Imperia Sky Park khởi công, bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường khu Tây Hà Nội

Lễ khởi công dự án Imperia Sky Park diễn ra tại khu đất dự án trên trục đại lộ Thăng Long, An Khánh (Hà Nội), với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, các đối tác, nhà thầu cùng đông đảo khách mời.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực phía Tây Thủ đô trong thời gian tới.

Sự kiện lễ khởi công dự án Imperia Sky Park (Ảnh: Imperia Sky Park - MIK Group).

Trong những năm gần đây, khu vực phía Tây Hà Nội nổi lên như một cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nhờ sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông. Các trục kết nối chiến lược như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5, vành đai 4 cùng với định hướng phát triển tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đang từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và mở rộng không gian đô thị.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án có quy mô lớn, pháp lý minh bạch và tiến độ triển khai cụ thể được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của thị trường. Sự kiện Imperia Sky Park chính thức khởi công được đánh giá là động thái bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự sôi động của thị trường khu Tây trong giai đoạn hiện tại.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện MIK Group cho biết, Imperia Sky Park tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các không gian sống chất lượng, lấy con người làm trung tâm và hướng tới giá trị bền vững. Dự án không chỉ tập trung vào yếu tố kiến trúc mà còn chú trọng đến trải nghiệm sống thực tế thông qua việc tổ chức công năng và hệ tiện ích.

MIK Group đã ghi dấu ấn trên thị trường qua loạt dự án từng triển khai tại khu Tây Hà Nội như The Matrix One, Imperia Smart City, The Solar Park, The Victoria… Các dự án này ghi nhận hoàn thiện đúng kế hoạch, thậm chí vượt tiến độ dự kiến. Đây là cơ sở để thị trường đặt kỳ vọng vào khả năng triển khai của Imperia Sky Park trong thời gian tới.

Sự kiện có sự tham gia của các đơn vị nhà thầu lớn, có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình có quy mô lớn (Ảnh: Imperia Sky Park - MIK Group).

Một trong những điểm nổi bật tại sự kiện là có sự tham dự của các đơn vị nhà thầu như Công Ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Xây Dựng CMAXX và Công Ty Cổ phần Xây dựng nền móng Long Giang, những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong thi công các công trình quy mô lớn.

Trong xây dựng các dự án cao tầng, thi công nền móng là yếu tố quyết định đến độ ổn định kết cấu cũng như tiến độ triển khai các giai đoạn tiếp theo. Việc lựa chọn nhà thầu có năng lực chuyên sâu ngay từ đầu được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng tổng thể của dự án.

Với kinh nghiệm thi công đã được kiểm chứng, Long Giang đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư trong việc phát triển các công trình quy mô lớn như: cầu Thủ Thiêm, tuyến đường sắt đô thị TPHCM, Thủ Thiêm Zeit River, Lumi Hà Nội, Starlake (Hà Nội), SaiGon Pearl, The Symphony Hạ Long… là những công trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao và điều kiện thi công phức tạp.

Dự án tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây. Vị trí này cho phép dự án dễ dàng liên kết với các khu vực kinh tế, công nghệ và giáo dục trọng điểm, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ

Dự án được triển khai trên quỹ đất rộng hơn 4ha, quy hoạch gồm 6 tòa tháp cao từ 31 đến 40 tầng, cung cấp hơn 3.000 căn hộ ra thị trường. Các sản phẩm được thiết kế đa dạng, từ căn hộ studio tối ưu diện tích đến các dòng căn hộ cao cấp Sky Villas, hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, Imperia Sky Park còn được định hướng phát triển theo mô hình “Sky Living” - tổ chức không gian sống theo chiều cao, mở rộng tầm nhìn và tăng cường sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Thiết kế dự án được lấy cảm hứng từ những “dòng chảy trên không”, tạo nên sự liền mạch trong trải nghiệm không gian, đồng thời mang lại những khoảng nghỉ cân bằng trong nhịp sống đô thị.

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư mạnh về hạ tầng và quy hoạch, Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng mới của khu vực. Dự án không chỉ góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ chất lượng, mà còn mang đến thêm lựa chọn cho người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội dài hạn.

Việc dự án bước vào giai đoạn triển khai được xem là bước tiến quan trọng, phản ánh xu hướng thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực thực thi.

Trong dài hạn, Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời đóng vai trò là một trong những dự án tiêu biểu trong làn sóng phát triển mới của thị trường bất động sản Thủ đô.