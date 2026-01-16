Phục hưng ngôn ngữ thiết kế Art-Deco trong diện mạo Essensia Broadway

Tại Nam Sài Gòn - vùng đô thị trẻ đang định hình bản sắc mới, Essensia Broadway được phát triển bởi Phú Long không tái hiện Art-Deco theo lối hoài niệm, mà tái định vị tinh thần ấy bằng ngôn ngữ của thế kỷ 21: tinh giản hơn, giàu trải nghiệm hơn và gắn chặt với nhịp sống đô thị hiện đại.

Có những phong cách kiến trúc không bao giờ cũ. Chúng chỉ chờ đúng thời điểm để trở lại, mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn và mang trên mình sứ mệnh mới của thời đại. Art-Deco là một huyền thoại như thế.

Từ New York rực rỡ ánh đèn với Chrysler Building - biểu tượng của tham vọng vươn cao, Miami Beach với những đại lộ ngập tràn nắng gió, Paris hoa lệ đến Chicago phóng khoáng, Art-Deco từng là ngôn ngữ chung của những đô thị phồn vinh nhất thế giới đầu thế kỷ 20.

Đó là thời đại mà kiến trúc không chỉ để xây dựng không gian sống, mà để khẳng định vị thế, niềm tin và khát vọng của cả một nền văn minh đang bước vào kỷ nguyên hiện đại.

Theo thống kê của UNESCO và các viện nghiên cứu đô thị châu Âu, Art-Deco là một trong số rất ít phong cách kiến trúc có khả năng tái sinh mạnh mẽ qua nhiều chu kỳ kinh tế. Sau giai đoạn thoái trào của chủ nghĩa tối giản thuần công năng, thế giới đang chứng kiến sự trở lại rõ nét của các phong cách mang tính biểu tượng, giàu cảm xúc và câu chuyện, trong đó Art-Deco giữ vị trí đặc biệt.

Câu hỏi đặt ra không còn là Art-Deco có quay lại hay không, mà là Art-Deco sẽ trở lại ở đâu và trong hình thái như thế nào? Câu trả lời đang dần hiện rõ trong diện mạo của Essensia Broadway - phố thị thương mại và nghệ thuật Art-Urban đầu tiên tại Nam Sài Gòn.

Art-Deco ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 20, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, khi con người khát khao hướng tới tinh thần lạc quan, tiến bộ và ánh sáng. Chính khát vọng ấy đã định hình nên phong cách với những đường nét vươn lên, hình khối mạnh mẽ, nhịp điệu chuyển động rõ ràng và sự hiện diện nổi bật của ánh sáng.

Ong&Ong - đơn vị thiết kế đứng sau Essensia Broadway không nhìn nhận Art-Deco như một “phong cách trang trí”, mà như một hệ ngôn ngữ kiến trúc mang tính biểu tượng cao.

“Art-Deco là phong cách của niềm tin. Niềm tin vào tương lai, vào sự tiến bộ, vào khả năng kiến trúc có thể tạo cảm xúc và truyền năng lượng cho đời sống đô thị”, đại diện Ong&Ong chia sẻ.

Ba tinh thần cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của Art–Deco cũng chính là ba lớp ngôn ngữ mà Essensia Broadway kế thừa.

Tinh thần thời đại: Art-Deco luôn song hành cùng những thành phố đang vươn mình. Đó là kiến trúc của các đại lộ lớn, của giao thương, của nhịp sống không ngủ.

Tinh thần nghệ thuật: Sự hòa quyện giữa kỹ nghệ hiện đại và trang trí tinh tế, giữa hình học sắc nét và cảm xúc thủ công.

Tinh thần biểu tượng: Mỗi công trình Art-Deco đều mang dáng dấp của một tuyên ngôn, đủ mạnh để định hình bản sắc đô thị.

Trong bối cảnh các thành phố toàn cầu đang tìm cách thoát khỏi sự đồng dạng của kiến trúc “vô danh”, Art-Deco trở lại như một lời khẳng định: đô thị không chỉ cần hiệu quả, mà còn cần bản sắc và sự khác biệt.

Nam Sài Gòn hôm nay không còn là vùng ven, đây là một đô thị trẻ, năng động, nơi hạ tầng, cộng đồng cư dân và tư duy sống đang tiệm cận những chuẩn mực quốc tế. Sự hình thành và phát triển của khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Dragon City trong hơn hai thập kỷ qua đã đặt nền móng cho một mô hình đô thị kiểu mẫu: quy hoạch đồng bộ, không gian sống chất lượng cao và cộng đồng cư dân văn minh, sành thẩm mỹ.

