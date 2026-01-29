Quỹ căn hộ cao tầng mới của Sun Group Nam Hà Nội cất nóc tòa đầu tiên

Chiều 28/1, lễ cất nóc tòa P4 - tòa căn hộ Park Residence đầu tiên - diễn ra với sự tham dự của đại diện Sun Group, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư, nhà thầu thi công Phục Hưng Holdings, các đơn vị phân phối chiến lược, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên dự án.

Lễ cất nóc tòa P4 - tòa căn hộ Park Residence đầu tiên thuộc Sun Urban City (Ảnh: Ánh Dương).

Park Residence là dòng sản phẩm được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) ra mắt thị trường từ giữa năm 2025. Sau 6 tháng thi công thần tốc, công trình đã về đích, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà sớm cho những chủ nhân đầu tiên của căn hộ Park Residence.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thành, đại diện Sun Group chia sẻ: “Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định nỗ lực và quyết tâm của Sun Group trong việc hoàn thiện đại đô thị Sun Urban City.

Khi những tầng cao của mỗi tòa nhà dần vươn lên, một không gian sống mới cũng đang hiện hữu rõ nét hơn mỗi ngày, tiếp thêm sức sống và động lực phát triển cho toàn bộ đại đô thị Sun Urban City”.

Cũng theo đại diện Sun Group, sau lễ cất nóc, các căn hộ đầu tiên sẽ được hoàn thiện thiết kế ngoại - nội thất và triển khai đồng bộ hệ thống tiện ích, sẵn sàng chuyển giao cho khách hàng.

Song song với cất nóc tòa P4, các tòa Park Residence còn lại cũng đang được thi công khẩn trương, nhiều tòa đã xây đến tầng 6-7 dự kiến sẽ sớm được cất nóc trong thời gian tới.

Dự án ghi dấu mốc tiến độ ấn tượng sau 6 tháng thi công (Ảnh: Ánh Dương).

Park Residence khi hoàn thiện sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ thông minh, cho phép kiến tạo hai không gian sống trong một căn hộ nhờ chiều cao trần gần 5m.

Ngoài ra, dự án còn mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng với phần mái được nâng cao tới 8,2m, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thông thoáng, nơi cư dân có thể thư giãn, vui chơi và tổ chức các hoạt động kết nối. Trong khi đó, các căn khối đế cao 7m mở ra không gian kinh doanh linh hoạt.

Từ thời điểm ra mắt, Park Residence là dòng sản phẩm được thị trường kỳ vọng nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tạo dòng tiền bền vững khi hưởng trọn lợi thế vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô của đại đô thị Sun Urban City và trung tâm phân khu Flora Avenue.

Tọa độ không chỉ dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch như nút giao Phú Thứ, Vành đai 5,…mà còn là tâm điểm kết nối của hệ tiện ích nội khu đa lớp.

Park Residence sở hữu vị trí đắt giá kế cận các đại công viên (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Quy hoạch đại lộ hoa quy mô 10ha cùng bộ ba vườn nội khu mang đến không gian xanh xuyên suốt, trong khi hệ thống tiện ích thiết yếu như trường học liên cấp, trường nghề Sun Group, Bệnh viện Mặt Trời, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… góp phần hoàn thiện một môi trường sống và lưu trú toàn diện cho cư dân đa thế hệ.

Park Residence đồng thời là quỹ sản phẩm bất động sản có khả năng tiếp cận thuận tiện nhất hệ thống 5 đại công viên định hình trục tiện ích toàn khu đô thị, bao gồm công viên Sun World, công viên Thể thao, công viên Sinh thái, công viên Lễ hội và công viên Văn hóa.

Dự kiến trong năm 2026, loạt công viên sẽ tiếp tục đi vào vận hành. Công viên Thể thao quy mô 22ha bổ sung hệ tiện ích thể thao theo chuẩn quốc tế. Các hạng mục gồm 37 sân pickleball, 6 sân cầu lông, 5 sân tennis, 3 sân bóng chuyền, sân bóng đá 11 người, sân bóng đá 7 người, 2 sân bóng rổ, nhà thi đấu đa năng cùng đường chạy bộ hiện đại,… đang hoàn thiện.

Cùng với đó, công viên Văn hóa đã bắt đầu triển khai hồ cảnh quan - hạng mục điểm nhấn, trong khi không gian công viên sinh thái tiếp tục được xúc tiến xây dựng trong thời gian tới.

Không gian sống tiện nghi hiếm có phía Nam Thủ đô (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Các hạng mục điểm nhấn đã đi vào hoạt động như trục đại lộ lễ hội dài 1,5km- nơi quy tụ những công trình biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, cùng sân khấu trình diễn nhạc nước tầm cỡ thế giới… đang từng bước định hình Sun Urban City trở thành một trong những tọa độ vui chơi - giải trí được săn đón hàng đầu miền Bắc.

Tất cả sẽ tiếp tục làm giàu trải nghiệm vui chơi - giải trí, tạo sức hút du lịch mới, kéo theo làn sóng phát triển của các mô hình lưu trú, qua đó nâng tầm giá trị bất động sản trong khu vực.

Tham dự buổi lễ, đại diện một đơn vị phân phối nhận định những tín hiệu tích cực từ công trường xây dựng hiện nay tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với Park Residence, đồng thời gia tăng sức hút cho toàn khu đô thị Sun Urban City.

Trong bối cảnh căn hộ vẫn là phân khúc duy trì thanh khoản tốt, khu Nam Hà Nội được dự báo sẽ đón nhu cầu an cư lớn từ lực lượng nhân sự y tế khi cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã đi vào vận hành.