Chủ tịch HoREA: "Tây Bắc TPHCM ở thời điểm vàng đầu tư"

Dưới đây là những chia sẻ của ông về tiềm năng và cơ hội để khu vực Tây Bắc TPHCM tăng tốc.

Thời điểm để Tây Bắc TPHCM bứt phá

Theo ông, tại sao đây là thời điểm để khu vực Tây Bắc TPHCM chuyển mình?

- Bên cạnh lợi thế riêng có về thế đất cao ráo, nền đất vững chắc, khu Tây Bắc TPHCM, gồm Hóc Môn, Củ Chi (cũ), còn đang hưởng lợi lớn nhờ hạ tầng hàng tỷ USD đang tập trung về đây. Các tuyến Metro số 2, đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, dự án mở rộng Quốc lộ 22 sau khi hoàn thành sẽ xóa nhòa khoảng cách vào trung tâm, đồng thời biến khu vực này thành tâm điểm của vùng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự xuất hiện của những nhà đầu tư có năng lực thực thi vượt trội. Thực tế, Khu đô thị Công nghiệp Tây Bắc quy mô 9.000ha đã được quy hoạch từ 30 năm trước, nhưng suốt ba thập kỷ qua chưa có một dự án nào được triển khai một cách thực sự bài bản.

Vì thế, việc Vingroup khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Sài Gòn Park) tại Hóc Môn (cũ) mới đây giống như một "chiếc đũa thần" chạm vào, đánh thức vùng đất đã ngủ quên bấy lâu nay. Khi một "sếu đầu đàn" có năng lực quản trị và triển khai dự án đẳng cấp quốc tế vào cuộc, họ không chỉ tạo ra một dự án đơn lẻ mà còn kích hoạt cả một vùng kinh tế.

Với những chủ đầu tư uy tín như Vingroup, tôi tin rằng đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để Tây Bắc thực sự tỏa sáng.

Ông Lê Hoàng Châu đánh giá sự xuất hiện của những “sếu đầu đàn” như Vingroup đã đánh thức tiềm năng vùng đất Tây Bắc sau 30 năm chờ đợi (Ảnh: Hà Mai).

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Sài Gòn Park) đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của khu Tây Bắc cũng như TPHCM trong tương lai?

- Theo tôi biết, dự án này có quy mô hơn 1.000ha, tức là gấp đôi diện tích khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện nay. Tầm vóc này cho phép thành phố hiện thực hóa mục tiêu giãn dân.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất ở đây không chỉ là diện tích, mà là tư duy kiến tạo một "New Destination" (Điểm đến mới). Thay vì xây dựng những "đô thị ngủ" - nơi người dân chỉ về để ngủ rồi sáng ra lại lặn lội vào trung tâm làm việc - thì tại đây, cư dân có thể học tập, chữa bệnh, làm việc và hưởng thụ dịch vụ vui chơi giải trí ngay tại chỗ theo chuẩn quốc tế.

Sau khu Đông và khu Nam, Tây Bắc sẽ là hướng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới ở TPHCM (Ảnh: Vingroup).

3 tiêu chí với nhà đầu tư

Vinhomes Saigon Park không chỉ giải bài toán giãn dân mà còn mở ra cơ hội sinh lời cho những nhà đầu tư nhanh nhạy (Ảnh: Vingroup).

Nhiều người vẫn có xu hướng thích trung tâm và e ngại khoảng cách khi mua nhà. Đây có phải rào cản của dự án này?

- Khoảng cách chỉ là rào cản khi tỷ lệ thuận với thời gian di chuyển. Ở đây, bài toán khoảng cách sẽ được giải quyết nhờ sự kết nối hạ tầng đồng bộ. Với tuyến Metro và hệ thống đường cao tốc, việc di chuyển từ khu đô thị này vào trung tâm quận 1 (cũ) chỉ mất khoảng 13 - 14 phút.

Đây là "cự ly vàng" để thu hút tầng lớp tri thức, các chuyên gia và thế hệ trẻ đến sinh sống, tạo nên một cộng đồng đô thị đại học - sinh thái đúng nghĩa, vừa hiện đại vừa bền vững.

Nhìn rộng hơn, khi Tây Bắc “thức giấc”, nhiều người coi đây là thời cơ đầu tư hiếm có. Ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư để vừa không bỏ lỡ cơ hội này vừa tránh được những rủi ro?

- Tôi cho rằng trong giai đoạn thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ, nhà đầu tư cần tỉnh táo và ưu tiên các dự án hội tụ đủ 3 yếu tố: Chủ đầu tư uy tín và có tâm, có triết lý chia sẻ lợi ích với khách hàng; pháp lý minh bạch, rõ ràng và năng lực triển khai dự án đúng tiến độ.

Về chiến lược đầu tư, tôi đã đúc kết hàng chục năm qua và nhận thấy những nhà đầu tư khôn ngoan nên lựa chọn đầu tư vào các dự án ngay từ đợt mở bán đầu tiên vì biên độ giá của các đợt mở bán sau thường không thấp hơn đợt trước.

Với những dự án như Vinhomes Sài Gòn Park, tôi khuyến khích các nhà đầu tư nên nắm giữ lâu dài, ít nhất 3 - 5 năm, và nên mua để kinh doanh khai thác dòng tiền, như cho thuê, mở cửa hàng… vì dự án được kiến tạo như một "điểm đến mới" cho TPHCM - yếu tố đảm bảo tài sản có thể sinh lời bền vững thay vì chỉ là bất động sản đầu cơ.