Theo báo cáo của Savills và CBRE Việt Nam, nhóm cư dân trung, thượng lưu tại khu Nam ngày càng ưu tiên các dự án có giá trị thiết kế, trải nghiệm sống và bản sắc riêng, thay vì chỉ tập trung vào diện tích hay vị trí. Đây cũng là xu hướng đã diễn ra tại các đô thị lớn như Singapore, Seoul hay Miami trong hơn một thập kỷ qua.

Từ lợi thế vị trí tiếp giáp vùng sinh thái xanh hiếm hoi của thành phố, Nam Sài Gòn thường được định hình như không gian “chữa lành” yên bình - nơi an trú của những gia đình thành đạt, đề cao sự tĩnh tại và chất lượng sống. Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển chuẩn mực, khu vực này đang bước vào một chu kỳ mới: tìm kiếm những điểm nhấn kiến trúc và phong cách sống giàu cảm xúc hơn, nhằm bổ sung sắc thái sôi động và cá tính đô thị một cách có chọn lọc.

Essensia Broadway xuất hiện như điểm nhấn sống động có chủ đích và Art-Deco trở thành mảnh ghép phù hợp khi vừa mang khả năng tạo dấu ấn khác biệt giữa bối cảnh thị trường kiến trúc đang dần bão hòa bởi những khối nhà tương đồng về hình thức, vừa sở hữu tinh thần urban-chic sôi động nhưng vẫn sang trọng, tương thích tự nhiên với một đại lộ thương mại mang cảm hứng Broadway.

Không dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, phong cách Art-Deco còn chứng minh tính thực dụng bền bỉ cho không gian thương mại - giải trí, điều đã được khẳng định qua các đại lộ biểu tượng như Ocean Drive (Miami) hay Sunset Boulevard (Los Angeles), nơi giá trị bất động sản được duy trì ở mức cao suốt nhiều thập kỷ.

Theo Ong&Ong, Essensia Broadway không tiếp cận Art-Deco như một di sản cần trưng bày trong lồng kính. Dự án lựa chọn con đường khó hơn: diễn giải lại Art-Deco cho thế kỷ 21, trong một bối cảnh đô thị trẻ, năng động và đang chuyển mình mạnh mẽ như Nam Sài Gòn.

Trong nhiều nghiên cứu về sự hồi sinh của Art-Deco, các học giả đô thị chỉ ra rằng phong cách này chỉ thực sự “sống lại” khi được đặt vào nhịp vận động của đời sống đương đại - nơi ánh sáng, con người và chuyển động liên tục tương tác. Essensia Broadway đi theo tinh thần đó: không sao chép hình thức, mà tái tạo cảm xúc và nhịp điệu của Art-Deco bằng ngôn ngữ mới.

Những đường cong mềm mại thay thế cho các khối hộp cứng nhắc, tạo cảm giác chuyển động liên tục - như dòng người, dòng thương mại và ánh sáng không ngừng chảy trên một đại lộ.

Các nghiên cứu về thiết kế đô thị cảm xúc (emotional urbanism), hình khối cong giúp không gian trở nên “thân thiện thị giác” hơn, đồng thời khơi gợi cảm giác chuyển động, một đặc trưng cốt lõi của Art-Deco nguyên bản. Đây cũng là cách Ong&Ong chuyển hóa tinh thần năng động của Art-Deco thành nhịp điệu thị giác phù hợp khí hậu nhiệt đới và lối sống đương đại.

Ở trung tâm không gian trải nghiệm là Clubhouse - nơi tinh thần Art-Deco phương Tây gặp gỡ chiều sâu văn hóa Á Đông. Những mái vòm, đường cong và chi tiết mang sắc thái Oriental Mystique được diễn giải bằng ngôn ngữ đương đại, với cách xử lý tinh giản nhưng sắc sảo, tạo nên một tổng thể vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc.

Sự giao thoa Đông - Tây tại đây không đến từ việc chồng lớp biểu tượng, mà nằm ở khả năng khơi gợi cảm giác quen - lạ song hành. Tại Essensia Broadway, lớp ngôn ngữ phương Đông xuất hiện như một tầng cảm xúc, khiến không gian vừa sang trọng, vừa thấm đẫm chiều sâu bản địa, đủ khác biệt để ghi dấu, đủ gần gũi để chạm đến cảm xúc.

Bảng màu cam - đỏ - nâu đồng được lựa chọn có chủ ý, gợi nhắc sắc độ của ánh chiều trên Broadway Manhattan - nơi Art-Deco từng rực rỡ nhất trong lịch sử. Trong tâm lý học màu sắc, đây là gam màu của đam mê, của năng lượng sáng tạo và thành công. Đặt trong bối cảnh Nam Sài Gòn - khu vực đang định hình bản sắc mới, bảng màu ấy không chỉ tạo dấu ấn thị giác, mà còn khơi gợi cảm giác “lên sân khấu”, nơi mỗi cá nhân trở thành một phần của dòng chảy đô thị.

