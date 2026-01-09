Anlac Green Symphony tri ân khách hàng qua sự kiện “Chúc mừng tân gia - Nhận quà sung túc”

“Chúc mừng tân gia - Nhận quà sung túc”: Chương trình tri ân lớn từ Anlac Green Symphony

Trong không khí những ngày đầu năm mới, lễ bốc thăm may mắn “Chúc mừng Tân gia - Nhận quà sung túc” đợt 1 do tập đoàn An Lạc tổ chức đã diễn ra tại Khu đô thị Anlac Green Symphony, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn tích cực trong lòng cộng đồng cư dân.

Đây là một sự kiện tri ân do tập đoàn An Lạc tổ chức dành riêng cho các chủ nhân của 100 căn nhà ở thấp tầng đầu tiên đã hoàn thiện để về ở sớm trong năm 2025.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của khách hàng và cư dân khu đô thị (Ảnh: CĐT).

Sự kiện bốc thăm may mắn đợt 1 là dịp để cộng đồng cư dân khu đô thị Anlac Green Symphony cùng nhau gặp gỡ, sẻ chia niềm vui an cư, tiếp tục kết nối để xây dựng một cộng đồng văn minh - gắn kết - đáng sống bậc nhất phía Tây Thủ đô.

Khách hàng trúng giải đặc biệt là 1 ô tô Ford Territory (Ảnh: CĐT).

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, sự kiện đã mang đến niềm vui trọn vẹn khi những phần quà giá trị lần lượt tìm về chủ nhân: Giải đặc biệt là chiếc xe ô tô Ford Territory Titanium X, giải nhất là máy hút bụi Dyson hiện đại, 2 giải nhì là robot hút bụi Ecovacs thông minh, 3 giải ba là máy lọc không khí LG Puricare cao cấp, cùng 5 giải may mắn là những bộ ấm chén gốm sứ Minh Long.

Các khách hàng may mắn trúng giải phụ tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Trong hành trình hơn 23 năm phát triển, tập đoàn An Lạc kiên định với triết lý tạo ra những sản phẩm tốt lành cho xã hội và đặt quyền lợi khách hàng, cư dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển.

Tại Anlac Green Symphony, triết lý này không chỉ được thể hiện qua quy hoạch, chất lượng xây dựng hay hệ thống tiện ích mà còn được khẳng định qua tính minh bạch pháp lý, quá trình triển khai dự án theo trình tự quy định của pháp luật.

Ông Từ Bách Chiến - Tổng giám đốc tập đoàn An Lạc phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Ông Từ Bách Chiến - Tổng giám đốc tập đoàn An Lạc nhấn mạnh: "Anlac Green Symphony không chỉ là một khu đô thị sống xanh đẳng cấp mà còn là biểu tượng của sự chuyển mình tại khu vực phía Tây Hà Nội. Mỗi sản phẩm tại đây đều được chúng tôi kiến tạo với triết lý ‘Giá trị thật - Tiềm năng thật’, mang đến cơ hội đầu tư bền vững, tiềm năng sinh lời vượt trội".

Cùng với đó, tập đoàn An Lạc thường xuyên cập nhật tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo thông tin rõ ràng, công khai, giúp cư dân và khách hàng an tâm an cư - đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng tạo dựng niềm tin bền vững và sự đồng hành lâu dài giữa chủ đầu tư và cộng đồng cư dân.

Một trong những sản phẩm “Giá trị thật - Tiềm năng thật” của Anlac Green Symphony là shophouse hai mặt tiền có tầng hầm đang thu hút sự quan tâm từ thị trường nhờ lợi thế về vị trí và giá trị khai thác.

Tiềm năng của shophouse hai mặt tiền

Dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền với tầng hầm tại Anlac Green Symphony thu hút sự chú ý nhờ vị trí chiến lược.

Nằm tại trung tâm phân khu thương mại Măng Cầm, các căn shophouse tiếp giáp mặt đường Vành đai 3.5 - dự án nút giao với Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 và kết nối với Đại lộ Ánh Trăng rộng 58m, shophouse hai mặt tiền tại Anlac Green Symphony sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất toàn khu đô thị.

Hệ thống giao thông đồng bộ, liên thông các trục huyết mạch cùng dòng khách vãng lai dồi dào từ khu cao tầng và chuỗi tiện ích nội khu mở ra tiềm năng kinh doanh vượt trội.

Anlac Green Symphony nằm trên mặt đường Vành đai 3.5 hưởng lợi thế hạ tầng khu vực (Ảnh: CĐT).

Các sản phẩm shophouse được thiết kế có tầng hầm, giúp gia tăng không gian sử dụng và tối ưu hiệu quả khai thác. Mỗi căn shophouse được thiết kế hai mặt tiền thông thoáng, một mặt hướng phố thương mại, một mặt tiếp giáp không gian tiện ích nội khu, tạo nên lợi thế kép về công năng sử dụng và giá trị đầu tư.

Với diện tích linh hoạt 90-144m², mặt tiền rộng 5-8m, shophouse hai mặt tiền Anlac Green Symphony đáp ứng đa dạng nhu cầu: vừa có thể kinh doanh, cho thuê, vừa đảm bảo không gian sống riêng tư, tiện nghi. Thiết kế thông minh cùng vị trí đắc địa hứa hẹn giúp dòng sản phẩm trở thành điểm đến thương mại tại khu Tây Hà Nội, mang lại giá trị sinh lời trong dài hạn.

Thành công của sự kiện “Chúc mừng tân gia - Nhận quà sung túc” đợt 1 không chỉ là dấu mốc tri ân mà còn là lời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của tập đoàn An Lạc cùng cư dân Anlac Green Symphony.

Tập đoàn An Lạc cho biết sẽ tổ chức 2 đợt bốc thăm may mắn trong năm 2026, tương ứng với 200 căn nhà ở thấp tầng tiếp theo đáp ứng chính sách ưu đãi của chủ đầu tư, với giải thưởng đặc biệt mỗi đợt là 1 xe ô tô, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng mỗi đợt lên tới 1 tỷ đồng.

