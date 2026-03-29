Dự án Harmonie ở Đông Bắc TPHCM được đón nhận tích cực

Harmonie thu hút người dân TPHCM, khu vực Đông Nam Bộ, phía Bắc

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị, Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng cho biết, một tuần nay, khi biết tin khai trương nhà mẫu dự án Harmonie ngay tại công trường của dự án vào 28/3, nhiều khách hàng từ TPHCM, Bình Phước, Đà Lạt, các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…) đến khảo sát, nắm bắt tổng thể, từ vị trí, quy hoạch, thiết kế, tiện ích, vận hành, đến triển vọng an cư và đầu tư.

“Dự án được đón nhận tích cực. Khi tham quan khu nhà mẫu, gồm căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, mọi người chia sẻ sự hài lòng, đánh giá cao chất lượng cao cấp bên trong căn hộ, lại có giá bán vừa tầm, trung bình từ 50 triệu đồng/m2”, ông Bùi Duy Toàn cho biết.

Buổi khai trương nhà mẫu thu hút nhiều người dân ở TPHCM, khu vực Đông Nam Bộ, phía Bắc (Ảnh: CĐT).

Có mặt từ sáng sớm 28/3, anh Thanh Tùng (phường Bình Thạnh, TPHCM) đưa vợ và 2 con trai đến trải nghiệm nhà mẫu để hình dung rõ hơn về không gian sống của gia đình sau này.

Anh đã mua căn 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m2. Điều anh thích nhất là cách bố trí giúp căn hộ thông thoáng, mỗi phòng đều đón gió, ánh sáng, lô gia rộng rãi, khu bếp gọn gàng, 2 nhà vệ sinh đủ tiện nghi, vật liệu của thương hiệu uy tín. Tổng thể ngôi nhà sáng, sang trọng, gọn, bố trí tối ưu. Được nghe giới thiệu về các tiện ích khối đế (siêu thị, trường học, cửa hàng dịch vụ F&B…), vợ anh ưng ý, khi mọi thứ đều trong nội khu, tiết kiệm thời gian di chuyển.

“Hai đứa con (1 bé 5 tuổi, 1 bé 7 tuổi), khi nghe ba mẹ nói sẽ có hồ bơi, khu vui chơi, thư viện, công viên, đã rất háo hức mong chờ ngày được chuyển đến đây”, anh Tùng kể.

Dự án gồm 5 tòa, 32-34 tầng. 5 tòa tháp được đẩy sát biên đất để mở ra "Thung lũng xanh" tại trung tâm. Thiết kế này đóng vai trò "lá phổi xanh", bảo vệ cư dân khỏi khói bụi, tiếng ồn, tái tạo nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày (Ảnh: CĐT).

Cơ cấu căn hộ của Phú Mỹ Hưng Harmonie chủ yếu là loại 2 phòng ngủ (66-74m²), chiếm 69% tổng số căn; 1 phòng ngủ (39-42m²) chiếm 18%, còn lại là 3 phòng ngủ, Ground House (tầng trệt) và căn hộ Garden (sân vườn mini).

“Nhờ sắp xếp tối ưu, nên căn 1 phòng ngủ có diện tích khoảng 40m2, nhưng tổng thể vẫn thông thoáng, tiện nghi”, anh Minh Hải, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết, khi tham quan căn hộ mẫu sáng 28/3. Anh mua căn 1 phòng ngủ vì giá vừa tầm, phù hợp với người trẻ, phù hợp để ở và cũng dễ cho thuê.

Bên trong căn hộ mẫu 2 phòng ngủ (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng phát triển tại khu vực Đông Bắc TPHCM, hướng đến nhóm khách hàng trẻ ở Bình Dương (cũ), giới chuyên gia làm việc ở các khu công nghiệp.

Để bố trí tiện ích phù hợp với đa dạng đối tượng, chủ đầu tư thiết kế mô hình đa tầng, đa lớp như resort nghỉ dưỡng tại gia, khu vực khối đế có 23 căn shop thương mại (đủ loại hình mua sắm, giải trí), siêu thị, cơ sở giáo dục. Tất cả được quy hoạch trong khu “compound” (khép kín) an ninh, yên tĩnh.

