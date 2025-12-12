Vista Nam An Khánh công bố khu onsen Nhật phục vụ cư dân từ 2026

Trong những tháng gần đây, Vista Nam An Khánh liên tục công bố tiện ích mới, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân. Việc bổ sung onsen được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng sống của cư dân, hướng đến mô hình đô thị wellness.

Phối cảnh khu onsen tại phân khu Vista Serena, ngay ô đất được quy hoạch công cộng dịch vụ (Ảnh: SJ Group).

Không gian onsen phong cách Nhật tại phân khu Vista Serena

Theo chủ đầu tư SJ Group, khu onsen mang tên Casa Serena có diện tích hơn 520m2, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nhật Bản với sự tối giản, mộc mạc và chú trọng không gian yên tĩnh. Công trình được quy hoạch trong ô đất chức năng công cộng dịch vụ tại phân khu Vista Serena, bảo đảm yếu tố riêng tư cũng như kết nối thuận tiện cho cư dân toàn khu.

Không gian onsen được thiết kế tối giản, mang đặc trưng của văn hóa Nhật Bản (Ảnh: SJ Group).

Onsen sử dụng nguồn khoáng nóng nhân tạo, với nhiệt độ và thành phần khoáng được kiểm soát để phù hợp mô hình onsen đô thị. Bên trong gồm hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ, mỗi khu bố trí bốn bồn tắm. Hệ thống xông hơi, sauna, phòng muối khoáng và đá nóng được tích hợp, mang lại trải nghiệm tắm - dưỡng - phục hồi theo tinh thần onsen truyền thống.

Khu onsen hướng đến trải nghiệm thư thái và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn ngay trong lòng đô thị (Ảnh: SJ Group).

Hạng mục được tư vấn thiết kế bởi Công ty Gendaisougo, đơn vị có kinh nghiệm trong các dự án phong cách Nhật Bản. Dự kiến, khu onsen sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào giữa năm 2026.

Vận hành phi lợi nhuận, hướng đến giá trị sức khỏe cư dân

Chủ đầu tư cho biết khu onsen được định hướng vận hành theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Các khoản thu, nếu có, sẽ được sử dụng cho công tác vận hành và bảo trì nhằm duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, qua đó đảm bảo cư dân có thể tiếp cận tiện ích với mức chi phí hợp lý, minh bạch.

Mục tiêu của dự án onsen là tập trung vào việc tạo dựng một không gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe ngay trong nội khu, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Vista Nam An Khánh.

Casa Serena là tiện ích sức khỏe mới trong hệ sinh thái tiện ích đang được triển khai tại Vista Nam An Khánh (Ảnh: SJ Group).

Khu đô thị chuyển mình với loạt tiện ích đồng bộ

Việc công bố bổ sung onsen diễn ra trong bối cảnh Vista Nam An Khánh đang đẩy nhanh tiến độ các tiện ích mới. Trước đó, dự án đã công bố phát triển cụm 8 sân pickleball tại ô đất CX100 (chức năng cây xanh - thể thao) với diện tích hơn 8.000m2.

Đồng thời, hai bãi đỗ xe P (1.765m2) và P1 (4.454m2) cũng đang được triển khai, bổ sung thêm không gian đỗ xe cho cư dân và khách vãng lai trên các trục di chuyển chính.

Hạ tầng cảnh quan tiếp tục được mở rộng với việc thi công thêm đoạn Ecopath dài 2,5km, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2026. Hệ thống mảng xanh cũng được tăng tốc phủ rộng với hơn 20.000 cây xanh cùng 100.000m2 cây thảm mảng, tạo nên môi trường sống thoáng đãng và trong lành hơn cho cộng đồng cư dân.

Cùng với đó, các hạng mục thương mại - dịch vụ đang được chuẩn bị để bổ sung vào giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu mua sắm và sinh hoạt của cộng đồng cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc bổ sung tiện ích là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng một môi trường sống toàn diện, nơi cư dân có thể rèn luyện, thư giãn, kết nối và chăm sóc sức khỏe hằng ngày ngay trong khu đô thị.

Với Casa Serena và hệ sinh thái tiện ích đang hình thành, Vista Nam An Khánh hướng đến hình ảnh một khu đô thị hiện đại, nơi yếu tố chất lượng sống được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.