Bất động sản Bãi Cháy hưởng lợi khi hạ tầng du lịch thăng hạng

Dưới đây là những chia sẻ của KTS Trần Ngọc Chính về tiềm năng phát triển của một trong những điểm đến du lịch hàng đầu miền Bắc.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam tại một sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bãi Cháy chuyển mình nhờ hạ tầng

Theo ông, điều gì khiến Bãi Cháy trở thành điểm đến được ưa chuộng nhiều năm qua?

- Tôi gói gọn câu trả lời trong thành ngữ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thiên thời và địa lợi là yếu tố cảnh quan thiên nhiên. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới đầu tiên tại Việt Nam, đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân, du khách.

Chiếm giữ vị trí đắc địa mặt tiền Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy có cảnh quan sơn thủy hữu tình với hệ sinh thái: vịnh, đảo, núi đồi, bãi biển… Đó là lý do từ xưa đến nay Bãi Cháy là điểm đến được khách du lịch trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Nhân hòa mà tôi muốn nhắc đến chính là sự tham gia của các chủ đầu tư lớn, triển khai hàng loạt dự án và nâng tầm Bãi Cháy thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Cảng tàu quốc tế Hạ Long có thể đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tổ hợp công viên Sun World Ha Long giúp kéo dài thời gian lưu trú, trải nghiệm cho du khách… Trước đây, biển Bãi Cháy không phải chỗ nào cũng có thể tắm. Khi nước biển rút để lại nhiều rác, môi trường chưa sạch.

Sự tham gia của tập đoàn Sun Group đã giúp cải tạo bờ biển, mang đến một bãi tắm mới xanh, sạch, đẹp với con đường ven biển độc đáo. Gần kề đó là quảng trường Sun Carnival với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội. Những điều này đã thu hút đông đảo khách du lịch, đối tượng khách cũng cao cấp hơn. Nhiều khách còn muốn sống ở đây thay vì chỉ đến du lịch.

Sun Group đã góp phần giúp Bãi Cháy lột xác trở thành trung tâm vui chơi, giải trí hàng đầu miền Bắc (Ảnh: Ánh Dương).

Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lĩnh vực nào sẽ được hưởng lợi tại khu vực này?

- Các chủ đầu tư lớn tại Bãi Cháy không chỉ xây dựng các tòa căn hộ cao tầng, shophouse,… mà còn quan tâm đến hạ tầng khu vực và hệ thống giao thông kết nối nội khu, liên vùng. Theo tôi lĩnh vực được hưởng lợi là bất động sản.

Sự phát triển du lịch sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú và đầu tư bất động sản (BĐS) cao cấp tại Bãi Cháy. Chẳng hạn quần thể Sun Elite City với quy mô lên đến 324ha của Sun Group tại đây với nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng… giúp thu hút khách du lịch và cũng là đòn bẩy kéo giá trị BĐS đi lên.

Điều này giải thích tại sao các dự án BĐS ở Bãi Cháy được thị trường hấp thụ tốt, bao gồm biệt thự, căn hộ cao cấp, shophouse… Tùy vào nhu cầu, khả năng tài chính, khách hàng có thể lựa chọn mua BĐS để nghỉ dưỡng cuối tuần hay đầu tư dài hạn.

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town nằm ở trung tâm Bãi Cháy được thị trường quan tâm (Ảnh: Sun Property).

Tọa độ sống được nhiều người ao ước

Ông ấn tượng với dự án nào tại Bãi Cháy và lý do tại sao?

- Tôi ấn tượng với đại đô thị Sun Elite City của Sun Group, nhất là vị trí của dự án này. Về mặt kết nối, Sun Elite City nằm ở giao điểm của các trục giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, đón khách Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đổ về qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.

Đồng thời kết nối nhanh chóng tới sân bay quốc tế Vân Đồn, cửa ngõ đón dòng khách cao cấp, trong đó có dòng khách từ Trung Quốc. Chưa kể cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng dự án đường sắt cao tốc trong tương lai cũng giúp dự án kết nối giao thông thuận lợi hơn.

Ngoài khả năng kết nối, ông đánh giá thế nào về không gian sống tại đây?

- Cùng với tầm nhìn ngắm trọn Vịnh Hạ Long, Sun Elite City còn nằm ở vị trí rộng rãi. Đây là nơi đáng sống mà nhiều người ao ước. Trong tương lai, khu vực này sẽ ngày càng trở nên sầm uất với sự đầu tư bài bản của Sun Group. Các nhà đầu tư thông thái sẽ tìm đến những vùng đất được làm đẹp như định hướng phát triển mà Sun Group đã đặt ra.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long đón 90.000 khách du lịch quốc tế đến Bãi Cháy trong năm 2025 (Ảnh: Ánh Dương).

Vai trò của các doanh nghiệp lớn trong việc phát triển, nâng tầm điểm đến du lịch tại Việt Nam?

- Những doanh nghiệp có tâm và tầm khi đặt chân đến mỗi vùng đất sẽ nhìn ra cái hay, cái dở để từ đó cải tạo, phát huy. Bãi Cháy là một ví dụ điển hình.

Tôi trân trọng tầm nhìn mới mẻ, khát vọng lớn và tinh thần cống hiến của Sun Group. Điều tôi ấn tượng là sự quyết tâm. Quyết tâm ấy không phải ngày một ngày hai mà đã được nuôi dưỡng suốt 5-10 năm qua. Sự bền bỉ giúp Sun Group biến những ý tưởng tưởng chừng không thể thành có thể.

Bãi Cháy trên đà trở thành trung tâm kinh tế đêm tại miền Bắc (Ảnh: Ánh Dương).

Đây là một trong những tập đoàn tiên phong đầu tư các dự án du lịch, văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Những công trình mà họ thực hiện đã tạo nên dấu ấn khác biệt ở nhiều vùng miền. Những hành động cụ thể cho thấy Sun Group đặt mục tiêu góp phần làm đẹp cho đất nước bằng tất cả tâm huyết, nghị lực và khát khao.