Mô hình “Boutique”: Khi giá trị không chỉ đo bằng số lượng

Đó còn là triết lý của sự chọn lọc - ít hơn về số lượng để có thể đầu tư nhiều hơn cho chất lượng. Tại khu Tây TPHCM, The Westique Residences đang đưa tinh thần ấy vào một dự án giới hạn chỉ 99 căn.

Từ quy mô nhỏ đến tinh thần của sự chọn lọc

Trong tiếng Pháp, boutique vốn được dùng để chỉ một cửa hàng - thường có quy mô nhỏ và chuyên biệt. Theo các tài liệu, từ này đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước với nghĩa là nơi một thương nhân hay nghệ nhân bày bán sản phẩm; đến thế kỷ XX, “boutique” ngày càng gắn với những cửa hàng thời trang nhỏ, có phong cách riêng và phục vụ một nhóm khách hàng cụ thể.

Trong tiếng Pháp, boutique vốn được dùng để chỉ một cửa hàng - thường có quy mô nhỏ và chuyên biệt (Ảnh minh họa: iStock).

Một boutique thường tạo sức hút từ cá tính riêng của sản phẩm, cách tuyển chọn hàng hóa, thẩm mỹ của không gian và trải nghiệm mà khách hàng nhận được. Chính giới hạn về quy mô cho phép người tạo ra sản phẩm tập trung nhiều hơn vào chi tiết, sự nhất quán, cá tính và cảm giác riêng biệt.

Đó cũng là lý do khái niệm này sau đó đi vào “hospitality” (ngành dịch vụ lưu trú và trải nghiệm khách hàng), hình thành một cách tiếp cận mới trong vận hành khách sạn, nơi mô hình boutique đề cao dấu ấn riêng, tính cá nhân hóa và trải nghiệm.

Khi boutique hotel thay đổi cách hiểu về sự sang trọng

Năm 1984, Morgans Hotel tại New York do Ian Schrager và Steve Rubell phát triển, với thiết kế của Andrée Putman, được xem là một trong những dự án khai mở khái niệm “boutique hotel” (mô hình khách sạn quy mô nhỏ) hiện đại. Mô hình này không cố cạnh tranh với các chuỗi lớn bằng số lượng phòng hay độ hoành tráng. Thay vào đó, nó tạo ra một trải nghiệm mang cá tính rất rõ: thiết kế khác biệt, quy mô thân mật và một bầu không khí khiến khách cảm thấy mình đang ở một nơi có bản sắc, thay vì một sản phẩm khách sạn có thể được sao chép từ thành phố này sang thành phố khác. Tinh thần ấy trở thành đặc điểm cốt lõi của boutique hotel về sau.

Khi “boutique” được đưa vào bất động sản

Trên thị trường bất động sản, chưa có một tiêu chuẩn quốc tế thống nhất quy định số lượng căn hộ cụ thể để dự án được gọi là “boutique residence”. Nhưng trong cách thị trường sử dụng khái niệm này, những dự án boutique thường có một số đặc điểm: quy mô cư dân giới hạn, mật độ thấp hơn, thiết kế mang bản sắc riêng, tính riêng tư cao và trải nghiệm được tuyển chọn thay vì chạy theo số lượng tiện ích. Đây cũng là điểm để phân biệt một dự án “ít căn” với một dự án thực sự có tinh thần Boutique Living. Boutique chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự giới hạn về số lượng được chuyển hóa thành giá trị hữu hình cho người ở.

Ở nhiều thị trường cao cấp, cách tiếp cận này đã trở thành một phần rõ nét của bất động sản hạng sang. Những dự án quy mô nhỏ thường dùng chính mật độ cư dân thấp, thiết kế riêng biệt và sự riêng tư làm lợi thế thay vì cạnh tranh bằng một hệ tiện ích khổng lồ hay số lượng lớn đại trà. Các dự án boutique tại một số nơi như Thái Lan hay Mỹ hiện nay nhấn mạnh yếu tố giới hạn như một phần của trải nghiệm sống, chứ không chỉ là công cụ tạo khan hiếm.

The Westique Residences và cách Boutique Living được đưa vào khu Tây

Thay vì phát triển một dự án hàng trăm hay hàng nghìn căn, The Westique Residences được giới hạn ở 99 sản phẩm trên mặt tiền Kinh Dương Vương - một trong những trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây TPHCM. Ở đây, con số 99 không đơn thuần được sử dụng như một thông điệp về sự khan hiếm. Nó là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân chọn lọc và một trải nghiệm sống có mật độ vừa phải hơn.

Phối cảnh dự án The Westique Residences (Ảnh: CĐT).

Tinh thần Boutique tiếp tục được thể hiện trong cách dự án tổ chức các không gian chung và tiện ích. The Westique Residences tập trung vào những trải nghiệm gần với đời sống thường ngày: hồ bơi vô cực ứng dụng công nghệ điện phân muối, jacuzzi, gym & yoga, khu vui chơi sáng tạo dành cho trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng và Sky Park trên tầng thượng.

The Westique Residences - Nơi triết lý "Tinh thần Boutique" được hiện thực hóa qua kiến trúc hiện đại, sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm sống thực (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Ngay cả thiết kế kiến trúc và không gian sống cũng được phát triển theo định hướng này, với sự tham gia của đơn vị thiết kế quốc tế nổi tiếng như AI PlanetWorks (Hoa Kỳ), hay Ong & Ong (Singapore), mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, chú trọng vào tỷ lệ, vật liệu, ánh sáng và cách tổ chức không gian để tạo sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm ở thực.

Trong một thị trường mà người mua ngày càng hiểu sản phẩm hơn, “cao cấp” không còn đơn giản đồng nghĩa với vật liệu đắt tiền hay một danh sách dài tiện ích. Giá trị thực sự bắt đầu nằm ở những yếu tố khó nhân rộng, khách hàng không trả thêm tiền vì dự án chỉ có 99 căn. Họ trả thêm cho những giá trị mà một dự án chỉ 99 căn có khả năng mang lại: mật độ thấp hơn, tính riêng tư cao hơn, trải nghiệm được chọn lọc hơn và một sản phẩm khó bị đại trà hóa.