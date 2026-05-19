Biệt thự song lập tại Vinhomes Global Gate Hạ Long hút giới đầu tư

Quy hoạch bài bản, vị trí đắc địa, thi công nhanh

Chị Minh Huyền (phường Long Biên, Hà Nội), một nhà kinh doanh mô hình F&B tham gia chuyến site tour (tham quan thực tế) chiều 17/5, chia sẻ: "Nghe giới thiệu nhiều nhưng không bằng một lần tự mình kiểm chứng. Không khí ở đây quá trong lành và mát mẻ, khác xa Hà Nội. Siêu dự án này thực sự làm tôi choáng ngợp ngay khi vừa đặt chân xuống xe".

Sau khi trải nghiệm không gian và tận mắt chiêm ngưỡng thiết kế, nhiều nhà đầu tư hào hứng và nhận định đây là thời điểm thích hợp để xuống tiền.

Khách hàng tham quan công trường và trải nghiệm thực tế không gian dự án Vinhomes Global Gate vào chiều 17/5 (Ảnh: CĐT).

Sau khi nghiên cứu sơ đồ mặt bằng, chị Huyền cho biết đã ưng ý một căn song lập tại Vịnh Bình Minh 1. Đây là tiểu khu sở hữu vị trí mặt tiền siêu đô thị, ngay kế cận ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao, kết nối Hà Nội - Quảng Ninh từ 23 phút.

“Với dòng vốn hiện tại, tôi đang tìm kiếm một sản phẩm vừa có thể làm tài sản truyền đời, vừa có khả năng khai thác để mở một nhà hàng ẩm thực cao cấp. Biệt thự song lập tại đây đáp ứng tiêu chí này. Thiết kế tối ưu diện tích, mặt tiền rộng rãi, lại nằm trong một quần thể đô thị quy mô”, chị phân tích.

Cùng tham gia site tour, anh Việt Phương (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ: “Tận mắt chứng kiến một đại đô thị quy hoạch bài bản tôi yên tâm. Trong tổng thể khu Vịnh Thiên Đường rộng 935ha chỉ có 7% số căn là dòng song lập. Nếu không sở hữu sớm thì cánh cửa cơ hội sẽ đóng lại, nhất là khi khách hàng nào cũng ấn tượng và tin tưởng vào tiến độ của dự án”.

Biệt thự song lập vào tầm ngắm của các nhà đầu tư sành sỏi

Ông Phí Mạnh Sơn, Phó tổng giám đốc MICC Group, cho biết: “Hạ tầng kết nối hoàn thiện và tiện ích của dự án đã xóa tan mọi sự lưỡng lự. Chứng kiến một siêu đô thị đang hình thành, nhiều khách hàng làm thủ tục đặt cọc để giành quyền ưu tiên sở hữu những vị trí song lập là điều dễ hiểu”.

Nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn biệt thự song lập ở Vịnh Bình Minh 1 nhờ lợi thế mặt tiền rộng rãi, tối ưu cho việc khai thác kinh doanh (Ảnh: CĐT).

Không chỉ ấn tượng với quy hoạch, nhiều nhà đầu tư còn nhìn thấy bài toán khai thác dòng tiền dài hạn từ hạ tầng. Là một trong những khách hàng chốt cọc sớm, chị Diệu Hằng (phường Ngọc Hà, Hà Nội) đánh giá lợi thế cận kề ga depot là bảo chứng cho tương lai kinh doanh.

“Tương lai khi đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long còn 23 phút, dòng du khách đổ về sẽ là con số lớn. Hệ tiện ích vui chơi giải trí tại Vịnh Bình Minh 1 sẽ không chỉ thu hút khách đến mà còn đủ sức giữ chân họ lưu trú lâu hơn, kích thích nhu cầu chi tiêu", chị Hằng nói.

Những chuyến site tour được duy trì đều đặn vào 2 ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), đưa khách hàng từ Hà Nội tới tham quan, trải nghiệm Vinhomes Global Gate Hạ Long (Ảnh: CĐT).

Qua góc nhìn của các đơn vị phân phối, chị Thu Hà, chuyên viên tư vấn bất động sản May Homes cho biết, sức nóng của dự án vượt xa dự kiến, bên cạnh những giao dịch chốt cọc thành công ngay trong ngày, như trường hợp của chị Huyền hay chị Hằng, thì có đến hơn 80% khách hàng trong đoàn chủ động yêu cầu cung cấp thêm bảng giá chi tiết và chính sách vay vốn để tính toán phương án tài chính.

"Tầm nhìn về dòng tiền từ đường sắt tốc độ cao và hệ tiện ích sầm uất đã kích thích nhu cầu sở hữu. Nhiều khách hàng dù chưa xuống tiền ngay tại chỗ nhưng đều muốn tìm hiểu ngay trong ngày để không bỏ lỡ cơ hội đón đầu", chị Hà nhấn mạnh.

Phân tích của chị Thu Hà là có cơ sở khi chỉ trong 9 ngày đầu mở bán, Vinhomes Global Gate đã ghi nhận hơn 11.000 tỷ đồng giao dịch thành công - một con số hiếm có, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của siêu đô thị bên vịnh di sản.