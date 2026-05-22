Lý do Lusso d’Arte - Lusso Saigon WorldHotels Residences hút giới đầu tư

Nhà mặt tiền đại lộ, Metro dừng trước cửa

Trong bất động sản, các dự án gia tăng giá trị nhờ hưởng lợi từ mặt tiền đại lộ và Metro.

Ông Võ Ngọc Hòa (phường Long Bình, TPHCM) cho biết lý do để ông lựa chọn Lusso d’Arte là vì dự án sở hữu tới 300m mặt tiền Quốc lộ 13 (đại lộ 60m TPHCM).

“Khi một hạ tầng trọng điểm hình thành, kéo theo dịch chuyển dân cư và mật độ kinh doanh. Đại lộ càng sầm uất sẽ càng đắt giá. Quốc lộ 13 chính là một trong các tuyến hạ tầng trọng điểm, được thành phố ưu tiên đầu tư. Những dự án như La Pura nói chung và Lusso d’Arte nói riêng với vị trí mặt tiền, phát triển đô thị All-in-One, có trung tâm thương mại trong nội khu,… sẽ là nhóm hưởng lợi nhờ khả năng khai thác thương mại, cho thuê. Từ đó, gia tăng gia trị tài sản là điều có thể kỳ vọng”, ông Hòa chia sẻ.

Trong chuyến khảo sát thực địa đầu tháng 5, lãnh đạo TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng phần tuyến đoạn còn lại trước ngày 30/7 để sớm khởi công dự án nâng cấp, mở rộng trục đại lộ 60m.

Trục đại lộ 60m TPHCM đoạn qua dự án đã hoàn thành mở rộng và phân làn (Ảnh: CĐT).

Trước đó, đoạn qua dự án La Pura đã hoàn thành mở rộng, giao thông thông thoáng, di chuyển thuận tiện. Theo kế hoạch, trục đại lộ 60m mới TPHCM sẽ hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2028, đúng thời điểm bàn giao toàn dự án.

Bên cạnh đó, lợi thế Metro trước cửa cũng được xem như một lớp cộng hưởng giá trị với vị trí mặt tiền. Trên thế giới, các bất động sản nằm gần Metro thường có khả năng giữ giá và tăng giá ổn định hơn nhờ nhu cầu ở thực lớn, tính thanh khoản cao và khả năng khai thác cho thuê dài hạn. Tại TPHCM, những dự án vừa bám đại lộ vừa có trạm Metro trước nhà như Luso d’Arte gần như không còn nhiều.

Trải nghiệm sống như khách sạn quốc tế và đậm chất nghệ thuật

Nếu vị trí mặt tiền đại lộ mang tiềm năng gia tăng giá trị thì cách quy hoạch và phát triển sản phẩm như khách sạn quốc tế góp phần tạo cảm xúc và niềm tự hào của chủ nhân mỗi khi trở về nhà.

Dự án đầu tư sảnh đón với trần cao lên đến 8m, thiết kế không gian như triển lãm nghệ thuật, cùng cách bố trí các khu vực Business Center sang trọng, thích hợp cho gia chủ đón tiếp khách.

Những khu vườn nghệ thuật trên mây cũng là điểm nhấn thu hút cộng đồng cư dân có gu và yêu nghệ thuật (Ảnh: CĐT).

Tại Lusso d’Arte, gia chủ sẽ được trải nghiệm nghệ thuật sống độc đáo với phương pháp nghỉ dưỡng tại gia theo phương thẳng đứng (Vertical Resort). Chỉ một nút bấm thang máy, tầng 20 chào đón chủ nhân bằng hồ bơi Infinity Skypool đẹp nhất thành phố dưỡng lành La Pura; hay những khu vườn trên tầng mái đa phong cách nghệ thuật như: Rococo, Phục Hưng, Baroque,…

Lusso d’Arte thừa hưởng loạt tiện ích "All-in-One" (tất cả trong một) của thành phố dưỡng lành La Pura. Có thể kể đến như: trường học tiêu chuẩn quốc tế, phòng khám theo chuẩn Nhật, trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza, các tuyến phố mua sắm phong cách Nhật - Hàn - Việt,…

Giới chuyên gia bất động sản cho rằng, giữa khu vực quy tụ số lượng doanh nghiệp FDI lớn nhất TPHCM cùng gần 45.000 chuyên gia nước ngoài sẵn có, Lusso d’Arte nắm giữ tiềm năng cho thuê hấp dẫn. Bởi tệp khách này đã quen với chuẩn sống cao cấp, "All-in-One" tại các đô thị lớn trên thế giới. Đồng thời, họ sẵn sàng trả mức thuê cao hơn để có môi trường sống đúng gu.

Quản lý vận hành bởi WorldHotels

Bộ sưu tập Lusso d’Arte tại Lusso Saigon được phát triển với sự đồng hành của WorldHotels Residences, thuộc hệ thống BWH Hotels, mang đến những chuẩn mực và trải nghiệm sống đậm dấu ấn khách sạn quốc tế cho dự án.

Với 80 năm di sản toàn cầu, danh mục hiện diện của BWH Hotels tại Việt Nam hiện gồm 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tiêu biểu như Caravelle Saigon - WorldHotels Elite, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc và Best Western Premier Marvella Nha Trang.

Sự đồng bộ về tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu hứa hẹn tạo nên sức hút cho khách hàng và nhà đầu tư Lusso d’Arte. “Tôi từng ở nhiều khách sạn quốc tế thuộc hệ thống của WorldHotels trong các chuyến công tác nước ngoài.

Đó cũng chính là lý do tôi chọn Lusso d’Arte vì với tiêu chuẩn chung của WorldHotels Residences, khi trở về nhà tôi sẽ được trải nghiệm nghệ thuật sống mỗi ngày, không đơn thuần là ở trong một căn hộ cao cấp”, một khách hàng nước ngoài lựa chọn Lusso d’Arte chia sẻ.

Quản lý vận hành bởi WorldHotels giúp nhà đầu tư yên tâm về giá trị tài sản (Ảnh: CĐT).

Ở góc độ đầu tư, bà Đậu Thị Hằng (phường Lái Thiêu - TPHCM) cho rằng, việc đầu tư vào Lusso d’Arte với quản lý vận hành WorldHotels như tấm khiên bảo vệ cho tài sản.

“Điều tôi đánh giá cao là khả năng quản lý và vận hành bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ chất lượng dịch vụ, đến việc chăm chút không gian sống đều được duy trì đồng bộ, giúp giữ được độ mới cho căn hộ và hình ảnh sang trọng ngay cả sau 5 - 10 năm sử dụng. Đây là yếu tố bảo toàn giá trị tài sản cũng như tạo sức hút lâu dài cho dự án”, bà Hằng nhấn mạnh.

Từ những tiêu chí được giới đầu tư ưu tiên lựa chọn, có thể thấy khẩu vị trú ẩn dòng tiền đang dịch chuyển, ưu tiên dự án sở hữu đồng thời vị trí tâm điểm, phát triển sản phẩm hướng tới người dùng cuối và quản lý vận hành quốc tế. Sự hội tụ lợi thế này sẽ hình thành nên cộng đồng cư dân chất lượng, từ đó tăng khả năng giữ giá trị tài sản theo thời gian.