng như thế nào vào trong các doanh nghiệp Việt Nam một cách phù hợp.

"Chiến giáp" bảo mật 3 lớp cho doanh nghiệp lớn

Khách hàng thuộc khu vực công, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn nhà nước luôn đặt an toàn thông tin là "lằn ranh đỏ". EONSR AI Gateway thiết lập những lớp kiểm soát nào để giảm thiểu nguy cơ dữ liệu nhạy cảm bị chuyển tới các mô hình AI công cộng, đồng thời giúp tổ chức giám sát và xử lý rủi ro?

- Ông Khang: Trong thời đại số hiện nay, dữ liệu là tài sản, truy cập là tài sản, bí quyết về cách vận hành cũng là tài sản. Với các doanh nghiệp lớn, loại tài sản không hữu hình của họ càng lớn. Để bảo vệ tài sản của khách hàng, chúng tôi tập trung thắt chặt tính bảo mật và quản trị thông qua 3 lớp kiểm soát cốt lõi.

Lớp kiểm soát thứ nhất tập trung vào an toàn dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của tổ chức khi đi qua hệ thống đều phải được mã hóa đầu cuối, bao gồm mã hóa ở điểm đầu, điểm cuối và bảo đảm an ninh trên suốt đường truyền. Sau khi dữ liệu được lưu trữ, dù là trên hạ tầng vật lý hay trên điện toán đám mây, tổ chức luôn nắm chắc vị trí lưu trữ và có cơ chế theo dõi sức khỏe của dữ liệu một cách thường xuyên để duy trì sự an toàn.

Lớp kiểm soát thứ hai chịu trách nhiệm quản trị quyền truy cập. Để ngăn chặn việc tiếp cận dữ liệu sai mục đích hoặc rò rỉ thông tin trong nội bộ, hệ thống thiết lập nhiều cổng xác thực nghiêm ngặt. Việc truy cập đòi hỏi các yếu tố xác thực song song theo nguyên tắc “thừa còn hơn thiếu”, đảm bảo mỗi nhân sự chỉ được phép tiếp cận đúng và đủ phạm vi thông tin thuộc thẩm quyền của mình.

Ông Ngô Gia Khang khẳng định dữ liệu là tài sản quý giá của mỗi doanh nghiệp (Ảnh: Phương Quyên).

Lớp kiểm soát thứ ba là việc thiết lập các đường ray bảo vệ chuyên biệt cho AI (Guardrails) kết hợp kiểm soát con người (Human in the loop). Các đường ray bảo vệ này giúp giữ cho AI hoạt động an toàn trong phạm vi cho phép, đảm bảo AI trích xuất thông tin từ nguồn chính chủ và hạn chế tối đa rủi ro thông tin bịa đặt.

Đồng thời, hệ thống áp dụng cơ chế có sự can thiệp của con người ở các chốt chặn quan trọng để phê duyệt và giám sát trực tiếp. Nhờ vậy, tổ chức có thể theo dõi toàn diện quá trình vận hành, đảm bảo an ninh bảo mật và có được sự an tâm tối đa khi ứng dụng công nghệ AI vào thực tế.

EON Tech định vị đâu là “vũ khí đặc biệt” để cạnh tranh sòng phẳng và không bị lu mờ trước những gã khổng lồ cùng ngành?

- Ông Khang: Trước khi đạt chứng nhận OpenAI Select Partner, EON Tech là đối tác Việt Nam duy nhất của Google đạt song chứng chỉ Google Cloud Platform (GCP) và Google Marketing Platform (GMP). Đây là vùng giao thoa chuyên môn độc bản, bởi các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường thường chỉ sở hữu một trong hai chứng chỉ này.

Lợi thế thứ hai lại đến từ chính quy mô của startup. Là một doanh nghiệp nhỏ, EON Tech có khả năng thử nghiệm những công nghệ mới cực kỳ nhanh chóng mà không bị cản trở bởi các quy trình phê duyệt phức tạp của các tập đoàn lớn.

Thêm vào đó, các nhà sáng lập cũng là những người trực tiếp đồng hành cùng dự án. Vì thế, vòng lặp tiếp nhận phản hồi từ thị trường và cải tiến giải pháp có thể diễn ra ngay lập tức thay vì kéo dài hàng tháng hoặc hàng quý. Nhờ tốc độ này, chúng tôi đã rút ngắn được hành trình phát triển nhiều năm của một doanh nghiệp thông thường vào trong vỏn vẹn chỉ hơn một năm.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, lộ trình công nghệ sắp tới của EON Tech sẽ tập trung vào những công nghệ nào để giúp doanh nghiệp Việt làm chủ hoàn toàn năng lực triển khai và quản trị AI?

- Ông Khang: Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ hoàn toàn năng lực triển khai và quản trị AI trong kỷ nguyên mới, lộ trình công nghệ sắp tới của EON Tech sẽ dồn toàn lực đầu tư vào sản phẩm chiến lược mang tên EONSR AI Gateway.

EON Tech cho biết công ty sẽ dồn toàn lực để tiếp tục phát triển AI Gateway (Ảnh: Phương Quyên).

Đây được định vị là cổng kết nối tất yếu và là một trạm bắt buộc mà mọi doanh nghiệp lớn đều phải đi qua trên hành trình chuyển mình thành một doanh nghiệp vận hành bằng AI. Hệ thống này đóng vai trò như một bộ phận "một cửa" giúp giải quyết triệt để các thách thức lớn của doanh nghiệp, từ việc phát triển AI bền vững, kiểm soát tối ưu chi phí cho đến đảm bảo tính minh bạch và an toàn dữ liệu.

Lộ trình công nghệ cụ thể cho AI Gateway sẽ tập trung vào hai định hướng cốt lõi. Trong đó, phần công nghệ đặt trọng tâm vào việc thắt chặt mức độ minh bạch, an toàn thông tin và quản trị dữ liệu. Với triết lý kinh doanh không chỉ bán công nghệ mà là bán cả "sự an tâm", EON Tech tập trung xây dựng một hệ thống AI thực sự đáng tin cậy, không tự bịa đặt dữ liệu mà chỉ trích xuất chính xác các thông tin từ nguồn chính chủ. Sự tập trung vào quản trị an toàn thông tin này giúp doanh nghiệp giải quyết các nỗi lo lớn nhất về bảo mật và vận hành AI một cách hiệu quả.

Song song với bảo mật, định hướng công nghệ thứ hai của EON Tech là gia tăng tối đa độ rộng của hệ sinh thái. AI Gateway sẽ được tích hợp đa dạng với hàng loạt mô hình hàng đầu thế giới, từ các mô hình thương mại như ChatGPT, Gemini, Claude cho đến các mô hình mã nguồn mở và cả những mô hình AI đặc thù mang tính bản địa của Việt Nam.

Giải pháp này giúp giải phóng doanh nghiệp khỏi sự phụ thuộc vào bất kỳ một nhà cung cấp công nghệ cụ thể nào, trao cho họ quyền tự do lựa chọn, tự đánh giá và quyết định công cụ phù hợp nhất với bài toán nghiệp vụ hàng ngày của mình.

Cảm ơn những chia sẻ từ hai ông.

Nội dung: Thế Anh

26/08/2026 - 06:43