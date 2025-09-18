Đô thị thương mại The 826 EC: Điểm đến giải trí - an cư tại Nam Sài Gòn
(Dân trí) - Với chiến lược phát triển đồng bộ từ hạ tầng đến các hoạt động cộng đồng, đô thị thương mại The 826 EC đang vươn lên khẳng định vị thế điểm đến thương mại - giải trí - an cư hàng đầu tại Nam Sài Gòn.
Định vị tâm điểm an cư - giải trí hàng đầu khu Nam
Ngày 13/9, khu Nam TPHCM nhộn nhịp hơn với đêm tiệc trung thu “Lân sư rồng thịnh hội” quy mô lớn bậc nhất khu vực.
Từ gian hàng ẩm thực, workshop (thảo luận) sáng tạo, âm vang khai hội, màn trình diễn Tứ Lân độc đáo hay các hoạt động vui chơi không chỉ tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn truyền đi thông điệp của một cộng đồng văn minh đầy sức sống và gắn kết.
Dự án The 826 EC không chỉ có một sự kiện “Lân sư rồng thịnh hội”. Các hoạt động giải trí hướng đến cộng đồng như Youth Carnival, Weekend Wonderland, thả diều nghệ thuật, rạp chiếu phim ngoài trời... liên tục được tổ chức. Từ đó đưa The 826 EC thành điểm hẹn giải trí mới của khu Nam, nơi người dân tìm đến không chỉ để trải nghiệm mà còn để gắn bó lâu dài.
Đô thị thương mại The 826 EC nằm tại trung tâm trục phát triển sôi động khu Nam, liền kề các đại đô thị như T&T City Millennia (267ha) và sắp tới là Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.090ha). Đồng thời, dự án được bao quanh bởi các khu dân cư đông đúc, giáp ranh Nhà Bè và quận 7 (cũ) - nơi có mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhờ cộng đồng dân cư hiện hữu, mỗi sự kiện tại The 826 EC đều lan tỏa, đưa nơi đây trở thành thỏi nam châm mới của Nam Sài Gòn.
Với thiết kế bàn cờ thông thương, dự án mở ra tiềm năng cho an cư kết hợp kinh doanh. Các lễ hội và dòng khách liên tục đổ về thể hiện cho vị thế thuận lợi, đồng thời tạo vòng xoay giá trị khép kín: cư dân có nguồn khách ổn định để kinh doanh, còn sự sầm uất thương mại, góp phần củng cố sức hút của toàn dự án.
Sổ đỏ trong tay: Lợi thế vượt trội
Điểm khác biệt của The 826 EC so với nhiều dự án trong khu vực là có sổ đỏ có sẵn. Cư dân không phải chờ đợi mà được sở hữu giá trị thực: có thể xây nhà cho thuê hoặc mở cửa hàng.
Đô thị tạo ra vòng tuần hoàn kinh tế tại chỗ khi cư dân về sinh sống, mang theo nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, cộng hưởng với các sự kiện và lễ hội thu hút dòng khách từ bên ngoài, nhờ đó shophouse có thể mang về doanh thu ổn định, hứa hẹn có tỷ lệ lấp đầy cao và giảm thiểu rủi ro bỏ trống. Điều này không chỉ bảo đảm dòng tiền cho chủ sở hữu mà còn khẳng định The 826 EC là một khu đô thị thương mại vận hành thực sự.
Nhờ ưu điểm đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại trong khu vực, đô thị thương mại The 826 EC mang đến giải pháp nhẹ gánh khi với tổng giá sản phẩm từ 2,6 tỷ/nền. Thanh toán đợt 1 từ 20%, phần còn lại được ngân hàng cho vay đến 70% trong 30 năm, thanh toán kéo dãn 18 tháng, miễn lãi 15 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng.
Đô thị thương mại The 826 EC được đánh giá cao khi bao bọc bởi hệ thống giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4, liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thông qua tuyến này kết nối thẳng tới sân bay Quốc tế Long Thành từ 20 phút. Bán kính 3-15 phút kết nối khu đô thị cảng quốc tế Hiệp Phước, KCN Long Hậu, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu Đông Nam Á - Phú Mỹ Hưng. Hưởng lợi từ bộ tứ gồm cảng - sân bay - công nghiệp - tài chính, dự án The 826 EC hứa hẹn bứt tốc, trở thành tâm điểm đầu tư - an cư hàng đầu tại Nam Sài Gòn.