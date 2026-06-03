Lộ diện mức giá thuê căn hộ ven sông Hàn

Căn hộ cho thuê trung tâm Đà Nẵng đang thu hút dòng vốn. Điển hình là phân khu The Panoma (thuộc Sun Cosmo Residence), sau 6 tháng bàn giao đã đạt mức giá thuê 18-42 triệu đồng/tháng, trong khi mức vốn dưới 5 tỷ đồng.

Anh Châu Ngô, một Việt kiều Australia đang thuê căn hộ 2 ngủ tại đây với giá 42 triệu đồng/tháng, chia sẻ: “Dù chi phí thuê cao hơn khoảng 20-30%, nhưng đổi lại tôi nhận được vị trí trung tâm, dịch vụ chuyên nghiệp và an ninh đảm bảo”.

Với vị trí sát sông Hàn, Sun Cosmo Residence là một trong những toạ độ vàng ngắm trọn Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026.

Nhu cầu căn hộ cao cấp tại vị trí trung tâm, sát sông Hàn được thúc đẩy nhờ chiến lược nâng tầm Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế mở của khu vực, thu hút nguồn nhân lực quốc tế cao cấp.

Chọn Đà Nẵng để sinh sống và làm việc, ông Simon Paul Rowe (quốc tịch Mỹ) đánh giá cao hạ tầng và sự bình yên của “thành phố đáng sống”. Đó là lý do ông chọn thuê căn hộ Panoma gần sông Hàn để an cư lâu dài.

Bên cạnh nguồn khách dài hạn, lượng khách lưu trú ngắn hạn tại Đà Nẵng cũng bứt phá ngoạn mục với 4,2 triệu lượt trong quý I. Vào kỳ nghỉ lễ hay mùa DIFF, công suất phòng ven sông luôn đạt 90-100%, đẩy giá trị bất động sản trung tâm tăng 60-70%.

Nhằm thỏa mãn nhu cầu lưu trú cao cấp của giới tinh hoa quốc tế, tháp căn hộ Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence - đã chính thức ra mắt thị trường.

Nằm trên mặt đường Lê Văn Duyệt sát sông Hàn, Symphony 5 sở hữu tầm nhìn bao trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước, bán đảo Sơn Trà cùng trung tâm thành phố.

Đây là nơi đáp ứng chuẩn sống khắt khe, tích hợp 20 tiện ích chuẩn resort như gym, spa, hồ bơi và vườn trên cao, cùng 19.000m2 không gian sinh thái.

Symphony 5 dành gần 90% số lượng căn hộ cho dạng studio và 1 phòng ngủ + 1, giúp dễ dàng khai thác cho thuê, tối ưu khả năng thanh khoản.

Các tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence đã lần lượt bàn giao từ tháng 5, đem đến cho chủ nhân Symphony 5 khả năng vận hành sinh lời tức thì.

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội DIFF được thu trọn trong tầm mắt - lợi thế hiếm có của những dự án “soi bóng” bên sông Hàn.

Ảnh: Tâm Phúc - Quốc Đạt