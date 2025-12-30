Tập đoàn KDI ghi dấu ấn với hai giải thưởng “Dự án đáng sống” trong năm 2025

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực phát triển bất động sản và những nỗ lực của KDI Holdings trong việc mang đến các sản phẩm chất lượng cho thị trường.

Libera Nha Trang - điểm đến hàng đầu vịnh biển

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về phát triển bền vững, minh bạch và nâng cao chất lượng không gian sống ngày càng rõ nét. Theo đó, các dự án nhận được chứng nhận “Dự án đáng sống” không chỉ thỏa mãn các điều kiện cần về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất mà còn đáp ứng các điều kiện về những giá trị mà dự án mang lại cho xã hội.

Libera Nha Trang - Quần thể đô thị biển đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn là điểm đến hàng đầu Nha Trang (Khánh Hòa) (Ảnh: KDI Holdings).

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thế Vinh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vega City (thành viên tập đoàn KDI) cho biết: “Việc được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Dự án đáng sống” là sự ghi nhận với chiến lược phát triển dài hạn mà KDI Holdings theo đuổi. Chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của mỗi dự án bất động sản không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế mà còn là sự đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội”.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Libera Nha Trang được bình chọn là “Dự án đáng sống” (Ảnh: KDI Holdings).

Đây là lần thứ hai liên tiếp đô thị biển Libera Nha Trang được bình chọn là “Dự án đáng sống”. Libera Nha Trang là quần thể đô thị biển 44ha đẳng cấp quốc tế tọa lạc tại Bắc Nha Trang.

Sở hữu 2km đường bờ biển, 3 bãi tắm riêng biệt cùng hệ sinh thái tiện ích tất cả trong một từ lưu trú - mua sắm - thương mại - giải trí - văn hóa nghệ thuật, Libera Nha Trang không chỉ là điểm đến nâng tầm du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) mà còn mang đến chuẩn sống mới tại vịnh thiên đường, nơi mỗi cư dân được sống - tận hưởng - làm việc - khám phá đan xen hài hòa, tất cả nhu cầu gói trọn tại một tọa độ.

Nơi đây còn là điểm hẹn của hàng loạt sự kiện tầm cỡ cùng các thương hiệu đẳng cấp, khẳng định sức sống sôi động của một đô thị biển đã đi vào vận hành. Mỗi tuần Libera Nha Trang đón hàng nghìn lượt khách tham gia các sự kiện, lễ hội và hoạt động giải trí đa sắc màu.

Nổi bật là nhà hát Đó cùng hai show diễn Rối Mơ và Chum show, trung tâm thể thao biển với đa dạng dịch vụ cho phép du khách thử sức với nhiều bộ môn thể thao dưới nước như lặn biển, dù lượn, moto nước, chèo sup, cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

La Tiên Villa - đô thị hiện đại tại vịnh biển

Cùng với Libera Nha Trang, La Tiên Villa được hội đồng bình chọn đánh giá là dự án đáng sống với không gian, trải nghiệm sống và triết lý phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.

La Tiên Villa mở ra một không gian sống kết nối cùng thiên nhiên, mang đến dấu ấn văn hóa, nghệ thuật giữa lòng đô thị biển (Ảnh: KDI Holdings).

La Tiên Villa là khu khép kín sở hữu vị thế lưng tựa núi Cô Tiên - mặt hướng vịnh ngọc Nha Trang, nằm trên trục đường Trần Phú nối dài bên bến du thuyền đẳng cấp quốc tế, mở ra một không gian sống đủ sôi động để hòa nhịp đô thị mà vẫn trọn vẹn riêng tư.

668 căn villa được xây dựng theo concept (ý tưởng) “những ngôi nhà biết thở”, bao bọc bởi cây xanh, là chốn an trú bình yên - nơi những cư dân thời đại mới được kết nối cùng thiên nhiên, đồng thời mang đến dấu ấn văn hóa, nghệ thuật ngay giữa lòng đô thị biển, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và tôn vinh, nơi thiên nhiên được bảo tồn và mở rộng.

La Tiên Villa nhận giải thưởng “Dự án đáng sống” 2025 (Ảnh: KDI Holdings).

Trước đó, dự án cũng liên tục nhận được sự ghi nhận từ các diễn đàn chuyên môn trong nước và khu vực. Tại Giải thưởng Bất động sản châu Á (PropertyGuru Asia Property Awards) lần thứ 20 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), dự án được vinh danh ở hạng mục "Best Housing/Landed Architectural Design (Asia) - Thiết kế nhà ở xuất sắc".

Đồng thời, La Tiên Villa cũng giành giải Best Housing Architectural Design tại PropertyGuru Vietnam Property Awards, dựa trên các tiêu chí khắt khe về thẩm mỹ, đổi mới thiết kế, lựa chọn vật liệu và tác động môi trường.

La Tiên Villa được bao bọc bởi nhiều cây xanh (Ảnh: KDI Holdings).

Hai giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2025” là sự ghi nhận tầm nhìn dài hạn, kiên định trong triết lý phát triển đến tâm huyết đặt vào từng sản phẩm của KDI Holdings. Tập đoàn đã và đang từng bước kiến tạo những không gian sống chất lượng, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời góp phần định hình một diện mạo mới cho Nha Trang (Khánh Hòa) ngày càng tiệm cận vị thế điểm đến đẳng cấp quốc tế.