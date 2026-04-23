Hé lộ kế hoạch mở mới trung tâm thương mại của Vincom

Sáng 23/4, Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội.

Năm 2027 sẽ mở mới 1-2 trung tâm thương mại

Tại phần thảo luận, một cổ đông đặt câu hỏi về tiêu chí, kế hoạch lựa chọn, mở mới các trung tâm thương mại (TTTM) của Vincom Retail, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu đô thị của Vinhomes có vị trí xa trung tâm.

Trả lời, ông Trần Hồng Dương, Giám đốc Đầu tư Vincom Retail, cho biết doanh nghiệp có lợi thế là song hành cùng hệ sinh thái của Vingroup nên có thể phát triển quỹ đất ở các khu vực mới khi quỹ đất trung tâm đã cạn kiệt hoặc giá quá cao.

“Chúng tôi đang sở hữu 1,9 triệu m2 diện tích sàn, tương lai phát triển thêm 1,6 triệu m2 nữa, tức sau 2030 có thể lên 3,5 triệu m2 diện tích sàn”, ông Dương nói.

Về việc lựa chọn mở mới, theo lãnh đạo doanh nghiệp, đầu tiên phải xét về quy mô, thứ hai là hiệu quả. Vincom Retail hiện sở hữu khoảng 90 TTTM trên cả nước nên chi phí được tối ưu. Với mô hình kinh doanh như vậy, doanh thu tăng lên thì tỷ suất lợi nhuận sẽ tốt.

Về thời gian, TTTM bên ngoài trung tâm sẽ mất thời gian hơn. Tuy nhiên, năm qua, pháp lý về dự án đã được đẩy nhanh phê duyệt.

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở Vincom Plaza Đan Phượng với diện tích khoảng 25.000m2. Năm 2027, dự kiến mở thêm 1 đến 2 TTTM. Năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông (như tuyến đường sắt trên cao tuyến Cần Giờ) bắt đầu thành hình.

Bổ sung thêm, Tổng giám đốc Vincom Retail bà Phạm Thị Thu Hiền thông tin doanh nghiệp đang có hơn 1.000 khách thuê đồng hành trên toàn chuỗi.

“Thị trường Việt Nam đang là điểm đến bán lẻ mạnh mẽ nhất, nên nhu cầu mở rộng của khách thuê rất lớn. Minh chứng là năm 2025, khi chúng tôi khai trương các trung tâm ở Vũ Yên hay Ocean City - dù khá xa trung tâm - nhưng tỷ lệ lấp đầy tại Royal Island đạt 100% và Ocean City đạt 95,6%. Chúng tôi rất tự tin rằng bất cứ khi nào mở trung tâm ở khu ven, lòng tin của khách thuê sẽ là động lực phát triển”, bà Hiền nói.

Trong ngắn hạn 2026-2027, để giữ đà tăng trưởng, bà Trần Mai Hoa, Chủ tịch HĐQT, cho biết sẽ tập trung vào tối ưu hóa các TTTM hiện nay. Bên cạnh đó, vẫn có cơ hội tăng trưởng doanh thu khi tăng tỷ lệ lấp đầy (hiện là 88%), tức dư địa còn khoảng 12%.

Bên cạnh đó, công ty có thêm trụ cột kinh doanh là Vincom Collection, đây là mô hình quản lý các khu phố thương mại (shophouse). Dù tỷ trọng hiện chưa cao nhưng bà Hoa đánh giá rất tiềm năng, giống như các khu phố sầm uất tại Nhật Bản, Paris hay London.

“Doanh thu ngoài cốt lõi, chúng tôi đang tối ưu hóa việc cho thuê quảng cáo, khai thác mặt tiền, diện tích hầm, thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh của TTTM để giữ tốc độ tăng trưởng”, bà Hoa nói.

Dành hơn 2.000 tỷ đồng chia cổ tức

Vincom Retail đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 10.132 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Trong đó, mảng cho thuê và dịch vụ liên quan tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với doanh thu dự kiến 9.719 tỷ đồng, tăng 14%.

Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản được kỳ vọng đạt khoảng 413 tỷ đồng, tăng mạnh 143% so với năm 2025. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.375 tỷ đồng, cao hơn 15% so với năm trước.

Vincom Retail cho biết các chỉ tiêu tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở loại trừ các yếu tố bất thường trong năm 2025, bao gồm kết quả kinh doanh của trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, khoản lãi từ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và một số khoản thu nhập khác trong năm 2025 có bản chất không lặp lại, để so sánh tương đồng.

Kế hoạch năm 2026 được đưa ra dựa trên kỳ vọng hoạt động cốt lõi tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Trong đó, mảng cho thuê vẫn là nguồn thu chính, được hỗ trợ bởi việc nâng cao hiệu quả vận hành tại các trung tâm thương mại hiện hữu, cải thiện cơ cấu ngành hàng và khách thuê, tăng tỷ lệ lấp đầy, đồng thời tối ưu hóa mặt bằng giá thuê theo từng vị trí.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kỳ vọng lưu lượng khách và sức mua tại các trung tâm thương mại sẽ tiếp tục cải thiện. Trong năm nay, Vincom Retail dự kiến đưa vào vận hành trung tâm thương mại Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) với diện tích sàn khoảng 25.000m2.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) tức tổng giá trị khoảng 2.272 tỷ đồng.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến ngày 31/12/2025. Tính tới cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất là 27.040 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, phần lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.