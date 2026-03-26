Sol Garden Thủy Nguyên - đô thị phong cách Nam Âu tại trung tâm mới Hải Phòng

Giữa làn sóng dịch chuyển về hạ tầng, kỳ vọng bứt phá thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của đất Cảng, Sol Garden được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới đón động lực tăng trưởng nhờ vào vị trí đắc địa và không gian sống chuẩn mực cho cư dân thành thị thế hệ mới.

Đón động lực tăng trưởng mới nhờ vị trí trung tâm Thủy Nguyên

Dự án Sol Garden có diện tích trải dài gần 10ha, quy mô gồm 369 căn gồm 90 căn shophouse, 137 căn biệt thự, 138 căn liền kề, 4 căn dịch vụ. Sol Garden tọa lạc ngay “trái tim” Thủy Nguyên - cửa ngõ giao thương của Hải Phòng, kết nối đến các khu vực kinh tế trọng điểm nội thành và tỉnh thành lân cận.

Theo phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045 của Thủ tướng ban hành cuối năm 2023, nơi đây được định vị sẽ trở thành khu đô thị mới gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của TP Hải Phòng - trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, y tế, giáo dục và trọng điểm phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững.

Đây cũng là vùng dịch chuyển trọng điểm, nơi hệ thống giao thông được đầu tư liên tục, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Góc phố Sol Garden mang đậm hơi thở Nam Âu phóng khoáng, nơi kiến trúc hòa quyện cùng thiên nhiên và con người tận hưởng từng khoảnh khắc sống xanh (Ảnh: CĐT).

Sự chuyển mình của Thủy Nguyên được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng dịch chuyển nơi làm việc, đầu tư, tạo lợi thế cho các dự án nằm trong vùng phát triển năng động của trung tâm hành chính mới.

Sự chuyển đổi này tương tự như Thủ Đức (TPHCM) - từ vùng ven vươn thành trung tâm công nghệ, Mỹ Đình (Hà Nội) được quy hoạch thành trung tâm hành chính - thể thao - đô thị mới, hay Yên Phong (Bắc Ninh) trở thành thủ phủ công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao.

Đón đà tăng trưởng tại những vùng đất mới trở thành xu hướng khi quỹ đất trung tâm cũ khan hiếm, quá tải. Các dự án đầu tư bài bản, chú trọng không gian và chất lượng sống sẽ thu hút chuyên gia, công chức và gia đình trẻ.

“Phố trong vườn - Vườn trong phố”: Tầm nhìn khu đô thị tiên phong tại Thủy Nguyên

Sol Garden sở hữu vị trí gần các trục đường huyết mạch, dễ dàng kết nối đến cầu Nguyễn Trãi - mở rộng liên kết khu vực Bắc sông Cấm với trung tâm thành phố. Đây là công trình giao thông trọng điểm tại Hải Phòng, được khởi công tháng 12/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, bắc qua sông Cấm, có 4 làn xe, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo động lực phát triển cho Thủy Nguyên.

Nếu vị trí tạo lợi thế chiến lược, thì cách kiến thiết không gian sống khác biệt là yếu tố định hình bản sắc Sol Garden. Đây là dự án tiên phong tại Thủy Nguyên và Hải Phòng lấy cảm hứng từ phong cách Nam Âu - nơi kiến trúc đón gió, chan hòa ánh sáng, đề cao không gian sống phóng khoáng và kết nối thiên nhiên.

“Phố trong vườn - Vườn trong phố” thể hiện rõ qua cách bố trí mảng xanh phân bổ đều khắp nội khu, giúp cư dân có những trải nghiệm lý thú như đang dạo bộ trong vườn nhà. Mỗi căn nhà phố được kiến tạo như một không gian sống mang dấu ấn nghệ thuật, nơi kiến trúc tinh tế hòa quyện cùng thiên nhiên xanh mát. Mặt tiền rộng mở đón ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn hướng ra khoảng xanh, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Toàn cảnh dự án Sol Garden nhìn từ trên cao, nổi bật với mật độ cây xanh dày đặc bao bọc các phân khu shophouse, biệt thự liền kề hiện đại (Ảnh: CĐT).

Bên trong mỗi ngôi nhà thiết kế thông thoáng, tối ưu sự kết nối giữa con người với ánh sáng, gió trời và cây xanh, tạo nên những “góc thở” xanh mát, nơi gia chủ tận hưởng nhịp sống chậm rãi và tự do kiến tạo phong cách sống riêng.

Sol Garden còn mở ra hệ sinh thái tiện ích xanh tổng thể, gồm công viên nội khu, quảng trường nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực, bồn tắm nước nóng kết hợp massage… Lối đi phủ bóng cây, khu thể thao ngoài trời và không gian cộng đồng được quy hoạch hài hòa, gợi nhớ vẻ thanh lịch của đô thị ven biển Nam Âu.

Bên cạnh cảnh quan, dự án thiết lập hệ thống an ninh hai lớp, cổng kiểm soát ra vào, đường nội bộ riêng biệt cùng hạ tầng đồng bộ - không chỉ là tiêu chuẩn an toàn mà còn là bước tiến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, bền vững.

Sol Garden được phối hợp triển khai giữa nhiều thương hiệu uy tín: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm chủ đầu tư, liên doanh NN Kikyo Valora giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR) đảm nhận đối tác phát triển, Công ty Cổ phần Bất động sản EximRS làm tổng đại lý phân phối. Sự kết hợp này mang đến bảo chứng về quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và cam kết tiến độ - những yếu tố then chốt khi thị trường đòi hỏi tính minh bạch và an toàn cao.