Triển vọng thị trường bất động sản Vịnh Cửa Lục, Quảng Ninh

Quỹ đất tại khu vực Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 11,89%. Quý I/2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi GRDP Quảng Ninh ước tăng 9,81% so với cùng kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Quảng Ninh hiện sở hữu mạng lưới giao thông đồng bộ hàng đầu miền Bắc với hơn 6.300km đường bộ, trong đó có 176km cao tốc. Tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái đã hình thành trục kết nối liên hoàn từ Hà Nội tới cửa khẩu Móng Cái, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long xuống khoảng 2 giờ và từ Hà Nội đến Móng Cái còn khoảng 3 giờ.

Quảng Ninh hội tụ các loại hình hạ tầng chiến lược gồm cao tốc, sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và cửa khẩu quốc tế. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km kết nối trực tiếp với Sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời tạo hành lang giao thương xuyên biên giới với Trung Quốc thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Năm 2025, thành phố đón khoảng 10,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 22% so với năm 2024, với tổng doanh thu du lịch đạt hơn 23.300 tỷ đồng, thuộc nhóm địa phương thu hút khách du lịch lớn nhất cả nước.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ cùng dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào Hạ Long đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và bất động sản ven biển. Tuy vậy, sau nhiều năm mở rộng đô thị và phát triển các dự án du lịch quy mô lớn, quỹ đất khu vực quanh vịnh ngày càng thu hẹp. Những vị trí sở hữu tầm nhìn trực diện ra vịnh hoặc có khả năng tiếp cận mặt nước hiện không còn nhiều.

Tâm điểm mới

Trong bối cảnh đó, Vịnh Cửa Lục được xem là một trong những tâm điểm phát triển mới nhờ được đánh giá là điểm kết nối chiến lược trong cấu trúc phát triển đô thị của Hạ Long. Nằm giữa trung tâm thành phố hiện hữu và khu vực phía Bắc đang được quy hoạch mở rộng, vịnh đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quá trình mở rộng không gian đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới của thành phố.

Những năm gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang được triển khai quanh khu vực Vịnh Cửa Lục, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng hiếm có.

Trong đó, cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1) và cầu cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) đã đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ vịnh, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc. Bên cạnh đó, cầu Cửa Lục 2 cùng đề xuất đầu tư hầm xuyên Vịnh Cửa Lục đang được nghiên cứu, hứa hẹn hoàn thiện hệ thống kết nối liên hoàn giữa các khu vực trọng điểm của Hạ Long.

Các dự án giao thông quy mô lớn như tuyến đường ven biển phía Tây Bắc Vịnh Cửa Lục, tuyến đường bao biển kéo dài và kế hoạch mở rộng Quốc lộ 279 đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Khi các công trình này hoàn thiện, Vịnh Cửa Lục không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn trở thành trung tâm kết nối giữa các khu du lịch, khu đô thị và các cực phát triển kinh tế mới của thành phố.

Theo định hướng quy hoạch dài hạn, khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục được xác định là không gian phát triển chiến lược của Hạ Long trong tương lai. Nơi đây được kỳ vọng hình thành lõi đô thị mới với các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục được đánh giá có nhiều lợi thế đón đầu xu hướng phát triển.

Nổi bật trong số đó là Noble Palace Ha Long dự án đô thị thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng quy mô khoảng 97,36ha tọa lạc giữa hai trục đường Trần Phú và đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh. Dự án nằm tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục, nơi kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Hòn Gai hiện hữu với không gian phát triển phía Bắc thành phố.

Phối cảnh dự án Noble Palace Ha Long (Ảnh: CĐT).

Lợi thế lớn của Noble Palace Ha Long đến từ vị trí nằm giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh quanh Vịnh Cửa Lục. Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hạ Long thông qua các trục giao thông hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống cầu vượt vịnh như Cửa Lục 1, Cửa Lục 2, Cửa Lục 3 cùng các tuyến đường ven biển và đường bao vịnh đang từng bước hoàn thiện.

Noble Palace Ha Long - Đô thị được đầu tư phát triển bởi đơn vị Vinacominland (Ảnh: CĐT).

Những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục có nhiều cơ hội gia tăng giá trị khi hạ tầng hoàn thiện và không gian đô thị tiếp tục mở rộng. Với vị trí nằm trên trục kết nối chiến lược của khu vực phía Bắc vịnh, Noble Palace Ha Long được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng hình thành trung tâm phát triển mới của Hạ Long trong dài hạn.