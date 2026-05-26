Golden Crown Hai Phong ra mắt tầng căn hộ mẫu trên cao với tầm nhìn đắt giá

Golden Crown Hai Phong ra mắt tầng căn hộ mẫu (Ảnh: DOJILAND).

Hơn 200 khách hàng tham dự và trải nghiệm sự kiện ra mắt tầng mẫu tại tầng 18A Golden Crown Hai Phong. Đây không chỉ là dấu ấn ấn tượng thể hiện tâm huyết và tầm vóc của đơn vị phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu Việt Nam mà còn khẳng định tham vọng của DOJILAND trong việc kiến tạo một biểu tượng sống mới dành cho giới tinh hoa đất Cảng.

Không gian sống đẳng cấp với tầm view đắt giá

Điểm khác biệt của sự kiện lần này không chỉ nằm ở việc tham quan căn hộ mẫu, mà còn ở trải nghiệm thực tế trên công trình đang hoàn thiện. Thay vì chỉ quan sát qua sa bàn hay hình ảnh phối cảnh, khách hàng được trực tiếp cảm nhận chiều cao tầng, tầm nhìn thực tế, ánh sáng tự nhiên và không gian sống tại dự án.

DOJILAND đã giới thiệu đến thị trường một bộ sưu tập gồm các căn Lux 2.5PN (phòng ngủ); 2PN+1; căn Dual key; căn hộ Grand 3PN; và căn Panorama 3.5PN. Sự đầu tư quy mô này không chỉ giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về không gian sống tương lai, những tầm view đắt giá, mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế từng phong cách thiết kế, công năng sử dụng cũng như cảm nhận rõ nét chất sống mà dự án hướng tới.

Ngay từ những bước chân đầu tiên tại tầng mẫu, khách tham quan đã có thể cảm nhận rõ không gian đậm chất “Bespoke Luxury” - nơi nghệ thuật chế tác kim hoàn giao thoa cùng kiến trúc và nội thất đỉnh cao. Toàn bộ không gian được thiết kế đồng bộ theo cảm hứng từ dòng sản phẩm kim địa ốc thượng lưu đã làm nên tên tuổi của DOJILAND trên thị trường.

Khách hàng ấn tượng khi được tham quan, trải nghiệm các căn hộ tại tầng mẫu Golden Crown Hai Phong (Ảnh: DOJILAND).

Từ tầng căn hộ mẫu, nhiều khách hàng ấn tượng với không gian sống đề cao trải nghiệm cá nhân hoá và cảm nhận lợi thế tầm nhìn rộng mở mà dự án sở hữu. Ở độ cao lý tưởng, không gian mở ra toàn cảnh đô thị trung tâm sôi động, đồng thời vẫn giữ được cảm giác riêng tư và thoáng đạt - yếu tố ngày càng được giới khách hàng cao cấp ưu tiên khi lựa chọn nơi sinh sống

Khẳng định vị thế của bất động sản hạng sang

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế lộng lẫy, tầng mẫu Golden Crown Hai Phong còn cho thấy sự đầu tư công phu của DOJILAND trong việc kiến tạo một chuẩn sống vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường của thị trường.

Từ sảnh thang máy chính rộng khoảng 112m², dự án gây ấn tượng với tông màu vàng ánh kim sang trọng và đẳng cấp. Khu vực sảnh được bố trí 12 thang máy dành cho cư dân cùng 3 thang máy phòng cháy chữa cháy tại mỗi cánh, sử dụng thương hiệu KONE có tải trọng lớn, vận hành êm ái và tốc độ cao, chỉ mất khoảng 1 giây cho mỗi tầng di chuyển. Hành lang được thiết kế thông thoáng, tích hợp điều hòa không khí hiện đại.

Giữa các lối đi bố trí cửa kính chống cháy dày 14mm nhằm tăng cường an toàn cho cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn trang bị hệ thống lọc không khí nhập khẩu từ các quốc gia G7, kết hợp hệ thống cấp gió tươi sử dụng đèn UV có khả năng loại bỏ vi khuẩn, virus và nấm mốc hiệu quả.

Những tiêu chuẩn đầu tư đồng bộ này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn kiến tạo một hệ sinh thái sống an toàn, riêng tư và chuẩn mực dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Không gian sống sang trọng, tinh tế và thời thượng tại Golden Crown Hai Phong (Ảnh: DOJILAND).

Điểm đáng giá của Golden Crown Hai Phong còn nằm ở cách tối ưu không gian sống, đề cao sự tiện nghi, linh hoạt và tính cá nhân hóa trong từng trải nghiệm sống.

Mỗi phòng chức năng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa công năng sử dụng, ánh sáng tự nhiên, khả năng lưu thông không khí và tính riêng tư cho từng thành viên trong gia đình. Đây cũng là yếu tố cho thấy sự khác biệt giữa một dự án cao cấp thông thường với một sản phẩm bất động sản hạng sang.

DOJILAND còn thể hiện sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ khi lựa chọn hệ thiết bị và vật liệu hoàn thiện đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Philips, Hafele, Teka, Bosch…

Tiêu chuẩn bàn giao đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới (Ảnh: DOJILAND).

“Mỗi căn hộ dù có thiết kế và diện tích khác nhau, nhưng đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp nhờ vào thiết kế tinh tế và các vật liệu cao cấp trong từng chi tiết. DOJILAND đã biến không gian sống giữa trung tâm thành phố thành một resort trên cao với những trải nghiệm tận hưởng khác biệt”, chị Quỳnh Nguyễn, một khách hàng chia sẻ sau khi tham quan tầng mẫu.

Bằng những trải nghiệm chân thực cùng hàng loạt giá trị vượt chuẩn được tái hiện ngay tại tầng mẫu, Golden Crown Hai Phong không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khách hàng và giới đầu tư mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những dự án nổi bật trong phân khúc bất động sản hạng sang tại Hải Phòng hiện nay.

