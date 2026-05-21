Bất động sản TPHCM: Dòng tiền dịch chuyển về khu Tây theo quỹ đạo hạ tầng

Quy luật dịch chuyển của dòng tiền theo quỹ đạo hạ tầng

Nhìn lại hơn hai thập kỷ phát triển, mỗi giai đoạn, thị trường bất động sản TPHCM đều gắn với sự hình thành của một cực tăng trưởng mới, trong đó hạ tầng luôn đóng vai trò dẫn đường cho dòng tiền.

Giai đoạn 2000 - 2015, khu Nam trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của Phú Mỹ Hưng. Đây là thời kỳ mở đầu cho xu hướng giãn dân khỏi khu trung tâm, đồng thời thiết lập chuẩn sống đô thị mới gắn với quy hoạch đồng bộ và hạ tầng hiện đại.

Khu Tây TPHCM trở thành cực tăng trưởng tiếp theo trên bản đồ đầu tư (Ảnh: CĐT).

Từ năm 2015 đến 2025, dòng tiền chuyển sang khu Đông. Hàng loạt công trình như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Metro số 1, các tuyến vành đai và định hướng kết nối sân bay Long Thành đã tạo lực đẩy cho toàn bộ khu vực. Giá bất động sản tại đây cũng liên tục thiết lập mặt bằng mới theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, bất động sản khu Nam lẫn khu Đông đều đã vào giai đoạn định giá cao. Biên lợi nhuận đầu tư dần thu hẹp, đặc biệt dựa nhiều vào tăng giá ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, dòng tiền bắt đầu tìm đến những khu vực còn ở giai đoạn đầu chu kỳ, nơi giá trị hạ tầng chưa phản ánh vào mặt bằng giá bất động sản.

Khu Tây TPHCM đang nằm trong quỹ đạo này. Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục Võ Văn Kiệt nối dài và các tuyến kết nối liên vùng đang từng bước định hình lại không gian phát triển của toàn khu vực. Đây là nền tảng giúp khu Tây chuyển từ vai trò vùng ven sang cực phát triển mới của TPHCM mở rộng.

Đô thị có khả năng vận hành sớm trở thành tâm điểm của chu kỳ mới

Sự dịch chuyển của dòng tiền lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường đã thay đổi rõ về tiêu chí đầu tư. Nếu trước đây, nhà đầu tư ưu tiên “đón sóng hạ tầng”, thì hiện tại, khả năng hình thành nhu cầu ở thực và khai thác vận hành mới là yếu tố quyết định. Nói cách khác, hạ tầng vẫn là điều kiện quan trọng, nhưng không còn đủ để tạo sức hút nếu thiếu dòng cư dân, thiếu nhu cầu sử dụng thực tế và thiếu nhịp sống đô thị.

LA Home là một trong những dự án đáp ứng được tiêu chí này tại cửa ngõ phía Tây TPHCM. Dự án nằm trong quỹ đạo hạ tầng đang phát triển của khu Tây, đồng thời liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha cùng các khu công nghiệp lớn khác lân cận.

Sự hiện diện của các khu công nghiệp giúp hình thành nguồn cầu thực tế ngay từ giai đoạn đầu. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân sự và người lao động là nền tảng tạo ra nhu cầu nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ, góp phần hình thành nhịp sống đô thị sớm hơn.

LA Home có lợi thế lớn về khai thác dịch vụ kinh doanh khi nằm liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha (Ảnh: CĐT).

Đây cũng là lý do nhà phố thương mại thuộc phân khu River Park tại LA Home được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nằm trên các trục giao thương nội khu sầm uất, sản phẩm có thể khai thác linh hoạt cho nhu cầu ở, kinh doanh hoặc cho thuê.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên dòng tiền thực, khả năng khai thác đa công năng giúp nhà đầu tư có thêm nguồn thu từ việc ở, kinh doanh hoặc cho thuê, thay vì chỉ chờ bất động sản tăng giá.

Chính sách bán hàng cũng tạo thêm lợi thế cho LA Home trong giai đoạn đầu chu kỳ. Với sản phẩm giá từ 3,95 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán khoảng 595 triệu đồng cho đến khi nhận nhà, đồng thời được hỗ trợ miễn lãi và ân hạn nợ gốc trong 36 tháng.

Cơ chế này giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để nhà đầu tư nắm giữ tài sản trong thời gian hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân dần hoàn thiện.

LA Sol - phân khu đầu tiên được thi công, dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2026 (Ảnh: CĐT).

Từ sức hấp thụ của LA Home và phản hồi tích cực của thị trường, dòng tiền tìm về khu Tây không chỉ để đón đầu hạ tầng, mà còn hướng đến những mô hình có khả năng tạo đời sống và hoạt động khai thác thực tế.

Trong chu kỳ mới, thị trường ưu tiên các dự án sớm hình thành cư dân, có nhu cầu thương mại - dịch vụ đi kèm và có thể vận hành ngay trong quá trình phát triển. Đây cũng là lý do các đô thị công nghiệp tích hợp như LA Home ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.