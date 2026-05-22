Khu Nam TPHCM hút dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc

Dòng vốn phía Bắc “Nam tiến”, bám sát trục hạ tầng chiến lược

Sự dịch chuyển của dòng vốn phía Bắc hiện nay mang tính chiến lược và chọn lọc hơn, bám chặt theo các đại dự án hạ tầng. Khi trục Vành đai 3 sắp thông tuyến thì Vành đai 4 đang đẩy mạnh triển khai.

Nhất là tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) đã được Sovico Group hoàn tất phương án triển khai hướng tuyến, vị trí công trình và có tờ trình gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Theo đó, các nhà đầu tư phía Bắc sớm đón đầu sóng tăng trưởng tại khu Nam TPHCM thời gian tới.

Vành đai 3 tăng tốc về đích, kích hoạt trục phát triển mới khu Nam, từng bước hoàn thiện kết nối liên vùng giữa TPHCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương (cũ) (Ảnh: Quốc Dũng).

Từ năm 2025, nhà đầu tư miền Bắc đã góp phần “làm nóng” thị trường phía Nam khi lượng giao dịch tăng, riêng nửa đầu năm đã tăng gấp đôi cùng kỳ, đến cuối năm tiệm cận giai đoạn sôi động 2016 - 2020. Dòng tiền này đổ vào các khu vực bám hạ tầng, đặc biệt là dự án quanh trục metro, vành đai - những vùng trũng giá đang chờ kích hoạt.

Ở góc nhìn nhà đầu tư, xu hướng này phản ánh rõ sự dịch chuyển theo chu kỳ. Anh Minh Trần (Hà Nội) cho biết: “Giá đất quanh Vành đai 3, 4 tại Hà Nội thiết lập chu kỳ mới, trong khi khu Nam TPHCM đang bước vào giai đoạn đầu tăng trưởng nhờ hạ tầng tăng tốc, phù hợp để đón đầu dài hạn”.

Cùng quan điểm, anh Đức Nguyễn - một doanh nhân Hà Nội cho biết đang tìm kiếm cơ hội tại Long An (cũ), nơi mặt bằng giá còn “mềm” nhưng được thúc đẩy bởi các trục kết nối liên vùng.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu & Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đến quý III/2025, nhà đầu tư miền Bắc chiếm khoảng 30% giao dịch tại khu vực phía Nam.

Chuyên gia Savills TPHCM cũng ghi nhận dòng tiền miền Bắc dịch chuyển vào Bình Dương (cũ), Long An (cũ), Đồng Nai, những điểm nóng có tỷ trọng giao dịch 10 - 20%, nổi bật với các dự án thấp tầng quy mô lớn.

Động lực đến từ loạt dự án chiến lược khu Nam TPHCM đang triển khai như: Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Nếu hệ thống vành đai tạo lực kéo liên vùng và thúc đẩy đô thị hóa theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng), thì Metro và cầu Cần Giờ là cú hích mở rộng không gian phát triển. Khi hạ tầng tăng tốc về đích, mặt bằng giá bất động sản khu Nam được kỳ vọng bứt phá trong nửa cuối năm 2026.

Các tuyến vành đai giúp bất động sản khu Nam TPHCM tăng sức hút

Theo DKRA Consulting, các tuyến vành đai đã chứng minh sức bật vượt trội của hạ tầng đối với bất động sản. Trong báo cáo mới nhất, giai đoạn 2011 - 2023, từ thời điểm phê duyệt quy hoạch đến khởi công khép kín tuyến Vành đai 3, mức giá đất đã tăng 7-17,2 triệu đồng/m2 lên 21,1-69,5 triệu đồng/m2. Giá đất dọc tuyến Vành đai 4 TPHCM giai đoạn 2011-2026 cũng tăng 5,6-15,2 triệu đồng/m2 lên 24,4-74,1 triệu đồng/m2.

Hiep Phuoc Premia sở hữu vị trí tại cực tăng trưởng đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro, đón làn sóng đầu tư theo trục hạ tầng chiến lược (Ảnh: CĐT).

Giới đầu tư kỳ vọng các dự án dọc Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị cho bất động sản khu vực trong thời gian tới.

Loạt đại đô thị quy mô lớn đồng loạt đổ bộ dọc trục Hiệp Phước - Long An (cũ), khu Nam TPHCM. Nổi bật có Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Vingroup), T&T City Millennia (T&T Group), cùng các dự án quy mô như: KĐT Phước Lại, KĐT Long Hựu Đông, Waterpoint (Nam Long), KĐT cảng Hiệp Phước (IPC),…

Sự hội tụ của các tập đoàn lớn nhanh chóng định hình trục đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro - KCN, tăng sức hút cho thị trường khu Nam.

Hiep Phuoc Premia có quy mô 80ha, cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm với tổng doanh thu dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng (Ảnh: CĐT).

Trong bức tranh đó, Hiep Phuoc Premia nổi bật tại tọa độ chiến lược Hiệp Phước - Nhà Bè - Long An (cũ), liền kề Depot Hiệp Phước Metro số 4 trong tương lai, trục Nguyễn Văn Tạo và liên kết trực tiếp Vành đai 3-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng Hiệp Phước, sân bay Quốc tế Long Thành...

Khi mặt bằng giá thiết lập chu kỳ mới, dự án được kỳ vọng nổi lên như một “vùng trũng” giá trị, hút dòng tiền dịch chuyển và bứt tốc trong thời gian tới.

Hiep Phuoc Premia được định vị là đô thị sinh thái bên sông Nam Sài Gòn quy mô 80ha, sở hữu pháp lý minh bạch, có sổ đỏ.

Dự án do Hai Thành làm đơn vị phát triển, DKRA Realty là tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, mức giá từ 1,79 tỷ đồng/nền, đi kèm chính sách thanh toán giãn 30 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 9% trong 12 tháng, ân hạn gốc đến 36 tháng, chiết khấu đến 9%,... hứa hẹn trở thành lựa chọn cho nhà đầu tư theo chiến lược tích sản dài hạn.