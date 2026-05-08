Diện mạo mới của TPHCM từ những đô thị trên 1.000ha

Chiến lược đô thị đa cực

Mô hình đô thị đa cực hình thành những cuộc đại dịch chuyển kinh tế nhằm “giải vây” cho lõi nội đô và đánh thức những vùng vệ tinh đầy tiềm năng. Trong bối cảnh đó, hai siêu đô thị với quy mô trên 1.000ha của Vinhomes là Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Sài Gòn Park đóng vai trò dẫn dắt chiến lược này.

Nhìn nhận về xu hướng trên, PGS. TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng - Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cho biết: “Sự bùng nổ dân số cơ học tại các đô thị hạt nhân như Hà Nội và TPHCM tạo nên một áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông vốn đã lỗi thời.

Tình trạng ùn tắc kéo dài, ô nhiễm môi trường và sự đứt gãy trong kết nối không gian đang trở thành những rào cản kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, khái niệm ‘siêu đô thị thế hệ mới’ - mô hình đa cực xuất hiện như một lời giải”.

Vinhomes Sài Gòn Park gây chú ý trên thị trường bất động sản Tây Bắc TPHCM (Ảnh: CĐT).

Khu vực Tây Bắc, với trọng tâm là Hóc Môn, từ lâu được ví như một “vùng đệm” bị lãng quên trong tiến trình đô thị hóa của TPHCM, một phần do hạ tầng kém phát triển. Sự xuất hiện của siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park trở thành cú hích chiến lược, xác lập lại vị thế cửa ngõ kết nối liên vùng.

Nằm trên trục hành lang kinh tế xuyên Á nối TPHCM với Tây Ninh và mở cánh cửa sang Campuchia, siêu đô thị là “điểm tụ” của dòng chảy logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Ở cực đối trọng phía Đông Nam, Vinhomes Green Paradise là hiện thân của khát vọng thế kỷ: đưa TPHCM tiến ra biển Đông. Siêu đô thị ESG++ là mắt xích chiến lược trong định hướng xoay trục kinh tế hướng biển với các ngành du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ và dịch vụ hàng hải quốc tế hội tụ.

Siêu đô thị là sự cộng hưởng giữa bảo tồn sinh thái và phát triển kinh tế biển hiện đại, đưa Cần Giờ từ một vùng sinh quyển thuần túy thành một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giao thương quốc tế cao cấp.

Vinhomes Green Paradise là hiện thân của khát vọng thế kỷ: đưa TPHCM tiến ra biển Đông (Ảnh: CĐT).

Hai cực Tây Bắc và Đông Nam tạo nên một lực đẩy kép vững chãi, ôm trọn TPHCM trong vòng cung thịnh vượng mới. Sự xuất hiện của những siêu đô thị trên 1.000ha cũng là lời giải cho bài toán giãn dân, điều tiết dòng chảy vốn, nhân lực, bảo vệ vùng lõi trung tâm trước tình trạng quá tải hạ tầng.

Giới đầu tư và cơ hội từ những siêu đô thị 1.000ha

Với 1.000ha, chủ đầu tư có thể kiến tạo một hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một). Mọi nhu cầu từ an cư, làm việc đến giải trí, hưởng thụ của cư dân đều được đáp ứng trong một vòng tròn khép kín.

Trục Tây Bắc TPHCM đang chứng kiến những bứt phá của hạ tầng, thay đổi định nghĩa về khoảng cách (Ảnh: CĐT).

Điểm đắt giá khác khiến giới đầu tư săn đón hai siêu dự án Vinhomes chính là sự bùng nổ của hạ tầng giao thông trọng điểm. Hai cực Tây Bắc và Đông Nam đều được quy hoạch gắn liền với các tuyến metro, đường vành đai, cao tốc và sân bay.

Việc kéo dài các tuyến metro từ trung tâm về phía hai đại dự án, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 13-25 phút, được dự báo sẽ tạo nên một cuộc di dân lịch sử, tạo lực cầu lớn với bất động sản để ở.

Đồng thời, lịch sử bất động sản thế giới đã chứng minh: nơi nào có metro đi qua, nơi đó giá trị bất động sản tăng theo.

Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc khắt khe, uy tín của thương hiệu Vinhomes thu hút nhà đầu tư.

“Chỉ các nhà phát triển có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực quy hoạch vượt trội, kinh nghiệm triển khai đồng bộ và quản lý vận hành tối ưu, cùng mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu mới có khả năng tạo ra các siêu đô thị chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng cao cấp, giá trị bền vững và khả năng vận hành hiệu quả cả về kinh tế lẫn xã hội”, ThS. Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), nhận định.

Sự xuất hiện của Vinhomes tại Tây Bắc và Đông Nam là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị của TPHCM. Với quy mô trên 1.000ha, hai siêu đô thị hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ dòng chảy kinh tế, hạ tầng hiện đại và phong cách sống đẳng cấp quốc tế.