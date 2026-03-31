Những đặc quyền dành cho cư dân Lusso Saigon

Mô hình 4 không để cư dân sống như khách sạn 5 sao

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt Lusso Saigon, ông Cyrill Czerwonka - Tổng giám đốc, phụ trách Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) - BWH Hotels cho biết Lusso Saigon là tòa tháp Branded Residences (quản lý vận hành theo chuẩn quốc tế) mang thương hiệu WorldHotels Residences độc quyền trên trục đại lộ 60m TPHCM (Quốc lộ 13).

“Tại Lusso Saigon, chúng tôi kiến tạo một trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tuyển trong từng chi tiết. Cư dân sẽ được tận hưởng những dịch vụ chuyên nghiệp và cá nhân hóa theo yêu cầu, để mỗi ngày trôi qua đều tựa như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới”, đại diện BWH Hotels nhấn mạnh.

Sống tại Lusso Saigon, mỗi ngày trở về nhà đều là tận hưởng sự thoải mái như khách sạn 5 sao (Ảnh: CĐT).

Theo đó, mô hình 4 không đặc quyền được áp dụng riêng cho chủ nhân Lusso Saigon.

Thảnh thơi việc nhà không lo âu, bởi WorldHotels có cung cấp dịch vụ thiết yếu (phục vụ 16 giờ/ngày với đội ngũ concierge chuyên nghiệp cùng hệ thống A-La-Carte chuyên sâu phục vụ cá nhân hoá).

Không cần phải nhớ lịch trình bởi WorldHotels đóng vai trò như trợ lý cá nhân, giúp đặt chỗ spa, taxi, vé máy bay, nhà hàng… và nhắc nhở khi chuẩn bị đến giờ. Song song, toà tháp còn được ứng dụng phần mềm MYBOS quy tụ hơn 50 tính năng quản lý như kiểm tra, kiểm định; đặt chỗ tiện ích, trò chuyện trực tiếp, lịch đa năng, thanh toán không tiền mặt…

Không lo môi trường sống xuống cấp bởi toàn bộ cảnh quan và tiện ích được chăm sóc và quản lý nghiêm ngặt, kiểm định theo chuẩn quốc tế.

Không tự quản lý cho thuê khi tài sản được vận hành theo chuẩn quốc tế. Chủ sở hữu không cần phải quá bận tâm vào câu chuyện cho thuê. Tất cả căn hộ uỷ thác đều được vận hành chuẩn chỉnh, quản lý các đơn vị thuê ngoài nghiêm ngặt theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Tiềm năng sinh lời của toà tháp Branded Residences hiếm hoi tại TPHCM

Nếu quản lý vận hành theo chuẩn quốc tế bởi WorldHotels là điều kiện cần thì vị trí tâm điểm, quy hoạch trạm Metro trước nhà cùng sự đầu tư phát triển đô thị" all-in-one" (tất cả trong một), sở hữu trung tâm thương mại nội khu chính là điều kiện đủ để Lusso Saigon gia nhập bộ sưu tập dự án Branded Residences hiếm hoi tại TPHCM.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, sự hiện diện của nhà phát triển Phát Đạt trong phân khúc Branded Residences được đánh giá là bước đi táo bạo, đầy tham vọng. Bởi chỉ số ít nhà phát triển có tiềm lực cùng nội tại sản phẩm vượt trội mới đủ điều kiện gia nhập phân khúc này.

Vị trí mặt tiền đại lộ 60m cùng quy hoạch trạm Metro trước nhà tạo sức hút cho Lusso Saigon, đi đâu cũng tiện (Ảnh: CĐT).

Điểm qua các tiêu chí chính của toà tháp Branded Residences cho thấy, Lusso Saigon sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ lên đến 60m, được đánh giá là quỹ đất khó sao chép.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút kết nối đến cầu Ba Son, đồng thời hưởng lợi thế lớn khi trạm Metro Thủ Dầu Một - TPHCM được quy hoạch ngay trước dự án. Đây cũng là một trong 10 tuyến đường sắt đô thị được ưu tiên triển khai trước năm 2030, mở ra tiềm năng kết nối và gia tăng giá trị trong tương lai.

Phối cảnh hồ bơi sky pool ở tầng 20 (Ảnh: CĐT).

Lợi thế của Lusso Saigon còn đến từ không gian sống và hệ thống tiện ích như những chuyến du hành thẳng đứng từ tầng trệt lên đến tầng mái, tích hợp đầy đủ các nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và giáo dục ngay trong một tổ hợp khép kín. 20.000m2 thương mại quy hoạch phố mua sắm theo phong cách Nhật - Hàn - Việt; phòng khám Nhật Bản; 2 trường học nội khu chuẩn quốc tế, hồ bơi Sky Pool ở tầng 20; sân Pickleball…, tất cả đều được tích hợp trong nội khu.

Mô hình “all-in-one” cùng hệ tiện ích ngay dưới chân nhà giúp cư dân tối ưu thời gian sinh hoạt, khi mọi nhu cầu thiết yếu đều có thể đáp ứng chỉ sau một lần di chuyển bằng thang máy.

Trung tâm thương mại ngay dưới chân nhà tạo điểm nhấn khác biệt cho Lusso Saigon tại khu vực dự án toạ lạc (Ảnh: CĐT).

Lusso Saigon cũng là một trong những dự án đầu tiên trong khu vực tích hợp Lusso Plaza - 3 tầng trung tâm thương mại nội tòa quy mô lớn, quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực, dịch vụ cao cấp, rạp chiếu phim… phục vụ nhóm cư dân hiện đại và chuyên gia nước ngoài.

Dưới góc độ đầu tư, Lusso Saigon hưởng lợi từ nguồn cầu thuê với khoảng 55.000 chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong khu vực. Đây là nhóm khách có xu hướng thuê dài hạn 2-3 năm.

Với sự đồng hành của WorldHotels, Lusso Saigon được kỳ vọng là toà tháp Branded Residences đáng trải nghiệm bậc nhất TPHCM. Đồng thời, hình thành dòng tiền khai thác bền vững, tính thanh khoản cao dành cho nhà đầu tư với nguồn chuyên gia, lao động chất lượng cao sẵn có tại khu vực. Bởi đây chính là bước nâng chuẩn cần thiết, hòa cùng nhịp hội nhập, sống quốc tế ngay giữa lòng TPHCM.