Sức hút của Gold Coast Vũng Tàu đến từ vị trí chiến lược, hạ tầng bứt phá, pháp lý minh bạch và được nâng tầm bởi câu chuyện quy hoạch bài bản, tầm nhìn dài hạn.

Mega Showcase - điểm hẹn của các sàn phân phối lớn khu vực phía Nam (Ảnh: Gold Coast Vũng Tàu).

Lý giải sức hút của dự án

Tọa lạc tại Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), Gold Coast Vũng Tàu nắm giữ vai trò “cửa ngõ” của tam giác phát triển năng động nhất phía Nam: TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án trải dài dọc siêu đại lộ 68m nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và giao cắt với QL55, tạo nên lợi thế vượt trội về giao thông. Từ vị trí này, Gold Coast Vũng Tàu trở thành giao điểm hội tụ các dòng chảy giao thương và những dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực.

Cụ thể, cảng hàng không lớn nhất cả nước - sân bay quốc tế Long Thành chỉ còn chưa đầy một tháng trước cột mốc vận hành chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12, sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Cùng thời điểm, tuyến hạ tầng kết nối sân bay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng sẽ thông xe kỹ thuật. Khi vận hành, tuyến cao tốc này không chỉ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mà còn rút ngắn thời gian kết nối tới trung tâm TPHCM xuống khoảng 1 giờ di chuyển.

Tọa độ chiến lược của Gold Coast Vũng Tàu (Ảnh: Gold Coast Vũng Tàu).

Cách Gold Coast Vũng Tàu hơn 30 phút di chuyển, cụm cảng nước sâu lớn và hiện đại nhất Việt Nam - cảng Cái Mép Thị Vải đang tiếp tục mở rộng năng lực tiếp nhận tàu quốc tế. Gần dự án, quy hoạch vành đai 4 TPHCM - tuyến đường cao tốc liên vùng lớn nhất Đông Nam Bộ, cũng dự kiến khởi công toàn tuyến trong năm 2026.

Bức tranh hạ tầng giao thông đa tầng, đa hướng đang mở ra biên độ tăng trưởng lớn cho khu vực, hút dòng vốn đầu tư, dòng khách du lịch và dòng cư dân đổ về.

Không chỉ sở hữu tọa độ chiến lược, sức hút của Gold Coast Vũng Tàu còn đến từ tầm vóc lên tới 1.300ha, nơi mọi tiện ích và trải nghiệm được mở rộng và nâng tầm với triết lý “Mega Living”.

Với quy mô 1.300ha, mọi tiện ích và trải nghiệm tại Gold Coast Vũng Tàu được nâng tầm với triết lý “Mega Living” (Ảnh: Gold Coast Vũng Tàu).

Tại Gold Coast Vũng Tàu, diện tích phủ xanh mặt nước lên tới 300ha tạo nên mạng lưới kênh - hồ - vịnh uốn lượn khắp dự án; cùng với đó là 150ha cây xanh và 10 công viên chủ đề đan cài trong kiến trúc đô thị hiện đại. Song song với chất “tĩnh” thư thái của thiên nhiên là không gian “động” nhộn nhịp từ tổ hợp thương mại - giải trí - giáo dục với trung tâm mua sắm “outlet” quy mô 85ha; cụm trường học các cấp 15.5ha…

Cư dân Gold Coast Vũng Tàu còn được sống giữa những khung hình điện ảnh của thiên nhiên nhờ triết lý Eco-Cinematic Living. Đề cao cảm xúc, ánh sáng và trải nghiệm tinh tế, Eco-Cinematic Living biến mỗi khoảnh khắc sống trở thành trải nghiệm điện ảnh.

Bố cục “vịnh nối vịnh” uốn lượn mềm mại như dải lụa nước (Ảnh: Gold Coast Vũng Tàu).

Sự hòa quyện giữa vị trí, tầm vóc Mega Living và triết lý sống Eco-Cinematic Living đưa Gold Coast Vũng Tàu trở thành “thành phố trong thành phố”, nơi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu: sống và làm việc thuận tiện; giải trí - thương mại - nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng tiềm năng đầu tư bứt phá.

“Rất ấn tượng, Gold Coast Vũng Tàu có câu chuyện để kể, đủ tầm vóc để thuyết phục và đầy cảm xúc để sẵn sàng ký kết”, chia sẻ từ lãnh đạo đơn vị phân phối ngay tại sự kiện.

Gold Coast Vũng Tàu: Tiềm năng hội tụ, sẵn sàng bứt phá

Nếu như tầm nhìn quy hoạch và triết lý phát triển mang đến cảm xúc, thì pháp lý và tiến độ triển khai dự án chính là yếu tố lý tính chinh phục khách hàng, nhà đầu tư và các đơn vị phân phối.

Đến nay, Gold Coast Vũng Tàu đã hoàn thiện quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Đây là nền tảng vững vàng tạo sự tin tưởng ở giai đoạn thị trường nhạy cảm với rủi ro, cũng là lý do dự án trở thành ưu tiên trong chiến lược kinh doanh của nhiều đơn vị phân phối.

Nền tảng pháp lý và tiến độ giúp Gold Coast Vũng Tàu chinh phục hệ thống phân phối (Ảnh: Gold Coast Vũng Tàu).

Điểm cộng tiếp theo đến từ tiến độ thi công. Chia sẻ tại sự kiện, đại diện tổng thầu thi công dự án cho biết phân khu Limassol (S1) đang được đẩy mạnh triển khai: hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện 70% kế hoạch, thi công nhà đạt 40%, hướng đến cột mốc bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2026.

Tiến độ luôn được kiểm soát chặt chẽ và báo cáo theo tuần - tháng - quý, thể hiện sự quyết liệt và cam kết cao độ của chủ đầu tư, đồng thời giúp đại lý và khách hàng an tâm, chủ động trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư.

Những điểm nhấn: vị trí chiến lược, quy mô tầm cỡ, quy hoạch tiêu chuẩn quốc tế, pháp lý và tiến độ minh bạch, đã giải mã lý do Gold Coast Vũng Tàu trở thành “tâm điểm” thu hút đông đảo lực lượng phân phối.

Sự kiện Mega Showcase ngày 28/11 không chỉ mang đến cho các đại lý trải nghiệm tầm nhìn quy hoạch, năng lực phát triển và tiềm năng của đại đô thị Gold Coast Vũng Tàu, mà còn là dịp để các nhà phân phối cùng thống nhất chiến lược, sẵn sàng mở ra chu kỳ phát triển bứt phá cho dự án.

Ngày 2/12 sẽ là lần đầu tiên Mega Showcase được tổ chức tại Hà Nội, hứa hẹn mang đến cho các đơn vị phân phối miền Bắc trải nghiệm trực quan về Gold Coast Vũng Tàu - nơi tầm vóc “Mega Living” hòa quyện cùng triết lý sống đậm chất điện ảnh “Eco-Cinematic Living”.