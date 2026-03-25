Dự án Greenluxy Home mở bán căn hộ

Sau thời gian ra mắt ấn tượng, đây là thời điểm để cư dân phía Nam Cần Thơ hiện thực hóa ngôi nhà trong mơ với chính sách hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng lớn cùng loạt ưu đãi trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, Nam Cần Thơ (quận Cái Răng cũ) khẳng định vị thế là khu vực thu hút dân cư mới hàng đầu nhờ lợi thế cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh thành và sở hữu những cung đường kết nối huyết mạch.

Giữa làn sóng phát triển đó, dự án An Phú Eco City nổi lên như một hình mẫu đô thị xanh đa tiện ích, tiệm cận với chuẩn mực của các khu đô thị cao cấp. Nằm tại vị trí trung tâm của khu đô thị, Greenluxy Home là dòng căn hộ cao cấp, không chỉ mang đến không gian an cư mà còn là lời tuyên ngôn về phong cách sống tinh hoa dành riêng cho thế hệ biết tận hưởng.

Mỗi không gian tại Greenluxy Home là sự kết tinh giữa thiết kế vượt trội và những tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe. Dự án tạo nên sự khác biệt bằng việc sử dụng vật liệu cao cấp như đá Travertine tự nhiên và đá Mosaic ngọc trai tinh xảo vốn chỉ xuất hiện ở những resort hạng sang.

Từng đường nét và mảng sáng được chăm chút tỉ mỉ, biến mỗi căn hộ thành một tác phẩm nghệ thuật, giúp chủ nhân “chạm mở chuẩn sống hạng sang của các đô thị hàng đầu” ngay tại Tây Đô.

Sự tinh tế còn đến từ thiết kế thông minh khi 100% phòng ngủ đều đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, kết hợp cùng hệ thống Skygarden phủ xanh tầm nhìn từ mọi cao độ. Nội thất được tối ưu hóa bằng các vật liệu cao cấp như sàn gỗ SPC chống cháy, gạch kháng khuẩn và các ô văng thư giãn phong cách Nhật Bản tinh tế. Các căn hộ cao cấp còn sở hữu phòng giặt phơi tách biệt, mang lại sự tiện nghi và riêng tư cho những gia chủ.

Hơn cả một căn nhà, Greenluxy Home mang đến một bản hòa ca giữa tiện ích hiện đại và thiên nhiên thuần khiết với tầm nhìn hướng ra khu vườn Miracle Garden rực rỡ sắc hoa. Từ ban công riêng, cư dân có thể phóng tầm mắt qua thảm xanh bạt ngàn để cảm nhận nhịp thở của thành phố trong ánh bình minh hay vẻ yên bình lúc hoàng hôn. Một hành trình sống đong đầy niềm kiêu hãnh và trải nghiệm đỉnh cao đang chờ đón những chủ nhân tương lai tại Nam Cần Thơ.

Chủ đầu tư cho hay, tòa căn hộ cao cấp hiện đã sẵn sàng cho việc ký hợp đồng mua bán. Dự án được quy hoạch bài bản trên quỹ đất 2.238m² với mật độ xây dựng 54,1%, bao gồm tòa tháp cao 15 tầng với tổng cộng 192 căn hộ, diện tích linh hoạt từ 48,11m² đến 167,63m², là lựa chọn cho các gia đình nhiều thế hệ.

Căn hộ mẫu của dự án (Ảnh: An Phú Eco City).

Hệ thống Sky Garden kết hợp ban công mở rộng mang đến không gian sống cảm hứng, nơi cư dân chỉ cần chạm tay là có thể “mở cửa là nắng, bước ra là vườn”. Mặt đứng công trình được nghiên cứu chuyên sâu giúp tối ưu khả năng che nắng và thông gió tự nhiên, tạo nên không gian sống điều hòa lý tưởng, thích nghi với đặc trưng khí hậu miền Tây.

Bên cạnh đó, cư dân còn làm chủ hệ sinh thái thành phố triệu niềm vui với hơn 30 hạng mục tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, từ sảnh lounge sang trọng, công viên bốn mùa rộng 4.450m², khu thương mại sầm uất đến trường mầm non nội khu và các khu vui chơi sáng tạo, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sống năng động, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ chăm sóc sức khỏe đến giải trí thượng lưu.

Để hiện thực hóa ước mơ sở hữu tổ ấm tinh hoa này, chủ đầu tư công bố các chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính ưu việt áp dụng trong giai đoạn đầu ra mắt.

Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ của dự án (Ảnh: An Phú Eco City).

Chương trình “Năm mới thăng hoa, đón nhà đầm ấm” với sự đồng hành của ngân hàng VietinBank và PvcomBank giúp khách hàng có thể tiếp cận giải pháp tài chính tối ưu qua chính sách hỗ trợ lãi suất 0% đến hết 31/12/2027, hạn mức vay lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán và ân hạn nợ gốc tới 24 tháng.

Chính sách không chỉ giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu mà còn mở rộng cánh cửa sở hữu tổ ấm cho các gia đình trẻ tại Cần Thơ.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho dự án, đại diện chủ đầu tư bày tỏ: “Với Greenluxy Home, chúng tôi không chỉ xây dựng những bức tường, mà đang kiến tạo một chuẩn sống mới đẳng cấp nhưng bền vững cho khu vực phía Nam thành phố. Việc kết hợp các chính sách hỗ trợ tài chính dài hạn ngay thời điểm ra mắt chính là lời cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng khách hàng, biến ước mơ về một không gian sống sang trọng, xanh mát và đầy đủ tiện nghi trở thành hiện thực một cách dễ dàng hơn”.

Hành trình trải nghiệm chất sống đỉnh cao tại Greenluxy Home tiếp tục được cập nhật qua các hoạt động kết nối khách hàng và tham quan thực tế. Những hình ảnh chân thực về tiến độ xây dựng cùng chi tiết thiết kế căn hộ hiện đã được công bố, sẵn sàng chào đón những chủ nhân tương lai đến khám phá và cảm nhận.