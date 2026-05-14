Sắp ra mắt dự án Vinhomes Sài Gòn Park

Khách hàng và môi giới hướng về phía Tây Bắc TPHCM

Một tuần nay, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng giám đốc AlphaLand, bận rộn di chuyển liên tục giữa trụ sở công ty ở Vinhomes Central Park đến xã An Thới Sơn (Hóc Môn cũ).

“Ngày nào tôi cũng đưa các đoàn khách hàng và nhà đầu tư đi tìm hiểu dự án Vinhomes Sài Gòn Park. Tôi ước tính phải có 500 - 700 khách đi thực địa dự án mỗi ngày. Tất cả đều đang nóng lòng đợi thông tin chính thức của dự án được công bố ngày 16/5”, ông Sơn cho biết khi đang trên xe cùng đoàn 100 người di chuyển trên Quốc lộ 22, hướng về siêu đô thị 1.080ha của Vinhomes.

Môi giới và khách hàng tại TPHCM đang đổ về phía Tây Bắc, nơi Vinhomes Sài Gòn Park sắp ra mắt (Ảnh: CĐT).

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land cho biết, dù dự án chưa ra mắt chính thức, đội ngũ hơn 500 nhân viên kinh doanh của công ty cũng chưa truyền thông nhiều về dự án, nhưng cũng đã có không ít khách hàng tự tìm đến.

“Ngoài những khách là nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều khách là cư dân ở chính Hóc Môn này, họ đi qua dự án mỗi ngày nên rất quan tâm. Điều này cho thấy dự án rất tiềm năng, vừa hấp dẫn khách đầu tư, vừa đánh đúng nhu cầu thực của người dân”, ông Bình nói.

Chung quan điểm, ông Hoàng Liên Sơn còn khẳng định: “Tính chung khu vực Tây Bắc này thì dân số lên đến hàng triệu người, nhu cầu ở thực là rất lớn, nhu cầu cho thuê cũng không nhỏ. Nên tôi tin khi ra mắt, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ thu hút với những người mua”.

Vinhomes Sài Gòn Park ra mắt ngày 16/5 sẽ tạo ra một làn sóng mới đổ về khu vực Tây Bắc TPHCM (Ảnh: CĐT).

Đến vì uy tín của Vinhomes, ở lại vì sức hấp dẫn của Vinhomes Sài Gòn Park

Trong số những người đi khảo sát dự án có anh Minh Nhựt, 42 tuổi, một nhà đầu tư từng thắng lớn với Vinhomes Central Park năm 2014.

Đứng trên mảnh đất trống nhìn về phía máy móc đang thi công, anh chia sẻ: “Khi Central Park ra mắt năm 2014, nhiều người nói xa quá, Bình Thạnh còn hoang sơ lắm nhưng giờ giá tăng đáng kể”, anh Nhựt phân tích.

Không ít nhà đầu tư như anh Nhựt, đặt trọn niềm tin với Vinhomes. Nhưng điều khiến anh và nhiều nhà đầu tư khác quyết định sẽ xuống tiền không phải là niềm tin cảm tính mà là bảo chứng từ tiện ích, tiềm năng tăng trưởng từ dự án.

1.080ha diện tích, 150ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, 36 trường các cấp, hơn 100 công viên, VinWonders, sân golf, hàng chục tòa chung cư, văn phòng… những con số cho thấy đây không chỉ là một khu đô thị mà là một thành phố thu nhỏ.

“Tôi đang đợi đến ngày 16/5, nếu mức giá hợp lý sẽ chốt một căn để vài năm nữa gia đình sẽ dọn về sinh sống”, chị Kiều Loan, chủ một doanh nghiệp ở Hóc Môn, chia sẻ.

Các hoạt động đào tạo diễn ra với tần suất dày đặc giúp các chuyên viên môi giới có thể tư vấn cho khách chính xác, tận tâm (Ảnh: CĐT).

“Hiếm khi thị trường TPHCM có một giỏ hàng quy mô lớn và bài bản như thế này. Với quy mô cả nghìn ha, chúng tôi không chỉ bán hàng cho hôm nay, mà là lộ trình khai thác trong ít nhất 10 năm tới”, ông Hoàng Liên Sơn nói.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thái Bình, điều khiến các sàn môi giới tin tưởng nhất chính là uy tín thương hiệu Vinhomes - bảo chứng cho ba yếu tố mà thị trường quan tâm nhất: tiến độ, pháp lý và thanh khoản.

“Với Vinhomes, chúng tôi yên tâm tư vấn khách hàng vì biết rằng dự án sẽ làm đúng cam kết”, ông nói.