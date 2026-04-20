Lợi thế vị trí của tòa tháp Thanh Long trung tâm Cát Bà

Tòa tháp Thanh Long mang đến không gian sống biệt lập, riêng tư, nhưng vẫn dễ dàng kết nối với chuỗi tiện ích đẳng cấp tại Xanh Island (Ảnh: Sun Group).

Với tinh thần “save the best for last” (giữ lại điều tuyệt vời nhất ở phút cuối), Thanh Long chính là mảnh ghép căn hộ cao tầng cuối cùng trong bức tranh Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà. Tòa tháp gây ấn tượng bởi vị thế "hai trong một": vừa riêng tư và yên bình cho mục đích nghỉ dưỡng, vừa mang đến đặc quyền tận hưởng chuỗi tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một) ngay thềm nhà.

“Thiên đường” nghỉ dưỡng biệt lập giữa vịnh di sản

Tòa tháp Thanh Long tọa lạc tại nơi biệt lập, riêng tư so với phần còn lại của dự án. Tọa độ này không chỉ mang đến cho gia chủ luồng sinh khí tươi mới, mà còn khởi nguồn cho sự thịnh vượng trong tương lai.

Từ ban công, cư dân tháp Thanh Long có thể tận hưởng những màn pháo hoa rực sáng vịnh biển mà không cần phải đi đâu xa (Ảnh: Sun Group).

Với ba mặt hướng biển, một mặt hướng núi, tòa tháp sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn vịnh di sản, cho phép cư dân chiêm ngưỡng trọn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn rực rỡ trên vịnh Lan Hạ. Thiết kế ban công rộng thoáng giúp mỗi căn hộ đón trọn luồng gió biển trong lành và ánh sáng tự nhiên, kiến tạo không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên.

Ban công căn hộ được ví như "khán đài", nơi chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt những màn pháo hoa rực sáng vịnh biển mà không cần phải đi đâu xa. Chưa kể hệ tiện ích nội tòa gồm bể bơi vô cực, vườn trên không, phòng gym, spa, sauna, khu vui chơi trẻ em… cũng gia tăng giá trị nghỉ dưỡng cho căn hộ Thanh Long.

Bể bơi vô cực - một trong nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp của tòa tháp Thanh Long (Ảnh: Sun Group).

Ông Bùi Quang Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản SKR cho biết: “Tòa tháp Thanh Long sở hữu vị trí hiếm có, không chỉ riêng tại thị trường Cát Bà mà là trên cả thị trường bất động sản Việt Nam”.

Tâm điểm tiện ích đón sóng du lịch Cát Bà

Dưới chân tháp, cư dân có thể dạo bộ thư giãn ngay công viên Thanh Long và đắm mình trong bầu không khí phồn hoa tại bến du thuyền thượng lưu. Hệ thống tiện ích "all-in-one" của Xanh Island như công viên trung tâm, phố trải nghiệm xanh, đài phun nước biểu tượng hay những dãy phố thương mại sầm uất đều nằm trong bộ sưu tập những trải nghiệm của cư dân.

Hành trình trải nghiệm không thể thiếu bãi tắm Cát Bà. Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn những màn trình diễn nghệ thuật, pháo hoa hoành tráng trên mặt nước, trải nghiệm không gian bia thủ công đậm chất Đức tại nhà hàng Sun Bavaria hay hòa mình vào bầu không khí sôi động của chợ đêm sáng tạo VUI-Fest.

“Không chỉ là tâm điểm giải trí, khu chợ còn là biểu tượng của lối sống xanh với những mô hình và hoạt động tương tác bền vững, kiến tạo không gian trải nghiệm vừa độc bản, vừa thân thiện môi trường”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Bãi tắm Cát Bà - điểm đến “phải ghé thăm” của du khách khi đến với Cát Bà (Ảnh: Ánh Dương).

Tiềm năng khai thác kinh doanh của quần thể Xanh Island càng hứa hẹn khi hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện, mở lối cho du lịch đảo ngọc bứt phá, nhất là khi tuyến cáp treo 21km nối đất liền đến thẳng trung tâm Cát Bà và dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hoàn thiện.

Song song với đòn bẩy hạ tầng, Hải Phòng đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch để giải quyết triệt để bài toán mùa vụ và kéo dài thời gian lưu trú. Khách đến đảo Ngọc không còn giới hạn trong mùa cao điểm hè mà được duy trì ổn định quanh năm nhờ các trải nghiệm đặc sắc như chèo thuyền kayak khám phá vịnh Lan Hạ, trekking rừng nguyên sinh hay thám hiểm hang động đá vôi kỳ vĩ. Đặc biệt, các sự kiện quy mô như Lễ hội chèo SUP và giải chạy Summer Run 2026 được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” hút khách.

Thành phố vịnh Trung tâm Xanh Island kiến tạo điểm đến giải trí của toàn miền Bắc (Ảnh: Ánh Dương).

Quý I, Cát Bà đón tới hơn 552.000 lượt khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu lưu trú cao là cơ sở để tòa tháp căn hộ Thanh Long cũng như 2 tòa The Xanh 1 và The Xanh 2, đạt hiệu suất cho thuê ấn tượng.

Nhìn nhận về tiềm năng sinh lời từ dự án, ông Bùi Quang Cường khẳng định: “Với lượng khách du lịch sẵn có cùng hệ thống tiện ích mà Sun Group đã dày công kiến tạo, chủ sở hữu có thể linh hoạt lưu trú hoặc kinh doanh dài hạn với tỷ suất lấp đầy hấp dẫn”.