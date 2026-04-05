Tổ hợp resort và khách sạn cao cấp lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay tăng sức hút

Những mảnh ghép kiến tạo đô thị nghỉ dưỡng 4 mùa

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, bức tranh về một điểm đến vận hành quanh năm đang dần hiện hữu thông qua tiến độ triển khai đồng bộ và quyết liệt. Tâm điểm là tổ hợp resort và khách sạn cao cấp 4,6ha dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2027.

Khác với các dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ, tổ hợp resort và khách sạn tại đây được phát triển theo hướng tích hợp, trở thành điểm khởi nguồn cho chuỗi trải nghiệm cao cấp. Dòng khách lưu trú tại resort, khách sạn sẽ trực tiếp tạo ra nhu cầu tiêu dùng cho toàn bộ hệ tiện ích, từ ẩm thực, mua sắm đến giải trí, qua đó gia tăng công suất khai thác và giá trị thương mại cho các sản phẩm thấp tầng lân cận. Cơ chế lan tỏa giá trị này đã được kiểm chứng tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế.

Tổ hợp resort và khách sạn cao cấp quy mô 4,6ha giúp Vinhomes Hải Vân Bay tăng sức hút với dòng khách cao cấp (Ảnh: CĐT).

Song hành với đó, hàng loạt tiện ích quy mô lớn cũng được triển khai với tiến độ hiếm thấy. Tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn bậc nhất Đông Nam Á - VinWonders Hải Vân Bay, các tòa cao tầng, hàng trăm căn thấp tầng dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2027, sau khoảng 2 năm thi công.

Các cấu phần cảnh quan và vận hành sớm cũng được đẩy nhanh. Hai công viên Đảo Ngọc và Bách Thảo dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2027, trong khi ngay cuối năm nay, khu Bạch Vân sẽ hoàn thiện 345 căn bàn giao thô. Lộ trình này cho phép dự án hình thành dòng khách và hoạt động khai thác ngay từ giai đoạn đầu, thay vì phải chờ hoàn thiện toàn bộ.

Dòng khách 4 mùa: Chìa khóa cho dòng tiền bền vững và tăng giá dài hạn

Đối với nhà đầu tư, giá trị cốt lõi của một đại đô thị nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá, mà còn ở khả năng tạo dòng tiền ổn định. Mô hình vận hành 365 ngày/năm của Vinhomes Hải Vân Bay đang đi theo công thức này.

Trước hết, mô hình này mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và nghỉ dưỡng dài hạn cho các dòng sản phẩm thấp tầng, đặc biệt là biệt thự song lập ven suối với lợi thế không gian riêng tư, trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì công suất khai thác và gia tăng giá trị sử dụng của tài sản.

Biệt thự ven suối thu hút nhà đầu tư nhờ khả năng an cư và khai thác bền vững (Ảnh: CĐT).

Lợi thế được củng cố khi Vinhomes Hải Vân Bay tọa lạc tại hành lang di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, một trong những trục du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam. Năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với năm trước, trong khi tổng lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng vượt 17,3 triệu lượt, tăng 15%.

Tọa lạc tại điểm giao thoa của hai cực phát triển này, đô thị vịnh biển có khả năng hấp thụ đồng thời dòng khách di sản và nghỉ dưỡng biển, qua đó đảm bảo lưu lượng ổn định quanh năm.

Dòng sản phẩm của khu Bạch Vân được khách hàng quan tâm (Ảnh: CĐT).

Du lịch Đà Nẵng vốn là sự hội tụ của thiên thời, địa lợi với khí hậu ôn hòa và cảnh quan đặc sắc mà không nhiều địa phương có được. Trong đó, khu vực Hải Vân Bay mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt. Cùng sự hiện diện của Vinhomes Hải Vân Bay, đặc biệt là tổ hợp resort và khách sạn cao cấp cùng chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí hiện đại, đóng vai trò hoàn thiện cấu trúc sản phẩm du lịch.

Khi thiên nhiên được nâng tầm bằng hạ tầng và dịch vụ theo chuẩn quốc tế, khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng tệp khách cao cấp sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là tiền đề để Đà Nẵng chuyển dịch từ mô hình “điểm đến cảnh quan” sang “điểm đến trải nghiệm đa tầng”, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho các tài sản đón đầu xu hướng như Vinhomes Hải Vân Bay.

Sức hút của đô thị vịnh biển còn được cộng hưởng từ chính sách “5 năm không lo lãi suất”. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn thị trường, chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Trong chu kỳ đầu của một đại đô thị quy mô lớn, khi mặt bằng giá còn ở vùng khởi điểm và các cột mốc tiện ích đang dần hiện hữu, chính sách tài chính dài hơi đóng vai trò như “đòn bẩy kép”: vừa giảm áp lực dòng tiền, vừa gia tăng khả năng tích lũy tài sản cho nhà đầu tư. Khi đó, việc tham gia sớm không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu giá vốn mà còn mở rộng dư địa sinh lời trong trung và dài hạn.