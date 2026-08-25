Căn hộ cao cấp Diamond Sky hưởng lợi từ hạ tầng tỷ USD

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh phối cảnh dự án: Vạn Phúc Group).

Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ

Căn hộ cao cấp Diamond Sky bước vào giai đoạn mở bán, một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn cũng đang được triển khai đồng thời là gợi ý cho những ai đang cân nhắc một bất động sản gắn liền với trục kết nối này.

Dự án tọa lạc tại trung tâm TPHCM, trên bán đảo Van Phuc City, sở hữu view (tầm nhìn) trực diện sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật, những yếu tố cảnh quan không thể tái tạo bằng quy hoạch nhân tạo. Bán đảo nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trục đường được xem là tâm điểm kết nối khu vực với nhiều địa bàn TPHCM đang được mở rộng với tổng vốn khoảng 20.900 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ giúp cư dân di chuyển đến các khu vực trọng điểm chỉ trong khoảng 5-10 phút.

Diamond Sky sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian bán đảo trong lành (Ảnh phối cảnh dự án: Vạn Phúc Group).

Song song đó, tuyến Metro số 3B, kết nối Ngã 6 Cộng Hòa đến Hiệp Bình Phước, có tổng vốn dự kiến khoảng 1,87 tỷ USD. Ở phạm vi rộng hơn, dự án TOD tại khu vực Hàng Xanh, đầu mối kết nối giao thông quan trọng có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18,5 tỷ USD. Ba dự án này được triển khai đã khiến các nhà đầu tư bất động sản luôn theo dõi sát sao, bởi tốc độ triển khai và quy mô các dự án hạ tầng giao thông thường phản ánh mức độ ưu tiên phát triển mà cơ quan quản lý dành cho khu vực đó.

Diamond Sky đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của TPHCM

Quá trình phát triển thị trường bất động sản TPHCM cho thấy, những khu vực ghi nhận mức tăng giá thường có điểm chung: hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và hoàn thành đúng lộ trình. Từ khu Đông với Metro số 1, khu Nam với đại lộ Nguyễn Văn Linh, đến khu vực Thủ Thiêm, hạ tầng luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự thay đổi giá trị bất động sản.

Công trình nhạc nước Van Phuc Water Show hàng đầu Đông Nam Á (Ảnh phối cảnh dự án: Vạn Phúc Group).

Diamond Sky sở hữu lợi thế khi nằm ngay tâm điểm ba dự án hạ tầng quy mô lớn gồm Quốc lộ 13 mở rộng, Metro số 3B và TOD Hàng Xanh đang từng bước triển khai, tạo kỳ vọng về diện mạo giao thông hoàn toàn mới cho khu vực trong những năm tới.

Người mua Diamond Sky hôm nay đang tiếp cận dự án ở thời điểm hạ tầng mới bước vào giai đoạn đầu tư. Với vị trí ngay trung tâm Van Phuc City, nơi đã sở hữu hệ sinh thái tiện ích hiện đại và cộng đồng cư dân hiện hữu, Diamond Sky không chỉ hưởng lợi từ giá trị sẵn có mà còn có cơ hội đón đầu xu hướng gia tăng giá trị tài sản khi các công trình hạ tầng giao thông lần lượt về đích.

Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

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