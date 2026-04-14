Centa Riverside - đô thị tiêu chuẩn quốc tế cho chuyên gia khu công nghệ cao Phù Đổng

Khu công nghệ cao Phù Đổng: Cực tăng trưởng mới tại Đông Bắc Hà Nội

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt tháng 2, Khu công nghệ cao Phù Đổng có quy mô nghiên cứu khoảng 446,19ha, trong đó 369,27ha là đất khu công nghiệp. Dự án được định hướng là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hiện đại và thông minh, đồng thời tích hợp các chức năng nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp, sản xuất và logistics.

Quy hoạch Khu công nghệ cao Phù Đổng (Nguồn: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị).

Quy mô lao động dự kiến khoảng 50.000-75.000 người. Với một tổ hợp công nghệ cao quy mô lớn, sức hút của khu vực không chỉ đến từ mặt bằng sản xuất, mà còn đến từ khả năng thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân sự kỹ thuật và hệ thống doanh nghiệp phụ trợ đi cùng.

Khi một cực việc làm mới hình thành, nhu cầu về nơi ở, không gian lưu trú, dịch vụ thương mại và hệ tiện ích phục vụ đời sống cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Theo quy hoạch, Khu công nghệ cao Phù Đổng dành khoảng 7,4ha đất dịch vụ cho các chức năng hành chính, điều hành, thương mại, văn phòng, triển lãm, ngân hàng, tiện ích xã hội và nhà lưu trú công nhân.

Tuy nhiên, phần diện tích dành cho lưu trú trong nội khu chỉ phải đáp ứng tối thiểu 10% số lao động. Điều này cho thấy phần lớn nhu cầu cư trú thực tế, đặc biệt là nhu cầu lưu trú chất lượng cao cho chuyên gia và nhân sự trình độ cao, nhiều khả năng sẽ lan tỏa ra các khu vực lân cận.

Phối cảnh Khu công nghệ cao Phù Đổng (Nguồn: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị).

Đây là quy luật thường thấy tại các cực công nghiệp và công nghệ lớn. Hàng rào khu công nghiệp có thể đáp ứng một phần nhu cầu vận hành, nhưng để hình thành một hệ sinh thái sống bền vững cho chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng làm việc dài hạn, khu vực xung quanh cần có thêm các không gian đô thị đồng bộ hơn, gồm nhà ở chất lượng cao, môi trường sống văn minh, dịch vụ thương mại, cảnh quan, tiện ích và khả năng kết nối thuận tiện.

Vì thế, cùng với quá trình hiện thực hóa quy hoạch Phù Đổng, thị trường bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các khu đô thị nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp.

Centa Riverside đón đầu nhu cầu nhà ở, lưu trú và dịch vụ

Lợi thế của Khu công nghệ cao Phù Đổng không chỉ đến từ quy mô hay định hướng phát triển, mà còn đến từ vị trí trong mạng lưới kết nối đa tầng của khu vực Đông Bắc Hà Nội. Hồ sơ quy hoạch cho thấy khu vực này tiếp cận cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đường tỉnh 179, đường Phù Đổng, trục đại lộ Hà Nội - Gia Bình.

Đồng thời, khu vực này nằm trên hành lang đường sắt liên vận, đường sắt tốc độ cao và quỹ đất dành cho metro trong tương lai. Mạng lưới đó tạo nền tảng để Phù Đổng không chỉ là một khu công nghệ cao đơn lẻ, mà trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực.

Centa Riverside đối diện Khu công nghệ cao Phù Đổng (Ảnh: Centa Riverside).

Trong cấu trúc phát triển ấy, những khu đô thị liền kề trung tâm việc làm sẽ có cơ hội hưởng lợi sớm từ dòng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và nhu cầu dịch vụ đi kèm. Khu đô thị Centa Riverside nằm đối diện Khu công nghệ cao Phù Đổng qua sông Tào Khê và Đại lộ Hà Nội - Gia Bình, nhờ đó được đánh giá là vị trí có thể hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng lưu trú, thương mại và dịch vụ hình thành cùng quá trình phát triển của khu công nghệ cao.

Centa Riverside quy hoạch tiêu chuẩn Singapore, đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia (Ảnh: Centa Riverside).

Nếu Phù Đổng là nơi tập trung sản xuất, nghiên cứu, logistics và thu hút lao động kỹ thuật cao, thì các khu đô thị kế cận sẽ là nơi bổ sung không gian sống và hệ dịch vụ mà lực lượng nhân sự này cần đến. Những dự án có quy hoạch bài bản, môi trường sống đồng bộ, vị trí thuận tiện kết nối và tiêu chuẩn phát triển tốt sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc đón nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng cư trú chất lượng cao.

Centa Riverside vì thế không chỉ được nhìn nhận như một dự án nhà ở đơn thuần, mà còn như một phần của hệ sinh thái đô thị phục vụ cực tăng trưởng mới đang dần hình thành. Khi quy hoạch Phù Đổng đi vào triển khai thực tế, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, lưu trú dài hạn và các dịch vụ đi cùng nhiều khả năng sẽ tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, những khu đô thị liền kề có khả năng khai thác nhu cầu thật sẽ sở hữu lợi thế lớn hơn so với các tài sản đứng ngoài dòng phát triển.

