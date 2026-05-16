Đà Nẵng: Dòng người dịch chuyển mở ra nhu cầu về đô thị sinh thái

Đà Nẵng đang dần bước vào giai đoạn hình thành một cực đô thị - kinh tế mới của miền Trung cùng với bài toán lớn về không gian sống, phân bổ dân cư và phát triển đô thị sinh thái bền vững.

Các khu đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản trở thành tâm điểm trong tiến trình phát triển của Đà Nẵng (Ảnh: DPG).

Kỳ nghỉ lễ đông kỷ lục và tín hiệu của một thành phố đang đổi vai

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt khoảng 5.727 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước chỉ sau TPHCM và vượt qua Hà Nội. Với quy mô dân số hiện tại, doanh thu này tạo ra tỷ trọng đóng góp GRDP lớn cho kinh tế địa phương, nhưng phía sau những con số tăng trưởng mới là điều đáng chú ý.

Bãi biển đông kín, công suất lưu trú chạm ngưỡng tối đa, các tuyến phố hoạt động đến khuya, lượng khách quốc tế tăng cho thấy Đà Nẵng đang dần vượt khỏi vai trò của một thành phố du lịch đơn thuần.

Đà Nẵng đang trở thành điểm hẹn cho các sự kiện quốc tế, concert, thể thao, MICE diễn ra quanh năm. Công suất lưu trú của khách sạn luôn duy trì ở mức cao, thay vì chỉ tập trung vào mùa hè. Trục Đà Nẵng - Hội An cũng giữ nhịp hoạt động sôi động xuyên suốt cả năm.

Sự phục hồi và mở rộng của hàng không quốc tế là cú hích cho thành phố. Trong giai đoạn 2025 - 2026, hàng loạt đường bay trực tiếp mới được khai thác hoặc khôi phục như Dubai - Bangkok - Đà Nẵng của Emirates, Osaka, Kuala Lumpur, Thâm Quyến, Kazakhstan, Uzbekistan hay các đường bay từ Nga và khu vực CIS. Đây là minh chứng cho việc thành phố đang tham gia sâu hơn vào các dòng chảy đầu tư, công nghệ, lao động chất lượng cao và cộng đồng cư trú toàn cầu.

Nhu cầu cư trú dài hạn thúc đẩy sự hình thành của không gian sống chất lượng cao (Ảnh: DPG).

Đà Nẵng - Hội An đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của cộng đồng digital nomad (những người làm việc tự do, sử dụng công nghệ để hoàn thành công việc từ xa, sống dịch chuyển ở nhiều nơi trên thế giới), chuyên gia công nghệ, người làm việc từ xa và nhóm cư trú dài hạn đến từ nhiều quốc gia trong vài năm gần đây.

Không tìm kiếm những nơi đông đúc, họ tìm kiếm nơi có thể sống chậm, gần thiên nhiên hơn nhưng vẫn đủ tiện ích và kết nối để làm việc toàn cầu.

Hội An là "bến đỗ" mới của cộng đồng chuyên gia và người làm việc từ xa toàn cầu (Ảnh: DPG).

Đà Nẵng và bài toán tăng dân số, phân bổ không gian sau sáp nhập

Song song với sự gia tăng của cộng đồng quốc tế, Đà Nẵng cũng cần giải quyết bài toán dân số và nhu cầu lưu trú thực sau sáp nhập. Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng quy mô dân số lên khoảng 6 triệu người vào năm 2050 để trở thành vùng kinh tế - đô thị mới của miền Trung.

Thành phố đang chủ động triển khai các dự án như Cảng Liên Chiểu, Sân bay Chu Lai hay Trung tâm thương mại tự do (FTZ)… Logistics, công nghệ cao, thương mại quốc tế và tài chính cùng tăng trưởng, tạo động lực giúp Đà Nẵng thu hút đông đảo chuyên gia, lao động chất lượng cao và cộng đồng quốc tế. Điều này đặt ra bài toán về phân bổ dân cư một cách bền vững trên toàn vùng mở rộng, giảm áp lực cho vùng lõi đô thị.

Khi dòng người dịch chuyển, nhu cầu không chỉ là nhà ở

Khi thành phố bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số cơ học mạnh hơn, bài toán tiếp theo không đơn thuần là xây thêm nhà ở, mà là xây dựng những hệ sinh thái sống đủ chất lượng để giữ chân cư dân lâu dài.

Hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) là lời giải để kiến tạo một cộng đồng cư dân bền vững (Ảnh: DPG).

Với nhóm cư dân mới, nhu cầu không chỉ dừng lại ở một căn nhà, mà là một môi trường sống có thể cân bằng giữa công việc, sức khỏe, thiên nhiên và đời sống tinh thần. Khi đó, không gian mật độ thấp, nhiều cây xanh, mặt nước, kết nối tự nhiên và đủ tiện ích sống sẽ được quan tâm nhiều hơn thay vì các khu đô thị bê tông hóa.

Đô thị sinh thái: Lời giải cho một Đà Nẵng phát triển bền vững

Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị sinh thái bắt đầu có vai trò quan trọng hơn với Đà Nẵng, lợi thế không chỉ ở quy mô mở rộng, mà ở khả năng phát triển các hệ sinh thái đô thị gắn với cảnh quan tự nhiên sẵn có.

Mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp là lời giải để giữ chân cộng đồng cư dân tinh hoa (Ảnh: DPG).

Trục Đà Nẵng - Hội An vẫn còn hệ sinh thái sông - biển - rừng và các vùng mật độ thấp để tạo nên không gian sống có chiều sâu. Đây cũng là lời giải cho sự phát triển bền vững của thành phố trong dài hạn khi vừa mở rộng không gian đô thị, vừa phân bổ dân cư hợp lý, giữ được chất lượng sống và bản sắc tự nhiên toàn vùng.

Phía sau những con số tăng trưởng của kỳ nghỉ lễ vừa qua là một Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn hình thành một vùng đô thị mới của miền Trung với một câu hỏi lớn là làm sao để xây dựng những không gian đô thị đủ sinh thái, đủ bền vững, đủ chất lượng để đáp ứng cộng đồng cư dân mới trong nhiều thập kỷ tới.