Nếu Art-Deco từng được gọi là “kiến trúc của ánh sáng”, thì tại Essensia Broadway, ánh sáng thực sự trở thành linh hồn của không gian. Hệ thống đèn LED không đơn thuần để chiếu sáng, mà được thiết kế như những lớp “spotlight sân khấu”, tạo nhịp điệu ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày.

Khi màn đêm buông xuống, toàn khu không chỉ sáng lên, mà chuyển trạng thái, từ không gian sống ban ngày thành một đại lộ nghệ thuật về đêm. Đây là cách nhiều đô thị lớn trên thế giới đang tái định nghĩa không gian thương mại: không ngủ, không tĩnh, mà sống cùng nhịp của thành phố.

Với nhà phát triển Phú Long, Essensia Broadway không chỉ là một dự án kiến trúc, mà là bước tiếp theo trong hành trình kiến tạo phong cách sống đô thị tại Nam Sài Gòn - nơi hạ tầng, cộng đồng và thẩm mỹ đang cùng lúc trưởng thành.

Dự án được phát triển với quy mô giới hạn chỉ 87 căn, gồm 31 căn nhà phố thương mại và 56 căn nhà phố liền kề, tiếp nối tinh thần quy hoạch đồng bộ của quần thể Essensia - Celesta. Essensia Broadway được định hình như một khu phố thương mại có tính chọn lọc, hướng đến không gian sống và kinh doanh có nhịp vận hành rõ ràng, giàu tương tác và bản sắc riêng.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới quy hoạch 60m - một trong những trục giao thông sôi động bậc nhất khu Nam, Essensia Broadway sở hữu lợi thế nổi bật về kết nối và dòng chảy thương mại.

Dự án nằm trên trục Metro số 4, với chiều dài hơn 47,3km, đồng thời hưởng lợi từ định hướng phát triển các tuyến giao thông công cộng quy mô lớn như tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai, cùng hệ thống cầu đường kết nối khu trung tâm đô thị hiện hữu và khu đô thị cảng Hiệp Phước. Với lợi thế TOD, Essensia Broadway được đặt vào vị trí chiến lược, nơi dòng người - dòng thương mại được kích hoạt liên tục và bền vững theo thời gian.

Từ vị trí đó, Essensia Broadway được quy hoạch như một đại lộ thương mại - nghệ thuật thực thụ. Các tuyến phố đi bộ, không gian quảng trường, công viên và mặt tiền thương mại được thiết kế để khuyến khích tương tác cộng đồng. Theo các nghiên cứu, chính những không gian bán công cộng này mới là nơi tạo ra bản sắc đô thị - thứ khiến một khu phố trở nên đáng nhớ, thay vì chỉ tiện nghi.

Chuỗi tiện ích tại Essensia Broadway được tổ chức như các “phân cảnh” trong một vở diễn: từ công viên nghệ thuật, quảng trường nhạc nước, tuyến phố ánh sáng, đến clubhouse mang tinh thần “ốc đảo huyền diệu”. Ở đó, tiện ích không chỉ để sử dụng, mà để trải nghiệm. Không gian thể thao, wellness, thư giãn và giải trí được đan xen với mảng xanh, tạo nên những khoảng chuyển nhịp - một yếu tố được các nhà nghiên cứu đô thị đánh giá là chìa khóa cho chất lượng sống bền vững.

Một khách hàng sau khi tìm hiểu dự án cũng bày tỏ: “Tôi cảm nhận Essensia Broadway không đơn thuần là nơi để ở, mà là một không gian có câu chuyện. Mỗi góc đều gợi cảm xúc, khác biệt rõ rệt so với những khu phố hiện đại mà tôi từng trải nghiệm”.

Essensia Broadway không sao chép Art-Deco. Dự án phục hưng nó bằng cách tinh giản, làm mới và đặt vào đúng bối cảnh Nam Sài Gòn. Đây là Art-Deco của ánh sáng và chuyển động, của nghệ thuật và đời sống, của thương mại và cảm xúc.

Một phiên bản được sinh ra từ ADN Essensia Broadway: đủ biểu tượng để ghi dấu trong cấu trúc đô thị, đủ linh hoạt để sống cùng một thành phố đang phát triển.

Trong nhịp chuyển mình của Nam Sài Gòn, Essensia Broadway không chỉ đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại kiến trúc, mà mở ra một chương mới - nơi Art-Deco trở thành ngôn ngữ sống của tương lai.

