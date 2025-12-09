Gỗ An Cường gia nhập thị trường bất động sản với dự án The Win City

Dự án do liên danh chủ đầu tư Gỗ An Cường - Công ty Central - Thắng Lợi Homes (công ty con của Thắng Lợi Group) đầu tư và phát triển.

Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường chia sẻ tại sự kiện ra mắt dự án The Win City với vai trò chủ đầu tư (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Dưới đây là những chia sẻ của ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes về những tâm huyết của ông và công ty dành cho dự án đầu tay - The Win City.

Điều gì khiến Gỗ An Cường - một doanh nghiệp vốn có thế mạnh về gỗ công nghiệp quyết định tham gia đầu tư bất động sản?

- Nói thật là tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực bất động sản. Gỗ là nghề của tôi, là thứ tôi dành hơn 30 năm gây dựng để đưa An Cường trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Hơn ba thập kỷ vươn mình, ở thời điểm hiện tại thương hiệu chúng tôi được định giá 1.500 tỷ đồng, vốn hóa thị trường khoảng 6.000 tỷ đồng và đang đầu tư thêm hai nhà máy lớn ở miền Bắc và Bình Phước với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng.

Chúng tôi chưa từng đánh đổi thương hiệu đã gây dựng để làm điều gì không xứng đáng. Vì vậy, tôi rất cẩn trọng khi đặt thương hiệu Gỗ An Cường vào bất cứ lĩnh vực nào khác.

Cơ duyên đến rất bất ngờ, tôi gặp những người bạn, doanh nghiệp cùng “tâm - tầm - trí” trong triết lý phát triển sản phẩm, quy hoạch bài bản, bền vững, hướng đến cộng đồng - một triệu tổ ấm. Những tập giá trị cùng nhau, tạo ra sản phẩm tốt, chất lượng phục vụ khách hàng.

Gỗ An Cường - Nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực; Công ty Cổ phần Xây dựng Central - Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam; Tập đoàn Thắng Lợi - Nhà phát triển bất động sản bền vững với triết lý “Phụng sự cho một triệu tổ ấm”.

Mỗi doanh nghiệp đều là thương hiệu uy tín, thành thục và chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi quyết định cùng nhau làm bất động sản để tạo nên những dự án tốt thật sự với giá thành được tối ưu đến từ lợi thế ngành nghề hoạt động.

Việc tối ưu đến từ hoạt động ngành nghề được thể hiện như thế nào trong dự án đầu tay của bộ ba thương hiệu?

- Nói bộ 3 cũng đúng mà cũng chưa đúng. Vì ngoài liên danh Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes, dự án còn có lợi thế khi có thêm cổ đông là Tập đoàn Hải Sơn - hiện là cổ đông lớn nhất của Thắng Lợi Group. Hải Sơn là tập đoàn lớn sở hữu quỹ đất sạch và tiềm lực tài chính mạnh cũng là một nhân tố quan trọng giúp liên kết trở nên vững vàng và dự án triển khai bền vững.

Thời tôi đi học bên Đức, người Đức hay có câu “Cheap is no good - Good is no cheap” - Tức cái gì rẻ thì không tốt, tốt thì không rẻ. Chúng tôi (cả An Cường và Central) đều là những công ty hạng A tại Việt Nam, chúng tôi không đánh đổi thương hiệu để làm dự án không thật sự ý nghĩa và xứng đáng.

Liên danh các doanh nghiệp cùng phát triển dự án The Win City. Từ trái sang ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Central - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes, ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group, ông Nguyễn Thanh Quyền - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Thắng Lợi Group, ông Trịnh Thế Sơn - Phó tổng giám đốc Hải Sơn - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group.

Chất lượng của các thương hiệu, sản phẩm định danh trên thị trường là minh chứng về chất lượng. Còn về giá, chúng tôi không bán rẻ - nhưng giá hợp lý, được tối ưu từ năng lực triển khai, thi công, quản lý vận hành của hệ thống. Chẳng hạn như An Cường, một năm làm 1.500 - 2.000 tỷ đồng thi công nội thất cho các dự án bất động sản lớn. Các sản phẩm nội thất Gỗ An Cường được chúng tôi đưa vào dự án The Win City.

Vậy dự án đầu tay The Win City có gì khác biệt so với dự án khác trên thị trường?

- Khác biệt là có các thương hiệu lớn tham gia với vai trò chủ đầu tư và thực hiện từng mảng chuyên môn như tôi đã chia sẻ. Phát triển dự án và xây dựng là Thắng Lợi Group và Central; An Cường đảm bảo làm nội thất cho dự án đạt chuẩn tốt, chuẩn cao nhất - đúng như cách mà thương hiệu Gỗ An Cường đã làm suốt nhiều năm qua. Mỗi một doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình - đó là cách chúng tôi tạo ra sản phẩm giá trị.

The Win City - được định vị căn hộ cao cấp, dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thật (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Chúng tôi đã mua quỹ đất này từ rất sớm với mức giá hợp lý. Vị trí nằm ngay trục kết nối của Vành Đai 3 và cao tốc TPHCM - Trung Lương, là khu vực có biên độ phát triển lớn trong tương lai gần. Đó là TPHCM mở rộng: sầm uất khi gần khu công nghiệp, nhiều chuyên gia, người lao động đang có nhu cầu ở.