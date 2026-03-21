Nhà xưởng cao tầng: Lời giải cho bài toán đất và chi phí trong làn sóng FDI

Cuộc thi tuyển quốc tế thiết kế cụm nhà xưởng cao tầng tại Khu công nghiệp Cảng Phước Đông không chỉ mang tính chuyên môn mà còn là nỗ lực tìm lời giải thực tế cho bài toán vận hành doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp cần nhiều hơn một mặt bằng sản xuất

Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh FDI trong các lĩnh vực như điện tử, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Tuy nhiên, nhu cầu của doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể.

Bên cạnh mặt bằng sản xuất, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các khu công nghiệp có vị trí gần TPHCM, kết nối logistics nhanh, hạ tầng đồng bộ và khả năng mở rộng linh hoạt.

Trong khi đó, tại các khu vực trọng điểm phía Nam, quỹ đất công nghiệp dần thu hẹp, chi phí thuê tăng cao, tạo áp lực lớn cho cả chủ đầu tư lẫn doanh nghiệp thuê.

Trong bối cảnh này, mô hình nhà xưởng cao tầng nổi lên như một giải pháp tối ưu, giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất và nâng cao hiệu suất vận hành.

Mô hình nhà xưởng cao tầng - giải pháp tối ưu quỹ đất trong bối cảnh nhu cầu sản xuất gia tăng (Ảnh: CĐT).

IPD Phước Đông - hướng đến khu công nghiệp thế hệ mới

KCN Cảng Phước Đông - IPD (thuộc hệ sinh thái IMG Group) là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển mô hình nhà xưởng cao tầng tại Việt Nam.

Việc tổ chức thi tuyển quốc tế cho cụm nhà xưởng không chỉ nhằm tìm phương án thiết kế tối ưu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm định hình mô hình khu công nghiệp phù hợp với nhu cầu mới.

Đây không chỉ là một dự án riêng lẻ, mà là bước đi mang tính định hướng, góp phần định hình mô hình khu công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam.

Trước đó, IPD đã từng bước hoàn thiện nền tảng hạ tầng thông qua hợp tác với EVNSPC trong phát triển hệ thống điện quy mô lớn và Huawei trong định hướng khu công nghiệp xanh - thông minh.

Qua đó, khu công nghiệp hướng tới mô hình green - smart - logistics - ready (xanh - thông minh - tối ưu hạ tầng và vận hành logistics), đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Hội đồng thi tuyển quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển khu công nghiệp (Ảnh: CĐT).

Thi tuyển quốc tế: Tìm lời giải vận hành thực tế

Cuộc thi thu hút 14 phương án từ các đơn vị trong và ngoài nước, trong đó 3 phương án xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết.

Điểm khác biệt của cuộc thi không chỉ nằm ở thiết kế mà ở cách tiếp cận bài toán vận hành thực tế.

Các phương án phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu: tổ chức giao thông container trong không gian nhiều tầng, đảm bảo luồng vận hành không xung đột, thiết kế linh hoạt cho nhiều loại hình doanh nghiệp và cân bằng giữa chi phí đầu tư với hiệu quả khai thác.

Theo hội đồng, yếu tố logistics đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được lợi gì từ mô hình nhà xưởng cao tầng?

So với mô hình nhà xưởng truyền thống, nhà xưởng cao tầng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thuê đất khi chỉ cần thuê diện tích phù hợp, đồng thời tiếp cận được các vị trí gần trung tâm logistics - vốn trước đây thường dành cho các doanh nghiệp quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc tích hợp sản xuất - văn phòng - kho vận trong cùng một công trình giúp rút ngắn thời gian vận hành và tăng hiệu quả quản lý.

Mô hình này đặc biệt giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ tiếp cận khu công nghiệp hơn, thay vì bị giới hạn bởi quy mô và chi phí đất.

Các đơn vị tư vấn trình bày phương án thiết kế, tập trung vào bài toán logistics và vận hành (Ảnh: CĐT).

Hướng tới khu công nghiệp hiện đại, bền vững

Bên cạnh vận hành, các phương án cũng phải đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững như tăng tỷ lệ cây xanh, tối ưu thông gió và chiếu sáng tự nhiên, ứng dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải.

Điều này cho thấy khu công nghiệp đang dần trở thành môi trường làm việc toàn diện, không chỉ là nơi sản xuất.

Đại diện lãnh đạo IMG chia sẻ: “Việc tổ chức thi tuyển quốc tế không chỉ nhằm tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu, mà còn là bước đi chiến lược để định hình một mô hình nhà xưởng mới tại Việt Nam - nơi sản xuất, logistics và vận hành được tích hợp theo tiêu chuẩn hiện đại, bền vững”.

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT IMG chia sẻ định hướng phát triển mô hình nhà xưởng cao tầng (Ảnh: CĐT).

Kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo các chuyên gia, nhà xưởng cao tầng không chỉ giải quyết bài toán quỹ đất mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á thu hút mạnh dòng vốn đầu tư.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gia tăng, việc phát triển các mô hình hạ tầng công nghiệp mới như nhà xưởng cao tầng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phối cảnh KCN Cảng Phước Đông - IPD với định hướng phát triển tích hợp sản xuất, logistics và công nghệ (Ảnh: CĐT).

Thông tin dự án

Tên dự án: KCN Cảng Phước Đông - IPD

Vị trí: Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh

Liên kết vùng: Gần TPHCM, kết nối cảng biển

Website: https://imgphuocdong.vn/

Định hướng phát triển:

Khu công nghiệp xanh (Green Industrial Park)

Khu công nghiệp thông minh (Smart Industrial Park)

Tích hợp logistics - cảng

Mô hình phát triển mới: Nhà xưởng cao tầng