Tiềm năng của Hacom Tower nhìn từ các tòa tháp biểu tượng của Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn

Từ những “cột mốc cao tầng” đến bước chuyển mình của đô thị

Quá trình phát triển của các đô thị biển tại Việt Nam cho thấy điểm chung: Trước khi bứt phá, mỗi thành phố đều hình thành một “cột mốc cao tầng” - một tòa tháp đủ sức định hình tiêu chuẩn mới và tạo lực hút cho thị trường.

Công trình biểu tượng là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của chu kỳ mới (Ảnh: CĐT).

Tại Đà Nẵng, giai đoạn trước 2008, dù sở hữu lợi thế “đầu biển, cuối sông” hiếm có, khu vực trung tâm vẫn thiếu những công trình cao tầng mang tính nhận diện. Sự xuất hiện của những tổ hợp cao tầng ven sông Hàn như Indochina Riverside Tower (2008), Novotel Danang Premier Han River (2013) đã thay đổi cục diện. Lần đầu tiên, chuẩn mực nghỉ dưỡng - thương mại - lưu trú tích hợp được hình thành ngay tại trung tâm.

Những công trình được ví như “new skyline” sông Hàn góp phần đưa Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng, giá đất từ 20-30 triệu đồng/m2 giai đoạn 2005-2008 lên 80-120 triệu đồng/m2 năm 2014-2018 và đến nay đã chạm mốc 350 triệu đồng/m2 (theo Batdongsan.com.vn). Cùng với đó, Đà Nẵng vươn mình thành trung tâm du lịch - tài chính - logistic quốc tế, nơi giá trị bất động sản trung tâm liên tục thiết lập mặt bằng mới.

Tại Nha Trang, tiến trình phát triển cũng diễn ra theo cách tương tự. Trước khi các tòa tháp cao tầng dọc cung đường biển Trần Phú như Mường Thanh Luxury (2014) xuất hiện, thành phố chủ yếu phát triển theo mô hình du lịch với khách sạn thấp tầng và đất nền ven biển. Từ 2018 trở đi, hàng loạt công trình cao tầng vươn cao đã tạo nên một cung đường biển hiện đại, sầm uất, không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn kích hoạt sự bùng nổ của phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng và condotel.

Lúc này, dòng tiền đầu tư bắt đầu hình thành, kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản theo từng giai đoạn. Năm 2019, giá đất tại các trục đường ven biển như Trần Phú khoảng 210 triệu đồng/m2 và đến nay đã chạm mốc 500 triệu đồng/m2 (theo Batdongsan.com.vn), đưa Nha Trang trở thành một trong những điểm nóng đầu tư của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Quy Nhơn là minh chứng điển hình hơn về tốc độ “thay da đổi thịt” khi xuất hiện các công trình biểu tượng. Trước năm 2018, giá trị bất động sản tại đây tương đối thấp, cũng chưa xuất hiện các dự án cao tầng mang tính dẫn dắt.

Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau khi các tổ hợp như Pullman Quy Nhơn (2020), FLC Sea Tower (2021) hay TMS Luxury Hotel Quy Nhơn (2020)... được phát triển, Quy Nhơn nhanh chóng thu hút làn sóng đầu tư. Giá đất tại trung tâm tăng nhanh, 40-60 triệu đồng/m2 năm 2020 lên 200 triệu đồng/m2 năm 2026, kéo theo sự hình thành của một thị trường sôi động (theo Batdongsan.com.vn).

Những tòa tháp cao tầng không chỉ bổ sung nguồn cung, mà còn tạo xung lực, tái định nghĩa giá trị bất động sản của khu vực.

Cũng nằm dọc trục duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Khánh Hòa được nhận định đang giai đoạn khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng, tương tự những đô thị biển thời điểm trước khi bứt phá.

Hacom Tower kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại Nam Khánh Hòa

Thời điểm này, Nam Khánh Hòa được ví như đô thị biển thế hệ mới với hạ tầng kết nối đang hoàn thiện, vị thế mới được xác lập, nhưng vẫn thiếu một công trình đủ sức định vị và dẫn dắt thị trường.

Hacom Tower - biểu tượng đô thị Nam Khánh Hòa đang vươn cao từng ngày (Ảnh: CĐT).

Sự xuất hiện của Hacom Tower vì thế mang ý nghĩa vượt tầm một dự án bất động sản cao cấp. Hacom Tower tọa lạc tại lõi trung tâm đô thị Nam Khánh Hòa, ngay giao điểm hai trục đường huyết mạch 16/4 và Nguyễn Tri Phương.

Không dừng lại ở lợi thế vị trí, Hacom Tower là tổ hợp cao tầng phức hợp tiên phong tại khu vực, tích hợp đa chức năng từ thương mại, dịch vụ đến lưu trú và căn hộ cao cấp. Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả trong việc tạo dòng tiền và thu hút cư dân tại các thành phố biển phát triển.

Quan trọng hơn, dự án xuất hiện vào thời điểm Nam Khánh Hòa bắt đầu bước vào chu kỳ phát triển mới, chuẩn bị đón dòng chuyên gia làm việc tại nhà máy điện hạt nhân với nhu cầu lưu trú cao cấp.

Tòa tháp biểu tượng kiến tạo vị thế và tầm nhìn độc đáo (Ảnh: CĐT).

Từ góc nhìn đầu tư, các biểu tượng đô thị biển thường trải qua ba nhịp tăng trưởng: Giai đoạn hình thành nhận diện khi dự án ra mắt, giai đoạn xác lập dòng tiền khi đi vào vận hành và giai đoạn gia tăng giá trị khi nguồn cung trở nên khan hiếm. Những nhà đầu tư tham gia sớm thường là nhóm hưởng lợi lớn nhất khi thị trường bước sang chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh đó, Hacom Tower sở hữu lợi thế từ tính biểu trưng, độ hiếm, tiêu chuẩn đẳng cấp và vị trí lõi - những yếu tố từng tạo nên giá trị cho các tòa tháp biểu tượng.

Ở tầm cao hơn, Hacom Tower không chỉ là một lựa chọn an cư hay đầu tư, mà còn là một phần của quá trình định hình diện mạo đô thị Nam Khánh Hòa - nơi chu kỳ phát triển mới đang dần mở ra.

