Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà 0-6% trong 5 năm, kích cầu thị trường bất động sản

Đây là ưu đãi chưa từng có từ Vinhomes nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.

Chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7. Khách hàng đã mua nhà từ ngày 1/1 trở lại đây theo chính sách hỗ trợ lãi suất cũng được hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm.

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Với mức lãi suất theo năm được áp dụng cố định thấp nhất là 0% và cao nhất là khoảng 6% cho thời gian lên tới 5 năm - Vinhomes đang đảm bảo cho khách hàng mặt bằng lãi suất hầu như thấp hơn các chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội và lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện tại.

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chính sách hỗ trợ lãi suất đã công bố ngày 20/3 (khóa trần 9%/năm) về mức trần lãi suất khoảng 6% cho tất cả các kỳ hạn hỗ trợ lãi suất, cho thấy tinh thần chia sẻ và cam kết đồng hành lâu dài với các khách hàng.

Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, biến động khó lường, chương trình ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro”; mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý minh bạch, giá cả hợp lý với lộ trình tài chính rõ ràng và dài hạn.

Với thị trường, chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản, kéo thị trường tiếp tục đi lên theo xu hướng tích cực.

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chương trình hỗ trợ lãi suất siêu khủng tiếp tục khẳng định đẳng cấp dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và khu vực, tiên phong kiến tạo những giải pháp thúc đẩy thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho đông đảo người dân.