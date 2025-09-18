Đô thị thương mại The 826 EC: Điểm đến giải trí - an cư tại Nam Sài Gòn

Các hoạt động vui chơi giải trí tại đô thị thương mại The 826 EC thu hút hàng nghìn cư dân tham dự (Ảnh: CĐT).

Định vị tâm điểm an cư - giải trí hàng đầu khu Nam

Ngày 13/9, khu Nam TPHCM nhộn nhịp hơn với đêm tiệc trung thu “Lân sư rồng thịnh hội” quy mô lớn bậc nhất khu vực.

Chuỗi hoạt động xuyên suốt từ chiều đến đêm khuya đã thu hút hàng nghìn cư dân và du khách đổ về từ khắp nơi, đặc biệt tại khu vực quận 7 - Nhà Bè - Cần Giuộc (cũ) (Ảnh: CĐT).

Từ gian hàng ẩm thực, workshop (thảo luận) sáng tạo, âm vang khai hội, màn trình diễn Tứ Lân độc đáo hay các hoạt động vui chơi không chỉ tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn truyền đi thông điệp của một cộng đồng văn minh đầy sức sống và gắn kết.

Thời gian qua, đô thị thương mại The 826 EC trở thành điểm đến quen thuộc cho các gia đình và thế hệ trẻ vào mỗi dịp cuối tuần (Ảnh: CĐT).

Dự án The 826 EC không chỉ có một sự kiện “Lân sư rồng thịnh hội”. Các hoạt động giải trí hướng đến cộng đồng như Youth Carnival, Weekend Wonderland, thả diều nghệ thuật, rạp chiếu phim ngoài trời... liên tục được tổ chức. Từ đó đưa The 826 EC thành điểm hẹn giải trí mới của khu Nam, nơi người dân tìm đến không chỉ để trải nghiệm mà còn để gắn bó lâu dài.

Theo nguyên lý “buôn có bạn, bán có phường”, đô thị thương mại The 826 EC trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi tụ điểm giải trí - thương mại liền mạch (Ảnh: CĐT).

Đô thị thương mại The 826 EC nằm tại trung tâm trục phát triển sôi động khu Nam, liền kề các đại đô thị như T&T City Millennia (267ha) và sắp tới là Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.090ha). Đồng thời, dự án được bao quanh bởi các khu dân cư đông đúc, giáp ranh Nhà Bè và quận 7 (cũ) - nơi có mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhờ cộng đồng dân cư hiện hữu, mỗi sự kiện tại The 826 EC đều lan tỏa, đưa nơi đây trở thành thỏi nam châm mới của Nam Sài Gòn.

Dự án The 826 EC được quy hoạch như một đô thị thương mại mở, trải dài trên hai trục đường huyết mạch Lê Văn Lương nối dài và Long Hậu (Ảnh: CĐT).

Với thiết kế bàn cờ thông thương, dự án mở ra tiềm năng cho an cư kết hợp kinh doanh. Các lễ hội và dòng khách liên tục đổ về thể hiện cho vị thế thuận lợi, đồng thời tạo vòng xoay giá trị khép kín: cư dân có nguồn khách ổn định để kinh doanh, còn sự sầm uất thương mại, góp phần củng cố sức hút của toàn dự án.

Sổ đỏ trong tay: Lợi thế vượt trội

Điểm khác biệt của The 826 EC so với nhiều dự án trong khu vực là có sổ đỏ có sẵn. Cư dân không phải chờ đợi mà được sở hữu giá trị thực: có thể xây nhà cho thuê hoặc mở cửa hàng.

Đô thị tạo ra vòng tuần hoàn kinh tế tại chỗ khi cư dân về sinh sống, mang theo nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, cộng hưởng với các sự kiện và lễ hội thu hút dòng khách từ bên ngoài, nhờ đó shophouse có thể mang về doanh thu ổn định, hứa hẹn có tỷ lệ lấp đầy cao và giảm thiểu rủi ro bỏ trống. Điều này không chỉ bảo đảm dòng tiền cho chủ sở hữu mà còn khẳng định The 826 EC là một khu đô thị thương mại vận hành thực sự.

Đô thị thương mại The 826 EC cung cấp ra thị trường 760 nền nhà phố với diện tích từ 80m² - 120m², đã ra sổ đỏ từng nền (Ảnh: CĐT).

Nhờ ưu điểm đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại trong khu vực, đô thị thương mại The 826 EC mang đến giải pháp nhẹ gánh khi với tổng giá sản phẩm từ 2,6 tỷ/nền. Thanh toán đợt 1 từ 20%, phần còn lại được ngân hàng cho vay đến 70% trong 30 năm, thanh toán kéo dãn 18 tháng, miễn lãi 15 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Nằm ngay cửa ngõ kết nối TPHCM với đô thị vệ tinh phía Nam, đô thị thương mại The 826 EC đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng khu vực (Ảnh: CĐT).

Đô thị thương mại The 826 EC được đánh giá cao khi bao bọc bởi hệ thống giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4, liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thông qua tuyến này kết nối thẳng tới sân bay Quốc tế Long Thành từ 20 phút. Bán kính 3-15 phút kết nối khu đô thị cảng quốc tế Hiệp Phước, KCN Long Hậu, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu Đông Nam Á - Phú Mỹ Hưng. Hưởng lợi từ bộ tứ gồm cảng - sân bay - công nghiệp - tài chính, dự án The 826 EC hứa hẹn bứt tốc, trở thành tâm điểm đầu tư - an cư hàng đầu tại Nam Sài Gòn.