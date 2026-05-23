Vietnam Land - đối tác phân phối chiến lược F1 Vinhomes Saigon Park

Ngày 16/5, tại Grand Ballroom, khách sạn Vinpearl Landmark 81, TPHCM, sự kiện The Grand Alliance 2026 - Lễ ký kết đối tác chiến lược Vinhomes Saigon Park chính thức diễn ra, quy tụ những đơn vị phân phối hàng đầu trên thị trường bất động sản.

Vietnam Land ghi dấu mốc quan trọng khi trở thành đối tác phân phối chiến lược F1 Vinhomes Saigon Park, mở ra hành trình đồng hành cùng một trong những dự án đô thị được kỳ vọng tạo sức bật mới cho thị trường phía Nam.

Cột mốc khẳng định uy tín của Vietnam Land

Việc trở thành đối tác phân phối chiến lược F1 của Vinhomes Saigon Park là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Vietnam Land. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với năng lực tư vấn, phân phối và am hiểu thị trường của doanh nghiệp, mà còn thể hiện niềm tin từ chủ đầu tư dành cho một đơn vị có kinh nghiệm, đội ngũ chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, khách hàng và nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, quy hoạch bài bản và hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Sự góp mặt của Vietnam Land trong vai trò đối tác F1 được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng tiếp cận thông tin chính xác, minh bạch và nhanh chóng hơn về dự án.

Vinhomes Saigon Park - đô thị tri thức tại phía Tây Bắc TPHCM

Vinhomes Saigon Park không chỉ là dự án bất động sản quy mô 1.080ha; đây còn là “đô thị tri thức” tầm cỡ quốc tế tại phía Tây Bắc TPHCM. Bằng việc tích hợp Khu đô thị Đại học Quốc tế VIUT vào lòng dự án, Vinhomes đã xác lập một chuẩn mực sống mới: nơi tri thức trở thành tài sản và công nghệ là nền tảng của sự phát triển.

Mô hình này không chỉ tạo nên không gian sống hiện đại, mà còn mở ra hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi cư dân tiếp cận giáo dục, công nghệ, tiện ích và môi trường sống chất lượng trong cùng một tổng thể quy hoạch. Đây là điểm khác biệt giúp Vinhomes Saigon Park vượt ra khỏi khái niệm khu đô thị thông thường, hướng đến hình mẫu đô thị tương lai, nơi con người, tri thức và công nghệ cùng cộng hưởng.

Với quy mô lớn, định hướng bài bản cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, Vinhomes Saigon Park đang thu hút sự quan tâm từ thị trường. Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư và khai thác kinh doanh của nhiều nhóm khách hàng.

Không chỉ mang giá trị an cư, các sản phẩm tại Vinhomes Saigon Park còn có tiềm năng gia tăng giá trị khi hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện, nhu cầu dịch chuyển về các đô thị quy mô lớn ngày càng rõ nét. Vì vậy, sự tham gia của các đơn vị phân phối chiến lược như Vietnam Land sẽ góp phần đưa dự án đến gần hơn với khách hàng.

Vietnam Land mở ra cơ hội cho khách hàng và nhà đầu tư

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản, Vietnam Land tiếp tục khẳng định năng lực khi trở thành đối tác phân phối chiến lược F1 Vinhomes Saigon Park. Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ chuyên viên am hiểu thị trường, quy trình tư vấn chuyên nghiệp và đặt quyền lợi khách hàng làm trọng tâm.

Trong vai trò đối tác phân phối chiến lược, Vietnam Land sẽ cung cấp thông tin dự án, cập nhật nhanh chính sách bán hàng, giỏ hàng, tiến độ triển khai và các chương trình ưu đãi. Khách hàng, nhà đầu tư khi đồng hành cùng Vietnam Land sẽ được tư vấn về loại hình sản phẩm, phương án tài chính và chiến lược đầu tư phù hợp với từng nhu cầu.

Không chỉ là cầu nối giữa dự án và thị trường, Vietnam Land còn hướng đến việc đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ khâu tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm đến hỗ trợ sau giao dịch. Với định hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm, Vietnam Land kỳ vọng góp phần đưa Vinhomes Saigon Park Hóc Môn trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư tại khu vực phía Tây Bắc TPHCM.

