Vega City tạo lực hút mới trên thị trường với loạt chính sách tài chính vượt trội

Tại Nha Trang, Vega City - quần thể đô thị biển quy mô 44ha do KDI Group phát triển hội tụ đồng thời hai yếu tố: hạ tầng và tiện ích đã hiện hữu, cùng với chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng tối ưu dòng vốn cho người mua.

Toàn cảnh dự án Vega City (Ảnh: KDI Holdings).

Trong tổng thể dự án, hai dòng sản phẩm đang được thị trường quan tâm là La Tiên Villa và Paramount Signature.

Nếu La Tiên Villa được định vị là dòng biệt thự biển cao cấp, hướng đến nhu cầu khai thác và sử dụng dài hạn, thì Paramount Signature lại là dòng căn hộ biển 5 sao vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những điểm nổi bật trong chính sách bán hàng tại Vega City là mức chiết khấu trực tiếp được áp dụng theo từng phương án thanh toán.

Đối với La Tiên Villa, khách hàng lựa chọn phương án thanh toán sớm 95% có thể nhận mức chiết khấu lên tới 17,5% đồng thời hưởng thêm các ưu đãi bổ sung theo từng giai đoạn triển khai.

Trong dịp lễ 30/4-1/5, dự án áp dụng chính sách “Đặc quyền mùa lễ hội” với mức chiết khấu bổ sung thêm 2% dành cho những khách hàng đưa ra quyết định sớm.

Chương trình “Đặc quyền cộng đồng La Tiên” cũng mang lại ưu đãi thêm 1,5% cho các khách hàng đã sở hữu sản phẩm trong hệ sinh thái.

Chính sách bán hàng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp La Tiên Villa (Ảnh: KDI Holdings).

Với Paramount Signature, mức chiết khấu lên tới 10% được áp dụng cho phương án thanh toán trước 50% giá trị căn hộ. Khách hàng lựa chọn phương án thanh toán sớm 95% có thể nhận mức chiết khấu lên tới 15%.

Hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng, vay tối đa 70% giá trị sản phẩm

Bên cạnh yếu tố chi phí đầu vào, Vega City triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu và gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm.

Cụ thể, tại La Tiên Villa, khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Đồng thời, phương án thanh toán theo tiến độ được thiết kế giãn dài thành 9 đợt, mỗi đợt khoảng 10%, giúp kiểm soát dòng tiền một cách linh hoạt.

Chính sách bán hàng Paramount Signature (Ảnh: KDI Holdings).

Đối với Paramount Signature, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng áp dụng cho khoản vay lên tới 60% giá trị căn hộ.

Trong thực tế, những chính sách này giúp người mua linh hoạt phân bổ dòng tiền, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh thị trường đề cao tính an toàn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Tặng 16 đêm nghỉ dưỡng cao cấp, quà tân gia 100 triệu đồng/căn

Bên cạnh các chính sách về tài chính, Vega City còn triển khai các ưu đãi đi kèm nhằm gia tăng giá trị sở hữu và trải nghiệm cho khách hàng.

Tại La Tiên Villa, người mua được tặng 16 đêm nghỉ dưỡng tại Villa De Corail.

Nội thất bên trong khu biệt thự La Tiên Villa được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, gần gũi với thiên nhiên và tiện nghi hiện đại (Ảnh: KDI Holdings).

Trong khi đó, Paramount Signature áp dụng chính sách tặng quà tân gia trị giá 100 triệu đồng cho mỗi căn hộ.

Những giá trị gia tăng này không chỉ mang tính hỗ trợ, mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của tài sản trong quá trình khai thác, đặc biệt trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng - nơi yếu tố trải nghiệm đóng vai trò quan trọng song hành với hiệu quả tài chính.

Chiến lược sản phẩm kép và “cửa sổ cơ hội” tại Vega City

Song song với chính sách tài chính, Vega City triển khai chiến lược phát triển hai dòng sản phẩm với định vị rõ ràng.

Paramount Signature hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên dòng tiền, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác ổn định. Nhờ lợi thế nằm trong tổ hợp đã đi vào hoạt động, sản phẩm này thừa hưởng lượng khách hiện hữu lớn, tạo nền tảng khai thác ngay từ thời điểm bàn giao.

Trong khi đó, La Tiên Villa phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị sở hữu nghỉ dưỡng cao cấp, chú trọng không gian sống riêng tư và trải nghiệm.

Vega City đã có hoạt động vận hành thực tế, tạo ra dòng khách và trải nghiệm liên tục - yếu tố giúp nhà đầu tư có thể kiểm chứng khả năng khai thác thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng. Đồng thời, khu vực Bắc Nha Trang đang được đánh giá là vùng tăng trưởng mới, thu hút dòng vốn đầu tư nhờ quỹ đất còn lớn và tiềm năng phát triển dài hạn.

Paramount Signature sở hữu vị trí đắc địa tại tâm điểm của quần thể phức hợp 5 sao Vega City (Ảnh: KDI Holdings).

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp giữa dự án đã hiện hữu và chính sách bán hàng hấp dẫn tạo nên sức hút trên thị trường. Khi các yếu tố về giá, tiến độ và chính sách cùng đạt điểm cân bằng, nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư trong trung và dài hạn.

KDI Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong đa lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du thuyền, nội thất cao cấp, nông nghiệp và giáo dục.

Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với trải nghiệm, giá trị sống và đóng góp bền vững cho cộng đồng. Một trong những dự án tiêu biểu là Quần thể đô thị biển Vega City, tọa lạc tại Khóm Đường Đệ, khu vực Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

