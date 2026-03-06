Bất động sản đi theo hạ tầng: Quốc lộ 13 hút dòng tiền dài hạn

Thay vì chạy theo các cơ hội ngắn hạn dựa trên kỳ vọng tăng giá, dòng tiền có xu hướng quay về những khu vực có nền tảng phát triển, nơi hạ tầng giao thông đóng vai trò dẫn dắt và nhu cầu ở thực hiện hữu.

Hạ tầng giao thông và sự dịch chuyển của thị trường nhà ở

Theo Báo cáo ngành Bất động sản Dân cư quý III/2025 của NSI (CTCP Chứng khoán Quốc gia), thị trường nhà ở Việt Nam đang ghi nhận sự phân hóa mạnh theo khu vực. Khi quỹ đất tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế và chi phí phát triển gia tăng, nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh và các địa bàn lân cận TPHCM.

Báo cáo nhấn mạnh đầu tư công, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng giao thông, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị và hỗ trợ thị trường nhà ở trong trung hạn.

Sự dịch chuyển phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của đô thị, khi hạ tầng giao thông trở thành yếu tố then chốt giúp tái phân bổ dân cư từ khu vực lõi sang các khu vực vệ tinh có điều kiện kết nối thuận lợi hơn.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2, được xem là khu vực hưởng lợi từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TPHCM (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Quốc lộ 13 - trục kết nối và hành lang phát triển đô thị phía Nam

Trong bức tranh đó, Quốc lộ 13 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng của khu Đông Bắc TPHCM, kết nối khu vực nội đô với Bình Dương (cũ) - nơi có tốc độ đô thị hóa cao và lực lượng lao động lớn.

Theo Báo cáo Thị trường Căn hộ TPHCM quý IV/2025 của Savills, nguồn cung năm đạt khoảng 8.600 căn với quý IV là 4.300 căn, trong khi thanh khoản cả năm ghi nhận 11.500 giao dịch và tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 82%, cho thấy nhu cầu thực vẫn rất mạnh dù thị trường đã bước vào giai đoạn chọn lọc.

Cùng lúc, mặt bằng giá sơ cấp có xu hướng neo cao, giá trung bình sơ cấp quý IV/2025 khoảng 110 triệu đồng/m², trong khi phân khúc giá thấp hơn ngày càng ít chiếm tỷ trọng nguồn cung - sản phẩm dưới 50 triệu đồng/m² chỉ chiếm khoảng 12%. Nhiều người mua dịch chuyển tìm đến các đô thị vệ tinh, nơi còn mặt bằng giá hợp lý và kết nối tốt, điều này càng củng cố vai trò của các trục như Quốc lộ 13 trong việc hình thành hành lang phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê.

Số liệu quý IV/2025 cho thấy khi nguồn cung mới có bước nhảy vọt nhưng mặt bằng giá lõi không ngừng tăng, các trục kết nối liên vùng như Quốc lộ 13 trở thành điểm hấp thụ nhu cầu thực - điều quan trọng với nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có tính khai thác và thanh khoản bền vững.

Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 60m, 10 làn đường (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, việc lựa chọn bất động sản theo hạ tầng hiện hữu được xem là chiến lược phù hợp với nhà đầu tư dài hạn. Những khu vực đã có kết nối giao thông rõ ràng, dân cư hiện hữu và nhu cầu ở thực đang hình thành thường mang lại sự ổn định về thanh khoản và giá trị theo thời gian, thay vì phụ thuộc vào các thông tin mang tính kỳ vọng.

Bcons NewSky - dự án gắn với trục Quốc lộ 13

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, Bcons NewSky nằm trong khu dân cư đã hình thành tại khu Đông Bắc TPHCM, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu và khả năng kết nối liên vùng. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Bcons - chủ đầu tư đã triển khai và bàn giao nhiều dự án căn hộ tại khu Đông Bắc, tạo được uy tín nhất định trên thị trường về tiến độ và tính pháp lý.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Bcons NewSky hiện ở giai đoạn khởi công, mang lại lợi thế cho người mua khi tiếp cận mức giá gốc từ chủ đầu tư, cùng các phương thức thanh toán linh hoạt phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng. Đây là yếu tố thường được nhà đầu tư dài hạn cân nhắc, khi biên độ giá và điều kiện tài chính ở giai đoạn đầu thường dễ tiếp cận hơn so với các giai đoạn sau.

Bcons NewSky mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro 2 chỉ khoảng 100m (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Với cách tiếp cận tập trung vào nhu cầu ở thực, vị trí gắn với trục hạ tầng chiến lược và lợi thế mua từ chủ đầu tư uy tín, Bcons NewSky mang đến giải pháp phù hợp cho người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư, với giá trị tích lũy tăng trưởng theo thời gian.