Vietnam Land giữ vai trò phân phối chiến lược Vinhomes Pearl Bay tại Nha Trang

Sự kiện mở ra kỳ vọng mới về sức hút và tiềm năng phát triển của Vinhomes Pearl Bay trong giai đoạn tới.

Vietnam Land khẳng định vị thế phân phối dự án

Việc Vinhomes lựa chọn Vietnam Land giữ vai trò phân phối chiến lược tại dự án Vinhomes Pearl Bay cho thấy sự ghi nhận đối với năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và kinh nghiệm hoạt động lâu năm của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp. Đây được xem là bước đi quan trọng, khẳng định vị thế của Vietnam Land trong hệ thống đối tác phân phối các dự án quy mô lớn, tiêu chuẩn cao.

Không dừng lại ở hoạt động bán hàng, Vietnam Land còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong công tác hoạch định chiến lược tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị dự án và đảm bảo quy trình phân phối minh bạch, chuyên nghiệp. Sự kiện công bố quy tụ đông đảo đối tác và lực lượng kinh doanh, tạo nên bầu không khí sôi nổi tại Nha Trang.

Lễ ký kết hợp tác phân phối đại lý Vinhomes Pearl Bay (Ảnh: Vietnam Land).

Vinhomes Pearl Bay - Điểm nhấn nghỉ dưỡng mới tại Nha Trang

Dự án Vinhomes Pearl Bay là dự án đô thị nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn tọa lạc tại khu vực phía Đông Nam Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, tỉnh Khánh Hòa. Với tổng diện tích 33,8ha và tổng vốn đầu tư 7.453 tỷ đồng, dự án được định hướng trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị biển hiện đại, tích hợp hài hòa giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một tổng thể khép kín. Sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay mang đến cho cư dân và nhà đầu tư chuỗi tiện ích cao cấp, từ nghỉ dưỡng, vui chơi đến thương mại - dịch vụ.

Sự kiện khai trương văn phòng bán hàng Vinhomes Pearl Bay (Ảnh: Vietnam Land).

Không chỉ chú trọng yếu tố tiện ích, dự án còn đề cao giá trị cảnh quan và không gian xanh, tạo môi trường sống thoáng đãng, riêng tư và gần gũi thiên nhiên. Trong bối cảnh Nha Trang đang từng bước phục hồi về du lịch và kinh tế biển, Vinhomes Pearl Bay được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng mới, đáp ứng xu hướng “second home” và đầu tư dài hạn.

Vietnam Land giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối chủ đầu tư với thị trường thông qua vai trò đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Pearl Bay. Với định hướng lấy minh bạch và hiệu quả làm trọng tâm, doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác, pháp lý minh bạch cùng giải pháp tư vấn phù hợp cho từng nhu cầu an cư và đầu tư.

Sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, Vietnam Land được Vinhomes tin tưởng lựa chọn nhờ năng lực triển khai bài bản, đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường và tư duy đồng hành dài hạn cùng chủ đầu tư.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò phân phối, Vietnam Land còn tham gia xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng, góp phần gia tăng giá trị dự án trong quá trình đưa ra thị trường.

Vietnam Land khẳng định uy tín trong vai trò mới (Ảnh: Vietnam Land).

Sự kiện công bố phân phối chiến lược Vinhomes Pearl Bay được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Vietnam Land, đồng thời mang ý nghĩa tích cực đối với thị trường bất động sản Nha Trang đầu năm 2026. Sự kết hợp giữa chủ đầu tư uy tín, dự án chất lượng và đơn vị phân phối chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Liên hệ Vietnam Land để sở hữu nhà phố - biệt thự Vinhomes Pearl Bay:

Hotline: 0912 132 323

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, phường Bình Trưng, TPHCM

Chi nhánh Nha Trang: STH22.30 Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Website thông tin dự án: https://vietnamland.vn/vinhomes-pearl-bay/

Website: https://vietnamland.vn/