“Khi cần thư giãn, cư dân có thể dạo bước trên những cung đường rợp bóng cây xanh, hoặc trải nghiệm đường dạo bộ trên không ở tầng 4. Nếu muốn yên tĩnh, có thể lên tầng 14 - hoàn toàn không bố trí gì, dành riêng cho việc tận hưởng khí trời, lắng đọng cảm xúc. Các bạn trẻ năng động có thể rèn sức khỏe ở phòng gym, yoga, hồ bơi, phòng xông hơi. Khu vực tổ chức những bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời giúp gia đình, hàng xóm thêm gắn kết”, ông Bùi Duy Toàn cho biết.

Phối cảnh dự án. Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án hiếm hoi thuộc “phân khúc dễ mua” được Phú Mỹ Hưng phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây (Ảnh: CĐT).

Harmonie đóng góp gì cho khu vực Đông Bắc TPHCM?

Tại mỗi vùng đất, chủ đầu tư không chỉ kiến tạo không gian sống theo chuẩn Phú Mỹ Hưng, mà còn kỳ vọng để lại giá trị nhất định cho địa phương. Với Harmonie, chủ đầu tư mong muốn là cầu nối kích hoạt khu vực đầy tiềm năng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương (cũ), nay là phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Dự án tọa lạc ngay lõi Đô thị Khoa học Công nghệ - Bắc TPHCM, liền kề Khu công nghệ số tập trung, kết nối thuận lợi với các trục giao thông chiến lược trong tương lai như metro, cao tốc. Từ dự án, mất chục phút để tiếp cận khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2. Khu vực này thu hút hàng chục nghìn chuyên gia trong và ngoài nước - những người có nhu cầu về một không gian sống chất lượng, an toàn và chuẩn mực, nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ. Harmonie sẽ giải quyết bài toán đó.

“Người dân ở khu vực Bình Dương tận hưởng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng như tại khu Nam Sài Gòn. Đó là không gian xanh, đầy đủ tiện ích, được thiết kế theo hướng nghỉ dưỡng tại gia, giúp cư dân tràn đầy năng lượng khi sinh sống tại đây, từ quý IV/2028”, ông Bùi Duy Toàn chia sẻ.

Không gian bên trong căn hộ mẫu 3 phòng ngủ (Ảnh: CĐT).

Ngoài chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi, chủ đầu tư dành sự ưu tiên cho người mua là cư dân, doanh nghiệp tại Bình Dương. Các giao dịch thành công trong ngày mở bán đợt 2 vào tháng 4 cũng sẽ được áp dụng chiết khấu 1%. Đợt 1 mở bán vào ngày 14/3, đã đạt tỷ lệ tiêu thụ gần 100%.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, chất lượng bàn giao, người mua nhà rất quan tâm đến pháp lý. Chủ đầu tư cho biết, Phú Mỹ Hưng lấy lợi ích cư dân làm trung tâm trong mọi quy hoạch, thiết kế. Tiến độ xây dựng luôn đảm bảo, hơn 30 năm qua, chưa dự án nào bàn giao trễ. Tất cả dự án đưa ra thị trường đều hoàn chỉnh pháp lý.

“Đó cũng là lý do, đối tác phân phối, các ngân hàng lớn tự tin đồng hành cùng chúng tôi giới thiệu dự án này và tạo điều kiện cho vay, để thêm nhiều người có cơ hội an cư ở Harmonie”, ông Bùi Duy Toàn cho biết.

Trong khuôn khổ buổi khai trương nhà mẫu đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng với các ngân hàng nhằm triển khai chương trình vay ưu đãi (Ảnh: CĐT).

Hành trình nhân rộng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đã đến với Hồng Hạc City tại Bắc Ninh, Phú Hưng Khang tại Phú Thọ, Sen Việt ở Đồng Nai, Harmonie ở Đông Bắc TPHCM và sắp tới sẽ hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.