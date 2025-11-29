Loạt dự án APEC vượt tiến độ, Phú Quốc dần định hình siêu đô thị mang tầm quốc tế

Mới đây, trong báo cáo đoàn công tác Trung ương của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát trực tiếp các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, tỉnh An Giang cho biết nhiều công trình đã được tháo gỡ khó khăn pháp lý và quỹ đất, thậm chí vượt tiến độ cam kết.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc: Cánh cửa vươn tầm thế giới

Trong chuỗi công trình phục vụ APEC 2027, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, là hạ tầng trọng điểm và định hướng trở thành cảng hàng không hiện đại hàng đầu thế giới.

Tiến độ xây dựng chỉ có 18 tháng để về đích. Theo đó, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m sẽ hoàn thiện ngày 30/6/2026, nhà ga VVIP vào ngày 15/10/2026 và nhà ga T2 vào ngày 30/3/2027, sớm hơn nửa năm đón APEC 2027.

Nhà ga VIP lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển, biểu tượng tự do và hòa hợp thiên nhiên (Ảnh: Sun Group).

Sau nâng cấp, cảng tiêu chuẩn cấp 4E theo ICAO, đủ khả năng đón dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787, Airbus A350. Công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, với 2 đường cất hạ cánh, nhà ga T1-T2, VIP, sân đỗ 120 vị trí kết nối ống lồng hiện đại.

Cảng hàng không được tư vấn vận hành bởi Changi Airport Group (CAG), ứng dụng mô hình TAM và hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch, không chạm, thiết lập tiêu chuẩn mới cho sân bay thông minh. Là huyết mạch kết nối, cảng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - du lịch - đối ngoại Phú Quốc ngay khi chính thức mở cửa.

Trung tâm Hội nghị APEC: Biểu tượng kiến trúc - đối ngoại

Nếu sân bay là cánh cửa, Trung tâm Hội nghị APEC chính là trái tim của siêu đô thị Phú Quốc. Tọa lạc tại Nam đảo, dự án có vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng, là công trình biểu tượng cấp quốc gia cao nhất trong lần đăng cai này. Tổ hợp kiến trúc gồm hai khối: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng, theo triết lý “Trời tròn - Đất vuông” của phương Đông.

Trung tâm Hội nghị Triển lãm, điểm đến cho các sự kiện thương mại - hội nghị quốc tế (Ảnh: Sun Group).

Các hạng mục cấp tập thi công, dự kiến hoàn thiện mặt ngoài giữa năm 2026 và nội thất đầu năm 2027. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có hình khối sóng biển với Ballroom chính 11.050m2, vượt nhịp 81m không cột.

Nhà biểu diễn đa năng dạng khối tròn, khoác lớp vỏ vảy Rồng, nâng đỡ bởi 50 cột trụ tựa 50 người con Lạc Hồng, cùng hình ảnh lũy tre làng.

Khán phòng Nhà biểu diễn đa năng - không gian tráng lệ cho sự kiện nghệ thuật đẳng cấp (Ảnh: Sun Group).

Sau APEC, tổ hợp vận hành như trung tâm văn hóa - nghệ thuật - hội nghị, đón các sự kiện cấp cao và là điểm tổ chức show quốc tế, liên hoan phim và sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Công trình hứa hẹn trở thành “ký hiệu đô thị” của Phú Quốc hiện đại.

Hệ thống giao thông kết nối: Mở ra trục đô thị hiện đại

Siêu đô thị muốn vận hành hiệu quả cần có trục giao thông xương sống và Phú Quốc đang đầu tư 1.632 tỷ đồng để xây dựng điều đó với tinh thần khẩn trương. Tuyến ĐT.975 dài 19,26km được thiết kế lộ giới 62m, tối thiểu 6 làn xe và dành riêng quỹ đất 15m song song cho tuyến tàu điện. Tuyến đường kết nối sân bay tới Trung tâm hội nghị.

Song song, dự án tàu điện đô thị đoạn 1 dài 18km, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng là hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao, vận tải lớn và thân thiện môi trường đầu tiên tại Phú Quốc. Tuyến có 6 ga, gồm 1 ga ngầm, công suất hơn 4.500 hành khách/giờ, dự kiến hoàn thành tháng 6/2027, giải quyết nhu cầu đi lại hàng ngày của cư dân và du khách.

Giao thông đa tầng đảm bảo kết nối thông suốt toàn đảo (Ảnh: Sun Group).

Nam đảo sở hữu không gian liền mạch, nơi sân bay, trung tâm sự kiện, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái, đô thị kết nối chỉ trong vài phút di chuyển, theo mô hình các đại đô thị biển toàn cầu như Dubai, Singapore hay Doha.

Từng cây cầu, tuyến đường, đô thị, nhà ga hôm nay sẽ mở ra kỷ nguyên mới của Phú Quốc: Hiện đại, thông minh và đủ sức cạnh tranh quốc tế hơn.

APEC 2027 không chỉ là sự kiện nhất thời, mà là đòn bẩy giúp Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, quy hoạch và vị thế, tương tự Singapore, Busan hay đảo Jeju từng trải qua khi được “chọn mặt gửi vàng”.

Từ thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang tiến gần vai trò mới - biểu tượng đô thị biển hiện đại của Việt Nam trên bản đồ thế giới.