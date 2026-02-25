Nhận ưu đãi khi mua nhà thấp tầng Vinhomes Golden City trong tháng 2

Không chỉ là chương trình bốc thăm đầu xuân mang tới những phần quà giá trị, lên tới 700 triệu đồng, The Golden Bloom còn được xem như cú hích, góp phần tạo nên lượng giao dịch ấn tượng tại thành phố cảng.

Xuống tiền sớm - cơ hội trúng VinFast VF 6 trị giá 700 triệu đồng

Khi tâm lý “mua nhà lấy lộc” dịp đầu năm ngày càng phổ biến, Vinhomes tiếp tục tổ chức sự kiện The Golden Bloom, như một lời cảm ơn gửi tới những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Vinhomes Golden City - biểu tượng giao thương quốc tế mới tại phía Nam Hải Phòng.

Loạt sự kiện tri ân khách hàng liên tục được Vinhomes tổ chức từ giai đoạn trước thềm năm mới (Ảnh: CĐT).

The Golden Bloom diễn ra vào 14h ngày 28/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội), trong không gian sang trọng, tinh tế. Không đơn thuần là hoạt động bốc thăm trúng thưởng, sự kiện còn là dịp hội ngộ của cộng đồng khách hàng, nơi những quyết định đầu tư đầu tiên trong năm mới được tiếp thêm niềm tin.

Điểm nhấn của sự kiện là cơ cấu quà tặng có tổng giá trị lớn dành cho nhóm khách hàng đã ký hợp đồng mua bán. Trong đó, giải thưởng cao nhất là một xe ô tô điện VinFast VF 6 trị giá 700 triệu đồng; hai giải Tài Lộc, mỗi giải một xe máy điện VinFast Vero X trị giá 35 triệu đồng. Bên cạnh ý nghĩa vật chất, các phần quà còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của chủ đầu tư với khách hàng đã xuống tiền sớm.

Khách tham dự sự kiện cũng có cơ hội nhận một giải Thịnh Vượng gồm 2 chỉ vàng 9999; hai giải Phát Tài mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; cùng ba giải Cát Tường là voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 3 ngày 2 đêm.

The Golden Bloom sẽ tiếp tục “thắp lửa” cho Vinhomes Golden City bằng những phần quà hấp dẫn (Ảnh: Vinhomes).

Sở hữu nhà thấp tầng Vinhomes với giá cạnh tranh

Bên cạnh những sự kiện tri ân độc đáo của chủ đầu tư, sức hút của Vinhomes Golden City còn đến từ những yếu tố thực tế là tiến độ, pháp lý và chính sách tài chính hiếm có.

Khác với nhiều dự án trên giấy, Vinhomes Golden City hiện đã thành hình, các phân khu được triển khai rõ ràng, hệ thống đại công viên và tiện ích nội khu hoàn thiện giúp khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống tương lai. Bên cạnh đó, dự án cũng đang nhanh chóng bước vào giai đoạn tạo lập cộng đồng cư dân đầu tiên trong năm 2026, giúp giá trị đang hiện hữu ngay trước mắt thay vì chỉ dừng lại ở kỳ vọng.

Vinhomes Golden City đã thuyết phục khách hàng bằng tiến độ thực tế, lợi thế rõ ràng (Ảnh: Vinhomes).

Một yếu tố quan trọng khác là mức giá cạnh tranh, 5-6 tỷ đồng mỗi căn. Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại Hải Phòng đã thiết lập ngưỡng cao mới, con số này được đánh giá là dễ tiếp cận hơn so với kỳ vọng của nhiều người mua.

Ngoài ra, chính sách tài chính là điểm then chốt giúp quyết định mua nhà trở nên khả thi hơn. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% giá trị căn nhà, hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng, đồng nghĩa với việc người mua chỉ cần khoảng 1,2 tỷ đồng vốn tự có ban đầu để sở hữu nhà thấp tầng Vinhomes và không phải bận tâm về nguy cơ lãi suất biến động mạnh.

Sở hữu nhà phố đa công năng của Vinhomes Golden City đang dễ dàng hơn với nhiều ưu đãi (Ảnh: Vinhomes).

Song song với đó là các ưu đãi trực tiếp vào giá bán được Vinhomes áp dụng, như lì xì vàng lên tới khoảng 50 triệu đồng (áp dụng trong tháng 2); chiết khấu thanh toán sớm 7,5%, và mức ưu đãi tới 5,5% cho khách nhận nhà và về ở sớm. Tổng hòa các chính sách này, số tiền mà khách hàng tiết kiệm được lên tới hàng trăm triệu đồng.

Uy tín của thương hiệu Vinhomes cũng tạo thêm điểm tựa niềm tin, giúp khách hàng yên tâm lựa chọn Vinhomes Golden City làm nơi an cư và tích lũy tài sản lâu dài tại trung tâm mới phía Nam Hải Phòng - nơi mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc.