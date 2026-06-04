Tiến độ vượt trội, Fresia Riverside cất nóc vượt kế hoạch sau 542 ngày thi công

Dự án cất nóc sau 542 ngày thi công

Thị trường bất động sản sau giai đoạn thanh lọc chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách người mua ra quyết định. Nếu trước đây, vị trí và kỳ vọng tăng giá là yếu tố dẫn dắt, thì nay, tiến độ thực tế, pháp lý và năng lực triển khai của chủ đầu tư là tiêu chí hàng đầu.

Với căn hộ hình thành trong tương lai, niềm tin của khách hàng không còn nằm trên phối cảnh, mà được đo bằng nhịp thi công và khả năng giữ đúng cam kết bàn giao.

Cột mốc cất nóc là lời khẳng định về uy tín và cam kết bàn giao chất lượng vượt trội từ chủ đầu tư TV Holdings (Ảnh: CĐT).

Dự án Fresia Riverside tọa lạc trên mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, đối diện Aeon Mall Biên Hòa, vừa bước vào cột mốc quan trọng: chính thức cất nóc tòa tháp River 1 ngày 2/6 và chuẩn bị cất nóc hai tòa River 2, River 3 ngày 20/6. Việc hoàn thiện kết cấu phần thô vượt tiến độ đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, đồng thời là minh chứng cho năng lực triển khai và uy tín của chủ đầu tư, củng cố niềm tin cho khách hàng an cư lẫn giới đầu tư chiến lược.

Đại diện TV Holdings khẳng định, cột mốc cất nóc là bệ phóng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn hoàn thiện, hiện thực hóa mục tiêu đón những cư dân đầu tiên vào quý III/2027. Chủ đầu tư cùng đội ngũ nhà thầu và các đối tác kỹ thuật cam kết phối hợp chặt chẽ trong từng chi tiết, đảm bảo tiến độ và vượt trội về chất lượng.

Sự kiện cất nóc vượt tiến độ là tiền đề để Fresia Riverside bàn giao tổ ấm đúng cam kết vào quý III/2027 (Ảnh: CĐT).

Nhìn từ toàn cảnh thị trường, việc một dự án bước qua cột mốc cất nóc mang giá trị vượt xa một nghi thức xây dựng thông thường. Tài sản của khách hàng lộ diện với hình hài rõ nét, giúp nhà đầu tư có cơ sở kiểm chứng năng lực thực thi của doanh nghiệp, đồng thời đặt chủ đầu tư vào tâm thế chứng minh uy tín thương hiệu bằng chất lượng hoàn thiện và tiến độ bàn giao đúng cam kết.

Từ 392 triệu đồng sở hữu căn hộ trung tâm thành phố Đồng Nai

Cột mốc cất nóc của Fresia Riverside diễn ra ngay thời điểm Đồng Nai đứng trước bước ngoặt lịch sử về vị thế đô thị. Sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam. Sự nâng tầm này không đơn thuần mang tính hành chính, mà là đòn bẩy kép thúc đẩy quy hoạch hạ tầng, kích hoạt dòng vốn FDI và tái định hình tiêu chuẩn sống cao cấp trong dài hạn.

Nằm trên trục giao thương kết nối TPHCM, Sân bay Quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp tỷ USD, Biên Hòa sở hữu xung lực phát triển nhờ tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Đồng Nai cùng trục giao thông chiến lược như Vành đai 3, tạo nên bức tranh phát triển mới cho phía Đông.

Dự án hiện vẫn giữ mức giá cạnh tranh cùng nhiều chính sách hấp dẫn, giúp tối ưu dòng tiền cho khách hàng (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc ngay giao lộ, Fresia Riverside ghi điểm nhờ hội tụ giá trị về pháp lý, tiến độ vượt trội và tầm nhìn sông Đồng Nai. Khi quỹ đất ven sông tại các đô thị lõi ngày càng khan hiếm, yếu tố mặt nước không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tái định giá của tài sản theo thời gian.

Ở góc độ đầu tư, Fresia Riverside đang tái định nghĩa khái niệm "dễ sở hữu" tại khu Đông với ngưỡng tiếp cận cạnh tranh. Vốn ban đầu từ 392 triệu đồng, kết hợp lịch thanh toán 0,5%/tháng, áp lực tài chính gần như được giải tỏa. Đây là giải pháp phân bổ vốn thông minh, cho phép dòng tiền nhà đầu tư tiếp tục sinh lời ở các kênh ngắn hạn khác trong lúc chờ bàn giao tổ ấm vào quý III/2027.

Với bài toán đầu tư thực tế, chính sách cam kết dòng tiền cho thuê lên đến 84 triệu đồng năm đầu tiên (tương đương 7 triệu đồng/tháng) chính là "chìa khóa" khơi thông mạch vốn. Đạt tỷ suất sinh lời ròng khoảng 4,2% trên giá trị căn hộ 2 tỷ đồng, nguồn thu nhập thụ động này hỗ trợ đắc lực cho chi phí vốn hoặc lãi vay, tối ưu lợi nhuận.

Sự kiện cất nóc vì thế không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình thi công Fresia Riverside, mà còn là thời điểm dự án bước ra khỏi kỳ vọng trên bản vẽ để tiến gần hơn đến giá trị hiện hữu. Khi tiến độ, vị trí, chính sách thanh toán và bối cảnh đô thị cùng hội tụ, Fresia Riverside đang củng cố tiềm năng của dự án căn hộ ven sông tại Biên Hòa.