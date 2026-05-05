Mitsubishi Corporation ra mắt Monrei Saigon, định hình chuẩn sống mới tại Đông Bắc TPHCM

Tinh thần “Made in Japan” được đưa vào phát triển dự án

Từ lâu, “Made in Japan” không còn đơn thuần là chỉ dấu về xuất xứ, mà đã trở thành cách thế giới gọi tên một chuẩn mực về chất lượng và độ tin cậy. Đó là sự kết tinh của kỷ luật, tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và cam kết bền bỉ theo thời gian.

Tinh thần đó được chủ đầu tư đưa vào Monrei Saigon thông qua cách tiếp cận lấy trải nghiệm sống làm trung tâm. Tại đây, sự tinh tế trong thiết kế, tính chỉn chu trong từng chi tiết và đặc biệt là việc nâng vai trò của nước - từ yếu tố cảnh quan trở thành một phần cốt lõi của hạ tầng sống - được xem như nền tảng để kiến tạo một môi trường sống chất lượng, bền vững cho cư dân.

Được định vị là “Thành phố nước - thủy liệu tiên phong tại Việt Nam”, Monrei Saigon do Mitsubishi Corporation - tập đoàn đầu tư và thương mại tích hợp hàng đầu Nhật Bản - phát triển, đồng thời liên danh cùng Tokyu Land Corporation (chiếm 24%) - một trong những tập đoàn tái thiết đô thị & TOD lớn bậc nhất Nhật Bản.

Trên nền tảng đó, Monrei Saigon được định hướng phát triển theo tinh thần “Made in Japan”, với trọng tâm là chất lượng sống bền vững và trải nghiệm khác biệt cho cư dân.

Thiết kế cảnh quan tại dự án Monrei Saigon (Ảnh: CĐT).

Ông Hisashi Ishiwata, Giám đốc Ban Phát triển Đô thị Đông Nam Á của Mitsubishi Corporation, cho biết: “Monrei Saigon hướng tới việc thiết lập một chuẩn mực mới, lấy chất lượng sống làm trung tâm. Chúng tôi đưa yếu tố nước vào cấu trúc đô thị như một dạng hạ tầng trải nghiệm và phục hồi, hình thành mô hình ‘Urban Hydrotherapy City’ - nơi sức khỏe cư dân được ưu tiên hàng đầu".

Đánh giá về tiềm năng khu vực, ông Takahiro Aoki, Giám đốc điều hành Khối kinh doanh châu Á của Tokyu Land Corporation, nhận định Đông Bắc TPHCM đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút mạnh dòng vốn FDI và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng cao.

“Với Monrei Saigon, chúng tôi nhìn thấy sự cộng hưởng rõ rệt giữa kinh nghiệm phát triển đô thị của Tokyu Land, năng lực tích hợp và nền tảng toàn cầu của Mitsubishi Corporation, cùng sự am hiểu thị trường địa phương từ đối tác Việt Nam", ông Aoki chia sẻ.

Xác lập niềm tin, cam kết đồng hành dài hạn

Mitsubishi Corporation đã có hơn một thập kỷ hiện diện tại thị trường Việt Nam. Giai đoạn đầu (2015-2019), tập đoàn tiếp cận thị trường một cách thận trọng, với quy mô đầu tư khiêm tốn khoảng 10 triệu USD thông qua một số dự án riêng lẻ tại TPHCM và Bình Dương.

Bước sang giai đoạn hai (2019-2022), Mitsubishi Corporation đẩy mạnh hợp tác cùng các chủ đầu tư lớn trong nước, với tổng vốn đầu tư tích lũy lên tới khoảng 1,3 tỷ USD, qua đó từng bước mở rộng dấu ấn và tích lũy kinh nghiệm triển khai tại thị trường Việt Nam.

Sau quá trình thử nghiệm - tích lũy - mở rộng, giai đoạn hiện tại được xem là thời điểm để Mitsubishi Corporation chuyển sang vai trò chủ động hơn, từng bước trở thành một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư như trước đây.

Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện Tokyo CEO Summit 2026 diễn ra tại trụ sở toàn cầu của Mitsubishi Corporation tại Tokyo (Nhật Bản), ban lãnh đạo Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation, Big Four cùng gần 50 CEO đại lý chiến lược đến từ Việt Nam đã cùng tham dự.

Tại sự kiện, Mitsubishi Corporation ký kết hợp tác chiến lược với Big Four, đơn vị tham gia với vai trò cố vấn phát triển dự án, đồng hành từ định vị concept (ý tưởng), chiến lược sản phẩm đến thiết kế và thương mại hóa Monrei Saigon.

Nghi thức ký kết giữa Mitsubishi Corporation & Big Four trong khuôn khổ Tokyo CEO Summit 2026 tại Nhật Bản vừa qua (Ảnh: CĐT).

Việc chủ đầu tư nước ngoài mời hệ thống phân phối sang thăm trụ sở và chứng kiến lễ ký kết được xem là một bước đi hiếm có trên thị trường bất động sản. Qua đó cho thấy cách tiếp cận chủ động của Mitsubishi Corporation trong việc xây dựng niềm tin với các đối tác chiến lược ngay từ giai đoạn đầu, trước khi dự án ra mắt thị trường Việt Nam.

Đại diện Mitsubishi Corporation, ông Naosuke Kazami - COO, MC Urban Development Vietnam nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết mang đến một sản phẩm chất lượng cao, đồng thời hiểu rằng thành công của dự án chỉ có thể đạt được thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác chiến lược”.

Các đối tác chiến lược đồng hành trong dự án Monrei Saigon tại trụ sở Mitsubishi Corporation (Tokyo, Nhật Bản) (Ảnh: CĐT).

“Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đặt trọng tâm vào yếu tố niềm tin, pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực triển khai thực tế, việc một tập đoàn quốc tế như Mitsubishi Corporation tham gia phát triển dự án được xem là yếu tố gia tăng niềm tin cho thị trường”, ông Nguyễn Đức Quang, CEO Big Four chia sẻ.

Monrei Saigon dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường Việt Nam trong tháng 6.