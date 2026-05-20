Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc thành BLUEMARQ GROUP với mô hình 4 trụ cột

Toàn cảnh sự kiện ra mắt thương hiệu BLUEMARQ GROUP, ngày 20/5 tại TPHCM (Ảnh: DXG).

Cột mốc chiến lược sau hơn 23 năm phát triển

Sáng ngày 20/5, trong không khí mang đậm tính quốc tế, Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) chính thức ra mắt thương hiệu mới BLUEMARQ GROUP, đánh dấu cuộc tái cấu trúc toàn diện lớn nhất kể từ khi thành lập năm 2003.

Từ một đơn vị môi giới nhỏ với vốn điều lệ 800 triệu đồng, Đất Xanh đã trở thành tập đoàn có vốn điều lệ hơn 11.141 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 38.100 tỷ đồng và cơ sở dữ liệu hơn 7,5 triệu khách hàng sau 23 năm phát triển.

Ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phát biểu mở đầu sự kiện (Ảnh: DXG).

Mở đầu sự kiện là không gian triển lãm "Heritage to Future", tái hiện hành trình phát triển của Đất Xanh qua các dấu mốc chiến lược, các dự án tiêu biểu và những giai đoạn chuyển mình của doanh nghiệp. Trọng tâm chương trình nằm ở việc công bố định hướng phát triển mới của doanh nghiệp, sau cuộc tái cấu trúc lớn nhất kể từ khi thành lập.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lương Trí Thìn - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược BLUEMARQ GROUP cho rằng, một doanh nghiệp chỉ tập trung phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn chịu tác động bởi chu kỳ thị trường.

Theo ông, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các lĩnh vực như hạ tầng, dữ liệu và bất động sản ngày càng trở thành tài sản chiến lược, lợi thế sẽ thuộc về những tổ chức có khả năng huy động, phân bổ vốn hiệu quả và sở hữu hệ thống tài sản quy mô lớn.

“Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình”, ông nhấn mạnh.

Quá trình tái cấu trúc của BLUEMARQ GROUP xuất phát từ yêu cầu phát triển tất yếu khi quy mô hoạt động đã vượt khỏi giới hạn của mô hình vận hành trước đây.

Cùng với việc khung pháp lý bất động sản dần hoàn thiện, định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế và Nghị quyết 222/2025/QH15, thị trường đang mở ra điều kiện thuận lợi hơn cho các mô hình đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Theo ông Lương Trí Thìn, trong giai đoạn mới, giá trị doanh nghiệp sẽ không chỉ được đo bằng số lượng dự án phát triển, mà còn ở năng lực sở hữu, vận hành và tạo ra dòng tiền bền vững từ hệ thống tài sản dài hạn.

Bốn nền tảng vận hành - kiến trúc chiến lược của BLUEMARQ GROUP

Tại sự kiện, đại diện ban lãnh đạo BLUEMARQ GROUP đã công bố mô hình vận hành mới của doanh nghiệp với bốn trụ cột chiến lược gồm Investment, Development, Asset Management và Dat Xanh, hoạt động độc lập nhưng liên kết trong cùng hệ sinh thái.

Trong đó, BLUEMARQ Investment đảm nhiệm vai trò huy động vốn và mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế; BLUEMARQ Development tập trung phát triển các dự án bất động sản trung và cao cấp.

BLUEMARQ Asset Management được định hướng quản lý và khai thác các tài sản bất động sản (BĐS) nhằm tạo nguồn thu định kỳ, giảm phụ thuộc vào chu kỳ bán hàng. Đây được xem là nền tảng cho chiến lược chuyển dịch cơ cấu doanh thu dài hạn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, DAT XANH tiếp tục được duy trì và phát triển độc lập với mạng lưới gần 100 công ty, chi nhánh cùng 30.000 đối tác môi giới, cộng tác viên. Theo định hướng mới, thương hiệu DAT XANH được đặt trở lại đúng vai trò vốn là thế mạnh cốt lõi: cung cấp dịch vụ, kết nối thị trường và phục vụ trực tiếp nhu cầu an cư, đầu tư BĐS của khách hàng và cộng đồng.

Từ Real Estate Developer đến Real Asset Manager

Một trong những nội dung được nhấn mạnh nhiều nhất tại sự kiện là định hướng chuyển đổi từ “real estate developer” sang “real asset manager”, tức là không chỉ phát triển và bán sản phẩm, mà còn tạo lập, sở hữu, vận hành và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Điều này đồng nghĩa với việc BLUEMARQ GROUP từng bước mở rộng sang thu hút quỹ, quản lý dòng vốn, vận hành tài sản và xây dựng hệ sinh thái đầu tư tạo dòng tiền bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Mô hình này đã được các tập đoàn lớn tại châu Á triển khai thành công, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu đầu tư vào tài sản thực ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, cùng với quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý giai đoạn 2023-2026, thị trường đang bước vào chu kỳ thuận lợi hơn để mô hình này hình thành và phát triển.

Tại sự kiện, các chuyên gia quốc tế cho rằng, định hướng phát triển BLUEMARQ GROUP đang theo đuổi mang lại nhiều lợi thế khác biệt so với mô hình phát triển BĐS truyền thống. Việc hợp tác cùng các quỹ và đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp giảm áp lực đòn bẩy tài chính, phân tán rủi ro và duy trì nguồn lực cho các cơ hội dài hạn.

Trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp quản lý tài sản cũng thường được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dòng tiền bền vững và khả năng tăng trưởng ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Bộ nhận diện thương hiệu BLUEMARQ - sắc xanh đậm navy và điểm nhấn vàng đồng (Ảnh: DXG).

Ý nghĩa thương hiệu - BLUE và MARQ

BLUE - biểu tượng của niềm tin và tầm nhìn toàn cầu.

MARQ - dấu ấn của vị thế dẫn đầu và giá trị vượt thời gian.

BLUEMARQ là biểu tượng của một kỷ nguyên phát triển mới - nơi những giá trị trường tồn được kiến tạo bằng tư duy toàn cầu và khát vọng vĩ đại..

Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược trao huy hiệu mới cho Ban lãnh đạo BLUEMARQ GROUP (Ảnh: DXG).

Việc đổi tên doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4 và Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với tên gọi BLUEMARQ GROUP đã được cấp chính thức vào ngày 6/5.

Mã chứng khoán DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất triển khai nhận diện thương hiệu mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh và bộ nhận diện trong quý III.

Sự chuyển đổi của BLUEMARQ GROUP phản ánh hướng đi mới của ngành BĐS Việt Nam, khi cuộc cạnh tranh không còn nằm ở quỹ đất hay số lượng dự án, mà ở năng lực quản trị vốn, vận hành tài sản và phát triển bền vững.

Sau giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh 2022-2023, nhiều doanh nghiệp BĐS Việt Nam buộc phải nhìn lại mô hình tăng trưởng để thích ứng với chu kỳ mới.

Với BLUEMARQ GROUP, cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong hơn 23 năm là bước chuyển chiến lược nhằm tái định vị doanh nghiệp cho một giai đoạn phát triển dài hạn và bền vững hơn.