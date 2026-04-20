Selavia Phú Quốc: Khi bản sắc trở thành lợi thế đầu tư

Sự dịch chuyển xu hướng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Nếu trước đây dòng tiền chạy theo “sóng” ngắn hạn, thì nay có xu hướng chuyển sang hướng bền vững hơn, chú trọng khả năng khai thác, trải nghiệm và tiềm năng tăng giá khi hạ tầng, chính sách được thúc đẩy.

Xu hướng này thể hiện rõ tại Phú Quốc khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Nhà đầu tư không còn chỉ ưu tiên vị trí, mà ngày càng hướng đến những dự án có phong cách sống riêng và hệ sinh thái đủ chiều sâu. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc sản phẩm có thể mang lại một phong cách sống mới lạ, một không gian thể hiện cá tính, hay một hệ sinh thái đủ chiều sâu để duy trì giá trị lâu dài.

Ở góc độ thị trường, đây là tín hiệu cho thấy bất động sản đang dần tiệm cận với các tiêu chuẩn của những ngành dịch vụ cao cấp như hospitality (khách sạn) hay lifestyle (phong cách sống).

Một căn hộ nghỉ dưỡng giờ đây không chỉ để sở hữu, mà còn phải mang giá trị “tận hưởng”, “khai thác được” và quan trọng hơn, “có câu chuyện để kể”.

Chính vì vậy, các dự án được phát triển theo concept (ý tưởng) rõ ràng, tích hợp đa trải nghiệm và mang bản sắc riêng đang dần trở thành tâm điểm của dòng tiền.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau sự kiện kick-off (ra mắt) diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, Selavia Phú Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Sự kiện kick-off Selavia diễn ra đầu tháng 4, với sự tham gia của các đơn vị phân phối và đại diện thị trường bất động sản (Ảnh: Selavia).

Selavia Phú Quốc không đi theo lối mòn của những dự án nghỉ dưỡng thuần túy, mà được định vị như một “Thành phố bản sắc Việt”.

Selavia Phú Quốc đang kể câu chuyện như thế nào?

Được phát triển trên quy mô gần 290ha tại khu vực Nam đảo, Selavia không chỉ gây ấn tượng bởi quỹ đất lớn mà còn bởi cách tiếp cận phát triển dự án.

Phối cảnh tổng thể Selavia - Thành phố bản sắc Việt, dự án quy mô gần 290ha tại Nam Phú Quốc (Ảnh: Selavia).

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, biểu tượng văn hóa của người Việt, toàn bộ không gian được thiết kế theo hướng mở, mềm mại và kết nối hài hòa với thiên nhiên, tạo nên một tổng thể vừa mang tính biểu tượng, vừa gần gũi với đời sống đương đại, đồng thời góp phần hình thành những khác biệt trong trải nghiệm lưu trú.

Điểm đáng chú ý là Selavia không dừng lại ở việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng, mà còn hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái đa tầng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố: thiên nhiên - văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực - giải trí.

Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố: thiên nhiên - văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực - giải trí (Ảnh: Selavia).

Đây cũng chính là những “chất liệu” đang được giới đầu tư đánh giá cao, bởi chúng không chỉ tạo nên trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng, mà còn là nền tảng để gia tăng giá trị khai thác trong dài hạn.

Cũng tại Selavia, hành trình trải nghiệm được xây dựng theo chiều sâu với 4 lớp cảnh quan đặc trưng: biển - rừng - vịnh - đảo, kết hợp cùng đường bờ biển dài hơn 2km, tạo nên lợi thế hiếm có về không gian và tầm nhìn.

Song song đó là hệ thống tiện ích được quy hoạch như một “resort all-in-one” (tất cả trong một), từ các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe đến giải trí, thương mại và nghệ thuật, hướng đến việc gia tăng thời gian lưu trú đồng thời mở rộng khả năng khai thác dịch vụ

Yếu tố “bản sắc” trở thành trục xuyên suốt trong định hình Selavia, kiến tạo không gian sống mang dấu ấn văn hóa Việt trong nhịp sống hiện đại. Đây cũng là “câu chuyện” ngày càng được nhóm khách hàng cao cấp coi trọng khi ra quyết định đầu tư.

Phối cảnh khu căn hộ và tiện ích tại Selavia, với định hướng phát triển không gian đa trải nghiệm gắn với cảnh quan tự nhiên Vịnh Đầm (Ảnh: Selavia).

Trong bối cảnh khu Nam Phú Quốc đang dần trở thành tâm điểm phát triển mới, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện và các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027 được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch, những dự án có định vị rõ ràng và tầm nhìn dài hạn sẽ có lợi thế lớn. Đây cũng là lý do vì sao dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc hơn, thay vì dàn trải như trước.

Có thể thấy, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn mới - nơi giá trị không còn được đo bằng những con số tăng trưởng ngắn hạn, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm và duy trì sức hút theo thời gian.

Trong bức tranh đó, Selavia không chỉ đơn thuần là một dự án mới, mà đang được nhìn nhận như một đại diện tiêu biểu cho xu hướng đầu tư mới: đầu tư vào giá trị sống, vào bản sắc và vào những câu chuyện đủ sức bền để đi cùng thời gian.