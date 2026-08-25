Hệ sinh thái lễ hội Sun Group và triển vọng dòng tiền tại The Fest, Nha Trang

Trở thành cư dân The Fest, nắm giữ tương lai du lịch Nha Trang

“Cách đây 3 năm, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam Phú Quốc. Hiện tại, khu vực này trở thành “tọa độ vàng” du lịch, hy vọng sẽ mang tới thành công cho nhà đầu tư đã mạnh dạn “xuống tiền” sớm”, anh Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) chia sẻ.

Sun Group khẳng định năng lực kiến tạo điểm đến qua hệ sinh thái lễ hội tại Phú Quốc (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Tại Nam đảo Phú Quốc, lễ hội được xem như “hạ tầng mềm” của ngành du lịch. Các sự kiện pháo hoa, chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức thường xuyên đã cho du khách thêm lý do để ở lại lâu hơn và muốn quay trở lại, trong khi các hoạt động lưu trú, thương mại, bất động sản được hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách luân chuyển liên tục.

Anh Thắng đánh giá, công thức thành công này đang được Tập đoàn Sun Group phát triển tại “thành phố đảo quốc tế” Charmora City. Tại đảo “lễ hội” Festival Island, tổ hợp căn hộ The Fest là một cơ hội đầu tư mà anh không muốn bỏ lỡ.

“Điều mình quan tâm là dự án nằm ngay trung tâm thành phố, vừa thuận tiện nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác kinh doanh lâu dài. Nếu hệ sinh thái được phát triển như Phú Quốc thì giá trị sẽ không chỉ nằm ở căn hộ mà còn ở lượng khách được kéo về mỗi ngày”, anh Thắng nói.

Trong khi đó, với chị Lê Minh Thi (TPHCM), niềm tin dành cho The Fest đến từ một trải nghiệm khác. Tháng 6, chị cùng nhóm bạn có chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang kết hợp tham dự đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City. Sự kiện quy tụ 18 nghệ sĩ nổi tiếng cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ bên vịnh. Đêm nhạc thu hút gần 30.000 khán giả, khiến khu vực trung tâm Nha Trang sôi động đến tận khuya, nhiều khách sạn và nhà hàng hoạt động gần như hết công suất.

Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City tại Nha Trang tháng 6 thu hút gần 30.000 khán giả (Ảnh: Mega Booming).

“Ngoài quy mô sân khấu và pháo hoa, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là lượng khách tấp nập. Khách quốc tế dường như không muốn rời khỏi cuộc vui. Dự án nào tạo được sức hấp dẫn để giữ chân du khách, sẽ thắng ở Nha Trang. Chiến lược của Sun Group với The Fest và Festival Island đã thuyết phục tôi theo cách đó”, chị chia sẻ.

Hai câu chuyện đều có một điểm chung. Thay vì chỉ đánh giá dự án qua vị trí hay thiết kế, họ chọn The Fest từ niềm tin vào kiến tạo điểm đến của Sun Group. Khi Festival Island vào guồng, giá trị của The Fest sẽ không chỉ nằm ở một căn hộ, mà ở vị trí nằm giữa không gian lễ hội, thương mại và du lịch của một “Downtown không ngủ”.

The Fest: Tâm điểm kết nối chuỗi trải nghiệm "Downtown không ngủ"

Nếu Festival Island tạo dòng khách, thì The Fest được xem là nơi đón trọn lượng khách ấy. Với các chủ sở hữu The Fest, nhu cầu nghỉ dưỡng hay khai thác sinh lời đều có thể đáp ứng.

Tổ hợp căn hộ The Fest hưởng trọn dòng khách du lịch nhờ vị trí tâm điểm Festival Island (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Tọa lạc ngay giao lộ trung tâm của đảo lễ hội Festival Island - một trong ba đảo chức năng của đại đô thị Charmora City, ba tòa tháp The Fest sở hữu vị trí được ví như “trái tim” của toàn hệ sinh thái. Chỉ từ sảnh tòa nhà, du khách đã có thể kết nối nhanh chóng đến hồ sân khấu nước rộng 7,3ha, đại lộ ẩm thực, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường lễ hội cùng chuỗi không gian thương mại được quy hoạch vận hành xuyên suốt ngày đêm. Thay vì phải di chuyển giữa nhiều điểm đến khác nhau, mọi trải nghiệm đều gói gọn trong bán kính đi bộ.

Đó cũng là lý do Sun Group định vị The Fest là “giao lộ thịnh vượng” đón khách du lịch di chuyển tới ba đảo chức năng thông qua hệ thống hạ tầng, giao thông đồng bộ.

Du khách tại The Fest tiếp cận chuỗi trải nghiệm giải trí 24/7 trong bán kính đi bộ (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Tương lai gần, mỗi ngày tại Festival Island sẽ là chuỗi trải nghiệm 24/7: buổi sáng dạo bộ bên mặt nước, thưởng thức cà phê ven quảng trường; ban ngày tận hưởng không gian mua sắm, ẩm thực; khi màn đêm buông xuống, chỉ vài bước chân là hòa mình vào các show diễn 3D Mapping, trình diễn Jetski, nhạc nước hay những màn pháo hoa rực rỡ trên hồ trung tâm. Trở về căn hộ, ban công là nơi chủ nhân thưởng lãm các chương trình, pháo hoa nghệ thuật.

The Fest còn dành nhiều không gian cho nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe: khuôn viên cụm bể bơi rộng 1.400m², khu vườn dạo bộ “chuẩn resort”. Du khách trải nghiệm tiện ích tắm khoáng nóng Onsen ngay tại nội khu. Sự kết hợp giữa nhịp sống sôi động của “Downtown không ngủ” và không gian “chữa lành” giúp The Fest khắc họa cá tính không thể lẫn.

The Fest sở hữu không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuẩn resort (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

"Nha Trang, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách lưu trú đến năm 2030, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%. Chúng tôi kỳ vọng “downtown không ngủ” Festival Island sẽ gia tăng thời gian lưu trú cho du khách, chuyển hóa dòng người thành dòng tiền. Khi ấy, các chủ sở hữu căn hộ The Fest sẽ là nhóm hưởng lợi đầu tiên”, đại diện Sun Property chia sẻ.